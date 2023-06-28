Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, сили ППО збили у небі два "шахеди", - ОВА

Протягом ночі під ворожим вогнем опинилися Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінуснули ще два ворожі БпЛА. Вночі наші захисники збили над областю "Шахедів". На металобрухт їх перетворило ПвК "Схід", - йдеться в повідомленні.

Увечері окупанти з важкої артилерії обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району. А близько другої ночі росіяни вдарили по Синельниківщині. Під прицілом опинилася Новопавлівська громада. Там пошкоджене аграрне підприємство.

"Також ворог здійснив 3 обстріли Нікопольського району. У Нікополі виникла пожежа в приватному житловому будинку на площі 80 кв.м. Рятувальники ліквідували загоряння. Пошкоджено 9 приватних житлових будинків, 8 господарських споруд", - повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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