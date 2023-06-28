УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9756 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 914 28

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 227 100 осіб (+930 за добу), 308 гелікоптерів, 4036 танків, 4089 артсистем, 7847 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 227 100 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

особового складу - близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,

танків - 4036 (+0) од,

бойових броньованих машин - 7847 (+13) од,

артилерійських систем - 4089 (+6) од,

РСЗВ - 627 (+1) од,

засоби ППО - 387 (+1) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 308 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3499 (+7),

крилаті ракети - 1261 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6774 (+2) од,

спеціальна техніка - 563 (+0).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 10 боєзіткнень, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 227 100 осіб (+930 за добу), 308 гелікоптерів, 4036 танків, 4089 артсистем, 7847 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17698) Генштаб ЗС (6723) ліквідація (4037) знищення (7460)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Знову наші кудись добре поцілили, що майже під тисячу москальських трупачків.
показати весь коментар
28.06.2023 08:17
+14
показати весь коментар
28.06.2023 09:00
+13
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3414 день.
23 одиниці техніки та 920 чумардосів. Одне м'ясо, але багато, техніки майже нема. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка мінімальний - 1:0. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 227 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
показати весь коментар
28.06.2023 08:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Допоки не буде 2 мільйони, ***** і не почешеться.
показати весь коментар
28.06.2023 08:03 Відповісти
Він і після 100 млн не почешеться.
А ось 24.06 чесався як пес блохастий
Чому б це?
показати весь коментар
28.06.2023 08:40 Відповісти
Економіка "почешеться", а ***** вже не буде.
показати весь коментар
28.06.2023 08:44 Відповісти
Первый случай в истории, когда вертолёты догоняют самолёты
показати весь коментар
28.06.2023 08:13 Відповісти
То й що?
Причепна арта взагалі НЕсамохідна, але лишила авіацію далеко позаду
показати весь коментар
28.06.2023 08:44 Відповісти
Бажаю щоб літаки "пішли в далекий відрив"!
показати весь коментар
28.06.2023 09:44 Відповісти
Знову наші кудись добре поцілили, що майже під тисячу москальських трупачків.
показати весь коментар
28.06.2023 08:17 Відповісти
Може поцілили... А може загальна ефективність або абсолютна кількість результативних штурмів підвищується. Хєр його зна. Відомо тільки те, що кацапи почали "розпаковувати" оперативні резерви, аби фронт не посипався в декількох місцях, як було в ізюмській операції ЗСУ. Бо ГШ, схоже, вирішив розмотувати ************* резерви не на основній лінії оборони кацапів, а в "передпіллі"...
показати весь коментар
28.06.2023 19:17 Відповісти
Что у кацев арта подзакончилась?а новую не успели подвезти?
показати весь коментар
28.06.2023 08:25 Відповісти
На захист мордора відправили, в рашагвардію, царя захищати ))
показати весь коментар
28.06.2023 09:02 Відповісти
Це так сказать,950 штук.
А це все працездатне чоловіче населення невеликого містечка.І стільки ж поранених,з них четверта частина тяжко.А воно лізе й лізе.
показати весь коментар
28.06.2023 08:29 Відповісти
По классике военной науки раненых, как правило, больше в 2,5 - 3 раза . . .
Ну, если бои. Если где-то просто крупный прилёт, как на Новый Год в Макеевке, когда под завалами всех похоронило, тогда да, пропорция соблюдаться не будет.
А если бои, тогда за вчера у русских раненых должно быть под 3 тысячи, выходит.
показати весь коментар
28.06.2023 08:47 Відповісти
Зараз у нас трохи по іншому рахують втрати. В совку ділили на декілька категорій типу 100, 200 ... 500 і це закладалось в різні розрахунки. На заході рахують по іншій формулі, там вбиті і тяжкопоранені (які більше не зможуть воювати) йдуть у втрати, а легкопоранені рахуються тимчасовими втратами. Тому співвідношення "ліквідованих" (вбитих і тяжкопоранених) і поранених (легкопоранених) як правило 1:1 - 1:2 Тому ми часто плутаємось в формулюваннях і неправильно розраховуємо. Але генштаб рахує правильно, відповідно до західних лекал )) Все одно всі москалі будуть знищені на нашій землі ...
показати весь коментар
28.06.2023 09:13 Відповісти
Єдина ранкова приємна новина це те як наші доблесні ЗСУ нищать рашиську нечисть.
показати весь коментар
28.06.2023 08:32 Відповісти
По танкам на фронті просто провал.
Схоже, каZZапи всі танки вже у росгвардію передали Вони тепер "ядрьону валізку" стережуть
показати весь коментар
28.06.2023 08:37 Відповісти
По вертольотам зовсім нічого не зрозуміло третій раз одне й те саме
показати весь коментар
28.06.2023 08:43 Відповісти
Що тут не розуміти, редактор вперто не видаляє +1. В зведені ГШ вертольоти відсутні уже 3 день, а на цензорі копіюють і далі з помилкою.
показати весь коментар
28.06.2023 09:50 Відповісти
неплохо - опять 2 батальона задвухсотили
показати весь коментар
28.06.2023 08:51 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3414 день.
23 одиниці техніки та 920 чумардосів. Одне м'ясо, але багато, техніки майже нема. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка мінімальний - 1:0. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 227 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
показати весь коментар
28.06.2023 08:59 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2023 09:00 Відповісти
Невже редактори, які друкують ці данні четвертий день не бачать, що друкують помилку? Там всього 13 рядочків данних і постійно якісь помилки. Та не збивали ЗСУ гелікоптера, а він кожного дня ніби збитий +1, а підсумвова цифра 308. Ну виправте вже, будь ласка!
показати весь коментар
28.06.2023 09:15 Відповісти
Цензор заклинило, кожного дня +1 гелікоптер
показати весь коментар
28.06.2023 09:29 Відповісти
Там де кінчається техніка , кінчаються і люди/в рашен виконанні нелюди/
показати весь коментар
28.06.2023 09:37 Відповісти
Ще 930 хароших рускіх!На них завжди чекає кобзон на гастролях.
показати весь коментар
28.06.2023 10:33 Відповісти
Без М30А1'до Хаймарсів діла не буде.
показати весь коментар
28.06.2023 11:00 Відповісти
Є така думка, що бережуть щоб першу лінію оборони кацапів знести
показати весь коментар
28.06.2023 11:41 Відповісти
Сводка від ГУР МО від 24.06.23 гвинтокрилів 308 (+1) за добу. Математика не сходится. І доречі ге пишіть дурні коментарі якщо ви не на нулях і в окопах, кількість розбитої техніки орків ніяк не впливає на їх можливість херачити танком з коригуванням з дрону по 3 піхотинцям з АК, викристовуючи при цьому до 30 пострілів. Це власний досвід сьогодні з 6 до 8 ранк 29.06.23.
показати весь коментар
29.06.2023 00:20 Відповісти
 
 