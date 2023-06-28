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Пригожин здався надто швидко, окупанти в Україні не встигли впасти духом, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повстання Пригожина в Росії могло би зашкодити моральному духу російських військ, якби тривало довше.
Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якби цей заколот тривав ще 48 годин, я майже впевнений, що ми відчули б деморалізуючий вплив на російські сили, що б’ються на півдні та сході України. Нажаль, Пригожин занадто швидко здався", - сказав він.
На думку Кулеби, через це не було часу на те, щоб ефект деморалізації потрапив до російських окопів.
Нагадаємо, раніше в Пентагоні повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" все ще перебувають на території України. Чи змінювали вони дислокацію, в Пентагоні не уточнили.
Топ коментарі
+16 Ksenia VB
показати весь коментар28.06.2023 08:53 Посилання
+10 Богдан Хмельницький #556703
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+9 Valentyna Sayun #573800
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Перше, зрозуміло, що у випадку справжньої загрози росію ніхто рятувати не буде, всі розбігуться куди подалі.
Друге, тепер будь-яка спроба розпочати централізований опір москві буде розглядатись як московська провокація. Як наслідок - кожний незгодний почне будувати "свою росію" за місцем, спираючись на коло безпосередньо знайомих осіб (банда, військова частина, етнічний клан).
і зауважте, вони не дороги будували і полоси не розширювали
А ти чув висловлювання Орбана стосовно України чи ніколи було - слідкував за іграми тварюк на болотах? Де виклик посла Угорщини? Де заява нашого посла в Угорщині?
Ти взагалі збираєшься виконувати СВОЇ обов'язки чи дєрьмак не дозволяє?