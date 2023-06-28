Сьогодні права та свободи з Конституції України виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна".
Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями.
Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!" - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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- голова Верховного Суду Князєв - під арештом та слідством за хабарництво (на посаді з 01.12.2021), ще кілька суддів ВС під слідством;
- не забуваєм про великого юриста ********** Портнова, якого пхали то Генеральним прокурором, то ще якимось важливим державним діячем, який на віденських фронтах разом із своїм сином-волонтером невпинно бореться із світовою корупцією та донатяь на ЗСУ;
- міністор внутрішніх справ Аваков, який титанічними та надзвичайними зусиллями "розкрив" справу шеремета, забезпечуючи хід розслідування рюкзаками (цікаво як там Італія, стоїть ще?);
- великий воїн та патріот головнокомандувач ЗСУ Хомчак, який власними кровю та потом підготував ЗСУ до війни 2022, забезпечив усім необхідним - ракетами, танками, дронами, літаками, провів збір та підготовку сил ТРО, уважно слухав західних партнерів у 2021 про підготовку рф нападу на Україну, зробив висновки і доповів керівництву - (дякувати БОГОВІ за Валерія Федоровича ЗАЛУЖНОГО);
- колишній свій на 100% гнеральний прокурор рябошапка - великий реформатор органів прокуратри, класний фахівець та борець із корупцією, який ще наприкінці 90-х економив на добових у Раді Європи, щоб купити музичний центр, а наразі - Range Rover з повним фаршем, будиночок у Франції, нехиле житло у Києві, а як він "героїчно" штурмував державний кордон у напрямку Франції у 2022 році. Мені цікаво, а міжнародні організації та фонди ще не предявили йому повернути гроші, витрачені на ахєренну реформу прокуратури? А за чий кошт та з чиєї кишені виплачують величезні суми коштів поновленим судом прокурорам, яких на думку суду незаконно звільняв цей діяч?
- колишній перший заступник Генерального прокурора при янику кузьмін, який на цій посаді скомуниздив гектар державної землі у природному заповідному фонді Києва, побудував нехилий будинок замок (вартістю 10-12 млн. грн. станом на 2010 рік), будучи за це у розшуку з 2017 його легалізували влітку 2019, зробивши дурними слідчих і прокурорів, зробили народним депутатом від опзж, добазарившись із ще одним патріотом рабіновичем, ледве не додумалися поставити цього діяча генеральним прокурором, та який у 2021 та на початку 2022 мандів про біолабораторії США в Україні та обурювався виділенням грошей з бюджету на озброєння, верещавши в істериці до якої це війни готується України і з ким саме?
Список занадто великий та продовжувати можна довго... На жаль
Головне - памятати все та всіх.
для "Еспресо", "Прямий", "5-й канал" !
Ганьба та крімвідповідальність казнокрадам
але день 28 червня 1996 і день 28 червня 2023 - це несумісні речі.
Поставлена на паузу зеленським і його крадіями.
Вова, судя по жирным рожам Пикалова и Лысого самопожертвование такое, что их морды уже в телевизор не влазят.
По https://finance.today.ua/v-********-hochut-povnistyu-zaboronyty-rozrahunky-gotivkoyu/ словам зам главы Офиса президента Шурмы, в Украине хотят полностью запретить расчеты наличными деньгами. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.
"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем", - заявил Шурма.
Хотя можно просто перестать платить это как просто перестать стрелять
А наличными деньгами вы не пользуетесь уже давно. У вас льготы, счета в зарубежных банках, которые не отследит Центробанк, куча всяких фирм, которые бабло в виде взяток могут гонять туда-сюда. Взятки сумками и дипломатами вы уже не даете и не берете. Вчерашний день. Карточку дал и все дела.
Плюс биткоины и прочее и прочее.
Наличку вы убираете, так как уже забыли, что это такое. Считаете, раз вам она не нужна, значит и всем остальным наличка ни к чему. А то, что она многим людям, особенно пенсионерам, пострадавшим и переселенцам она край нужна, вы даже не догадываетесь, так как полностью оторвались от жизни населения Украины и живете в своем параллельном мире.
зараз головне питання: коли ти зі скумбрією сядеш на пожиттєве а держ.зраду?
друге: хто такий агент Козир і чого він за тобою скрізь іздить та зустрічається з іноземними дипломатами? для того, щоб ти не втік?
Парад за трі дня обломився для більшості служок…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Слава Україні!!
гарант гумовий…