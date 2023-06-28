Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 227 100 осіб (+930 за добу), 308 гелікоптерів, 4036 танків, 4089 артсистем, 7847 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 227 100 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
особового складу - близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,
танків - 4036 (+0) од,
бойових броньованих машин - 7847 (+13) од,
артилерійських систем - 4089 (+6) од,
РСЗВ - 627 (+1) од,
засоби ППО - 387 (+1) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 308 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3499 (+7),
крилаті ракети - 1261 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6774 (+2) од,
спеціальна техніка - 563 (+0).
Топ коментарі
+21 Ultimate Justice
показати весь коментар28.06.2023 08:17 Посилання
+14 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар28.06.2023 09:00 Посилання
+13 Qq Qqq #455433
показати весь коментар28.06.2023 08:59 Посилання
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А ось 24.06 чесався як пес блохастий
Чому б це?
Причепна арта взагалі НЕсамохідна, але лишила авіацію далеко позаду
А це все працездатне чоловіче населення невеликого містечка.І стільки ж поранених,з них четверта частина тяжко.А воно лізе й лізе.
Ну, если бои. Если где-то просто крупный прилёт, как на Новый Год в Макеевке, когда под завалами всех похоронило, тогда да, пропорция соблюдаться не будет.
А если бои, тогда за вчера у русских раненых должно быть под 3 тысячи, выходит.
Схоже, каZZапи всі танки вже у росгвардію передали Вони тепер "ядрьону валізку" стережуть
23 одиниці техніки та 920 чумардосів. Одне м'ясо, але багато, техніки майже нема. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка мінімальний - 1:0. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 227 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...