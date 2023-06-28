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Сьогодні права та свободи з Конституції України виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями, - Зеленський

зсу

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна".

Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями.

Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!" - зазначив він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24197) День Конституції (76)


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Топ коментарі
+37
Каже той, хто вже 100500 разів підтерся Конституцією..
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28.06.2023 09:17
+36
...сказав той, що грає уйом на Конституції.
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28.06.2023 09:17
+34
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28.06.2023 09:17
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Зате як легко було розмінувати Чонгар.
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28.06.2023 09:17 Відповісти
...сказав той, що грає уйом на Конституції.
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28.06.2023 09:17 Відповісти
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28.06.2023 09:17 Відповісти
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28.06.2023 09:18 Відповісти
Спочатку нас ділили на восток и запад, тепер порошенко - зеленський, таке враження, що до них не було інших, які також своїми діями привели до цієї війни. Може досить нас ділити?
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28.06.2023 09:36 Відповісти
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28.06.2023 09:45 Відповісти
Вибору взагалі не було, завдячуючи попередникам.
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28.06.2023 11:53 Відповісти
Також ще є:
- голова Верховного Суду Князєв - під арештом та слідством за хабарництво (на посаді з 01.12.2021), ще кілька суддів ВС під слідством;
- не забуваєм про великого юриста ********** Портнова, якого пхали то Генеральним прокурором, то ще якимось важливим державним діячем, який на віденських фронтах разом із своїм сином-волонтером невпинно бореться із світовою корупцією та донатяь на ЗСУ;
- міністор внутрішніх справ Аваков, який титанічними та надзвичайними зусиллями "розкрив" справу шеремета, забезпечуючи хід розслідування рюкзаками (цікаво як там Італія, стоїть ще?);
- великий воїн та патріот головнокомандувач ЗСУ Хомчак, який власними кровю та потом підготував ЗСУ до війни 2022, забезпечив усім необхідним - ракетами, танками, дронами, літаками, провів збір та підготовку сил ТРО, уважно слухав західних партнерів у 2021 про підготовку рф нападу на Україну, зробив висновки і доповів керівництву - (дякувати БОГОВІ за Валерія Федоровича ЗАЛУЖНОГО);
- колишній свій на 100% гнеральний прокурор рябошапка - великий реформатор органів прокуратри, класний фахівець та борець із корупцією, який ще наприкінці 90-х економив на добових у Раді Європи, щоб купити музичний центр, а наразі - Range Rover з повним фаршем, будиночок у Франції, нехиле житло у Києві, а як він "героїчно" штурмував державний кордон у напрямку Франції у 2022 році. Мені цікаво, а міжнародні організації та фонди ще не предявили йому повернути гроші, витрачені на ахєренну реформу прокуратури? А за чий кошт та з чиєї кишені виплачують величезні суми коштів поновленим судом прокурорам, яких на думку суду незаконно звільняв цей діяч?
- колишній перший заступник Генерального прокурора при янику кузьмін, який на цій посаді скомуниздив гектар державної землі у природному заповідному фонді Києва, побудував нехилий будинок замок (вартістю 10-12 млн. грн. станом на 2010 рік), будучи за це у розшуку з 2017 його легалізували влітку 2019, зробивши дурними слідчих і прокурорів, зробили народним депутатом від опзж, добазарившись із ще одним патріотом рабіновичем, ледве не додумалися поставити цього діяча генеральним прокурором, та який у 2021 та на початку 2022 мандів про біолабораторії США в Україні та обурювався виділенням грошей з бюджету на озброєння, верещавши в істериці до якої це війни готується України і з ким саме?
Список занадто великий та продовжувати можна довго... На жаль
Головне - памятати все та всіх.
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28.06.2023 10:01 Відповісти
І це говорить людина що ту Конституцію десятки раз топтала!
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28.06.2023 09:17 Відповісти
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28.06.2023 09:19 Відповісти
От г**но ! Свободу слова воно виборює
для "Еспресо", "Прямий", "5-й канал" !
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28.06.2023 09:32 Відповісти
Каже той, хто вже 100500 разів підтерся Конституцією..
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28.06.2023 09:17 Відповісти
Сьогодні права та свободи з Конституції України попираються ногами зелених тварюк та мародерів. Так заголовок буде справедливіше назвати.
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28.06.2023 09:18 Відповісти
И именно поэтому первое, что ты сделал, придя к власти - это насрал на Конституцию? Так получается.
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28.06.2023 09:18 Відповісти
А як з правом на гідне життя пораненим воїнам, які отримують 700 грн?
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28.06.2023 09:18 Відповісти
демократична...??? А по ТВ і радіо однин тєлємарахвєт ! І Виборюєте її не ВИ зі своїми барабанщіками ! А пересічний Український люд. Слава ЗСУ, Слава Союзникам !!!
Ганьба та крімвідповідальність казнокрадам
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28.06.2023 09:18 Відповісти
він то сказав сьогодні зранку чи ще вчора ввечері?
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28.06.2023 09:19 Відповісти
Після чергової дози
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28.06.2023 09:23 Відповісти
Repeat, please...2019,2019,2020,2021...
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28.06.2023 09:26 Відповісти
Це заявляє людина, яка принаймні раз на місяць за чотири роки на посту Президента підтиралася положеннями цвєї самиї Конституції, перетворившись з її Гаранта на гвалтівника.
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28.06.2023 09:19 Відповісти
Пи. Си. Які повноваження має завгосп Єрмак за Конституцією і за самоуправством її Гаранта? І де тут повага до Клнституції і виконання її норм?
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28.06.2023 09:23 Відповісти
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28.06.2023 09:24 Відповісти
Ну не всегда вот прям самопожертвой. Могут и в бусик затолкать силой рыбаки-пикаперы. тогда это жертвоприношение получается
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28.06.2023 09:19 Відповісти
Раненько розбудили верховного. До вечірнього відосиків може не витримати.
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28.06.2023 09:20 Відповісти
Іноді краще мовчати, ніж говорити...
але день 28 червня 1996 і день 28 червня 2023 - це несумісні речі.
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28.06.2023 09:23 Відповісти
Ти з першого дня обрання почав топтатися грязними ногами по Конституції.
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28.06.2023 09:23 Відповісти
Конституція не діє з 2019.
Поставлена на паузу зеленським і його крадіями.
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28.06.2023 09:24 Відповісти
Хіба у порноактриси є конституція?
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28.06.2023 09:25 Відповісти
Сьогодні вибороти права та свободи Конституції України заважає вибороти війна з Мокшандією. А після перемоги Зєляшобло відчує на своїх хребтах що таке боротьба за права і свободи
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28.06.2023 09:25 Відповісти
Известный правовед Зеленский знает толк в законах и конституциях. Помнится даже пытался организовать уличный опрос, виноват ли Пашинский или не очень виноват. Все на улицу рвался, народ расспросить. Но вырваться не удалось, пресс-марофон в 14 часов, знаете ли, это не шутка.
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28.06.2023 09:26 Відповісти
"......виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями"

