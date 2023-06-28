Пригожин здався надто швидко, окупанти в Україні не встигли впасти духом, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повстання Пригожина в Росії могло би зашкодити моральному духу російських військ, якби тривало довше.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби цей заколот тривав ще 48 годин, я майже впевнений, що ми відчули б деморалізуючий вплив на російські сили, що б’ються на півдні та сході України. Нажаль, Пригожин занадто швидко здався", - сказав він.

На думку Кулеби, через це не було часу на те, щоб ефект деморалізації потрапив до російських окопів.

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Нагадаємо, раніше в Пентагоні повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" все ще перебувають на території України. Чи змінювали вони дислокацію, в Пентагоні не уточнили.