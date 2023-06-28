Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено). ФОТОрепортаж

У місті триває ліквідація наслідків ракетного удару. Рятувальники проводять розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно знаходяться під завалами.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих осіб (у т.ч. 3 дитини, дві - 2008 та 2011 р.н.).

Постраждало 56 осіб (у т.ч. 1 дитина 2022 р.н.). Врятовано трьох людей", - йдеться в повідомленні.

Згодом генпрокурор Андрій Костін заявив, що кількість постраждалих збільшилася до 60 осіб.

"Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат — 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди.

Обстріл двома ракетами Іскандер здійснили ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи. Злочинний режим РФ продовжує тактику терору проти мирних українців", - зазначив генпрокурор.

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