Вова, судя по жирным рожам Пикалова и Лысого самопожертвование такое, что их морды уже в телевизор не влазят.
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28.06.2023 09:26 Відповісти
У Пикалова и Лысого, да и у всей зеленой шоблы самопожертвование называется смообжорствованием.
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28.06.2023 09:37 Відповісти
Сьогодні права та свободи з Конституції України виборюються закритими кордонами для мужиків віком від 18 до 60 рочків, але не для всіх, для "своїх" і мажорів з батальону Монако та Портнова є один нюанс - Зеленський
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28.06.2023 09:28 Відповісти
границы можно открыть для всех кто хочет выехать или заехать. как до 2022г .
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28.06.2023 09:50 Відповісти
Він не втік і іншим не дасть, бо він Боневтік
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28.06.2023 09:52 Відповісти
А може не випустили?
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28.06.2023 10:04 Відповісти
А хтось по цій Конституції просто топчеться і витирає сторінками одне місце. Але скільки би не творилося це неподобство - відповідати прийдеться.
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28.06.2023 09:30 Відповісти
Она там за Евангилеем лежит Конституция кстати
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28.06.2023 09:40 Відповісти
У Вови Евангелія - це типа Термос, у нього інше. Нарід мабуть про це знає?
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28.06.2023 10:47 Відповісти
Що твій резніков не саможертвується а тільки тирить? Та ви одна банда
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28.06.2023 09:33 Відповісти
Украина может стать первой в мире страной, в которой полностью отменят наличные деньги

По https://finance.today.ua/v-********-hochut-povnistyu-zaboronyty-rozrahunky-gotivkoyu/ словам зам главы Офиса президента Шурмы, в Украине хотят полностью запретить расчеты наличными деньгами. Это позволит одолеть как минимум 95% коррупции.

"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем", - заявил Шурма.
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28.06.2023 09:40 Відповісти
Интересно как бабуси и дидуси будут платить за комуналку
Хотя можно просто перестать платить это как просто перестать стрелять
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28.06.2023 09:43 Відповісти
Сьогодні комунальний день?)) З ранку зі святом мене привітала київська Єврореконструкція, яка типу опалення постачає...ну сформувалась заборгованість. Немає грошей..ніякі доводи не діють, пох що пів зими батареї були холодні, бо не було електрики, а без неї насоси не працюють. Відрізати батареї не бажають, відразу погрози квартиру відсудити..були послани непарламентно...
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28.06.2023 10:05 Відповісти
Якщо всі відріжуть батареї, то як комунальщікі будут піліть бабло на кательнях? А якщо лишиться хоча б пару кватир з центральним опаленням, то їх опалювать все одно прийдеться. а так бабла не намутиш
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28.06.2023 10:10 Відповісти
Почекай - вони потім проведуть закон згідно якого тим бабусям з дідусями спочатку нараховуватимуться пенсії в електронному вигляді (а такж їх дітям - зарплати) а потім автоматично звідти будуть зніматься гроші в рахунок компослуг
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28.06.2023 10:09 Відповісти
Ну можна оформить якусь леву карту. В том же АТБ от райфа купить на касі. І тупо ганять бабло туди. Але вони і тут найдуть цікаве рішення.

