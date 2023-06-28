Доба на Харківщині: ворог обстріляв щонайменше 7 населених пунктів, без масштабних руйнувань та потерпілих, - ОВА

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп’янському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ударами ворожих мінометів та артилерії перебували Уди, Козача Лопань, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше, Берестове та інші населені пункти.

Масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 25 населених пунктів Харківщини, без постраждалих, - ОВА