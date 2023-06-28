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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Пригожин здався надто швидко, окупанти в Україні не встигли впасти духом, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повстання Пригожина в Росії могло би зашкодити моральному духу російських військ, якби тривало довше.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби цей заколот тривав ще 48 годин, я майже впевнений, що ми відчули б деморалізуючий вплив на російські сили, що б’ються на півдні та сході України. Нажаль, Пригожин занадто швидко здався", - сказав він.

На думку Кулеби, через це не було часу на те, щоб ефект деморалізації потрапив до російських окопів.

Також читайте: Рейд ПВК "Вагнер" продемонстрував слабкість режиму Путіна, - Кулеба

Нагадаємо, раніше в Пентагоні повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" все ще перебувають на території України. Чи змінювали вони дислокацію, в Пентагоні не уточнили.

Автор: 

армія рф (17698) Кулеба Дмитро (3604) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+16
а чого їм падать духом, вони сидять в хороших окопах, перед ними заміновані поля
і зауважте, вони не дороги будували і полоси не розширювали
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28.06.2023 08:53
+10
А за своїх людей Ви дбаєте ? За їх моральний дух ? Від Вашої аморальної поведінки та локшини дух підіймається ?
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28.06.2023 09:03
+9
Мда,псюхолог. Кожний день ЗСУ пишуть про низький дух орків і беруть їх в полон. А також орки тікають з духом чи лежать без духа. Навіщо завишувати ціну повару, не мав він авторитета, та і досить про вбивцю
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28.06.2023 08:48
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Мда,псюхолог. Кожний день ЗСУ пишуть про низький дух орків і беруть їх в полон. А також орки тікають з духом чи лежать без духа. Навіщо завишувати ціну повару, не мав він авторитета, та і досить про вбивцю
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28.06.2023 08:48 Відповісти
не для того на расии бунты поднимают, чтобы быстро не сдаться. раньше путча хватало на 3 дня, теперь время летит быстрее и управляются за сутки. следующие путчисты выкинут белый флаг в момент объявления путча, ну, чтобы время зря не терять.
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28.06.2023 08:48 Відповісти
Пустомеля..Хотя ему по штату положено ля-ля-ля......
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28.06.2023 08:48 Відповісти
Взагалі то, по штату, йому належить займатися міжнародними справами, але ж ними займається дЄрмак, тому воно сидить і триндить аби що.
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28.06.2023 09:21 Відповісти
Як ви заманали своїм пригожином. Всьо, забудьте, - скільки можна ковирять...
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28.06.2023 08:49 Відповісти
Він здався і всі надіі накрились мідним тазом і ніхто не підхопив прапор бунту .
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28.06.2023 08:49 Відповісти
Зате який довготривалий деморалізуючий ефект всередині росії.
Перше, зрозуміло, що у випадку справжньої загрози росію ніхто рятувати не буде, всі розбігуться куди подалі.
Друге, тепер будь-яка спроба розпочати централізований опір москві буде розглядатись як московська провокація. Як наслідок - кожний незгодний почне будувати "свою росію" за місцем, спираючись на коло безпосередньо знайомих осіб (банда, військова частина, етнічний клан).
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28.06.2023 08:50 Відповісти
Кацапи в окопах і так деморалізовані. Якби пригожин продовжив,то це б була не деморалізація, а анархія. Масово тікали би з фронту грабувати москвабад.
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28.06.2023 08:51 Відповісти
Так бо + 930 без духу за учора. А це не тільки деморалізація, а і утилізація
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28.06.2023 08:54 Відповісти
Маляр считала? Тогда надо верить.
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28.06.2023 09:05 Відповісти
Ні,на Фейсі дані Штабу ЗСУ.
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28.06.2023 09:07 Відповісти
Если бы этот лысый баклан еще дня три побыковал то и фронт бы начал сыпаться а то орки в окопах и понять ничего не успели.
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28.06.2023 08:53 Відповісти
а чого їм падать духом, вони сидять в хороших окопах, перед ними заміновані поля
і зауважте, вони не дороги будували і полоси не розширювали
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28.06.2023 08:53 Відповісти
А за своїх людей Ви дбаєте ? За їх моральний дух ? Від Вашої аморальної поведінки та локшини дух підіймається ?
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28.06.2023 09:03 Відповісти
Что могут накомандовать товарищи, которые когда-то при совке закончили военное училище, потом с летехи "дослужились" до полкана, а потом их ставят например комбригами, а оно нихера не умеет как оказалось... И таких у нас кадров хватает к сожалению. Какой моральный дух будет у его подчиненных?
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28.06.2023 09:10 Відповісти
Буває і гірше - у нас от Люся підполковник...
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28.06.2023 09:15 Відповісти
А генерал Залужный разве не в совке учился? А твои родители?
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28.06.2023 11:53 Відповісти
Речь про военных вообще-то. Не путай образование инженера с каким-нибудь спитым и ******* на голову воякой. И при чем тут Залужный? Я ж не писал что все 100% такие, а что % такой имеется, особенно в генштабе паркетных военачальников. Которые войну видели разве что в американских боевиках
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28.06.2023 11:59 Відповісти
Простите, но «паркетные военачальники в генштабе» уже 1,5 года показывают мастер класс. Большинство стран НАТО сдалось бы русским на третий день.
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28.06.2023 12:46 Відповісти
Пригожин понтогон рускава духа.
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28.06.2023 09:06 Відповісти
Найкраще деморалізує кацапів відокремлення вибуховою хвилею рук, ніг і голови від тулуба.
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28.06.2023 09:24 Відповісти
не рівень міністра балакати про пітуха мордовського... займайся справами!!!
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28.06.2023 09:24 Відповісти
Кулєба, ти в курсі, що посла в Ізраїлі визвали "на килим" за висловлювання твого зама?
А ти чув висловлювання Орбана стосовно України чи ніколи було - слідкував за іграми тварюк на болотах? Де виклик посла Угорщини? Де заява нашого посла в Угорщині?
Ти взагалі збираєшься виконувати СВОЇ обов'язки чи дєрьмак не дозволяє?
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28.06.2023 09:28 Відповісти
Зате Зельониє всіх рангів встигли порозказувати який капець прийшов Кацапії, і Пуйлу особисто.
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28.06.2023 10:27 Відповісти
 
 