Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено). ФОТОрепортаж
У місті триває ліквідація наслідків ракетного удару. Рятувальники проводять розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно знаходяться під завалами.
Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих осіб (у т.ч. 3 дитини, дві - 2008 та 2011 р.н.).
Постраждало 56 осіб (у т.ч. 1 дитина 2022 р.н.). Врятовано трьох людей", - йдеться в повідомленні.
Згодом генпрокурор Андрій Костін заявив, що кількість постраждалих збільшилася до 60 осіб.
"Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат — 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди.
Обстріл двома ракетами Іскандер здійснили ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи. Злочинний режим РФ продовжує тактику терору проти мирних українців", - зазначив генпрокурор.
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https://www.radiosvoboda.org/a/28410611.html
Чим це відрізняється від Маріуполя?
Я хочу сказать те, що Україна особливо тоді не збирала ООН чи ще щось. Ми жили своїм життям.
Промисловості,природи,житла і людей.
Круговое вероятное отклонение: 30-70 м без системы самонаведения и 5-7 м с системой самонаведения[36]
нажаль, загиблих не вернеш.
культуру і нашу памʼять , але тварюка не розуміє , що нас знищити
неможливо , бо ми відстоюємо своє і ніяка сила нас не зламає 😠
Можливо це виглядає пафосно, але це так , так як іншої краіни у нас немає !!
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https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/04/140416_ru_s_kramatorsk_army
https://politics.segodnya.ua/regions/donetsk/pod-kramatorskom-zablokirovano-bolshe-10-bmd-513540.html
https://www.youtube.com/watch?v=RdP3xcO_NpY
Бо коли мешканці міста відчувають себе частиною "русського мира" то їм і в голову не може прийти думка шо "свои" їх можуть обстрілювать!
А ось ракеті россійській якось покуй на їх думки...