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28.06.2023 10:12 Відповісти
Ну так. Автоматом блокувати необхідну суму
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28.06.2023 10:15 Відповісти
Наслідки діяльності "зелених законотворців" Україні прийдеться ліквідовувать років десять!
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28.06.2023 10:27 Відповісти
А, ще, от заблокована карта..як платити за комуналку? Чи вони фільтпи поставлять? Можна сплачувати тільки комуналку..а інет, тєлєк..як же без гівномарахфону жити???
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28.06.2023 10:42 Відповісти
Шурма, чтобы не было коррупции, вас надо гнать из власти.
А наличными деньгами вы не пользуетесь уже давно. У вас льготы, счета в зарубежных банках, которые не отследит Центробанк, куча всяких фирм, которые бабло в виде взяток могут гонять туда-сюда. Взятки сумками и дипломатами вы уже не даете и не берете. Вчерашний день. Карточку дал и все дела.
Плюс биткоины и прочее и прочее.
Наличку вы убираете, так как уже забыли, что это такое. Считаете, раз вам она не нужна, значит и всем остальным наличка ни к чему. А то, что она многим людям, особенно пенсионерам, пострадавшим и переселенцам она край нужна, вы даже не догадываетесь, так как полностью оторвались от жизни населения Украины и живете в своем параллельном мире.
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28.06.2023 11:06 Відповісти
Чучелко ....
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28.06.2023 09:47 Відповісти
Сказав ЗЕлений тулуб, який почав свою каденцію з порушення Конституції і з тих пір постійно кладе на неї прутень.
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28.06.2023 09:44 Відповісти
демократия должна быть после победы. а не во время войны. а то сепарню отпускают живыми. Куча наводчиков предателей отделываются предупреждением.
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28.06.2023 09:47 Відповісти
Не знаю, кто вас надоумил, но вы подняли очень сложный вопрос! Демократия либо есть, не взирая, на ситуацию либо ее нет! И Она не «включается и не выключается по желанию власть предержащих»!
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28.06.2023 10:24 Відповісти
смотри. задержали корегувальника по Краматорску, по законам военного времени нужно его уничтожить или как вы хотите посадить на несколько лет или погрозить и отпустить?
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28.06.2023 12:41 Відповісти
Не знаю, как "коригувальнык" к теме относится, но не всегда, что говорят официальные органы есть правда! Княжичи, расстрел в каком то торговом центре, Вам всю правду сказали? Я уже боюсь здесь писать, хотя про Яныке не очень боялся! Оказывается жыди страшнее зеков! "мятеж" пригожина это доказал!
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28.06.2023 12:47 Відповісти
Ни одного положительного комментария про клоуна,который играет роль голобородько
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28.06.2023 09:47 Відповісти
ти свою дупу Конституцією підтер багато разів. Починаючи з розгону Верховної Ради.
зараз головне питання: коли ти зі скумбрією сядеш на пожиттєве а держ.зраду?
друге: хто такий агент Козир і чого він за тобою скрізь іздить та зустрічається з іноземними дипломатами? для того, щоб ти не втік?
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28.06.2023 09:47 Відповісти
Всупереч та незалежно від дій влади служок Оманських, Українці виборюють Незалежність України!!
Парад за трі дня обломився для більшості служок…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Слава Україні!!
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28.06.2023 09:59 Відповісти
Це говорить той, який почав підтератись Конституцією України прямо з дня виборів, і не зупиняється і тепер.
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28.06.2023 10:25 Відповісти
Вова.ю ти на неї насрав ще у 2019-му, "розпустивши" Раду, а Конституційний суд, який завжди умів тримати ніс за вітром, звично ліг під тебе.
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28.06.2023 11:04 Відповісти
Той поц, який називав Україну порноакторкою, зараз став її СУТЕНЕРОМ. І це чмо, ще намагається щось патякати про Конституцію? Так він на цій Конституції, своїм піаніновим пальцем, грає похороний марш Україні.
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28.06.2023 11:16 Відповісти
Ти падлюка спаплюжив Конституцію у перший же день, протизаконно роспустивши ВР. І далі витираєш ноги основним законом кожен день, узурпуючи владу, руйнуючи парламентаризм, самоврядування, право на свободу слова та інформації, переслідуючи опозицію і насичуючи владу корупционерами та лизоблюдами.

гарант гумовий…
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28.06.2023 11:19 Відповісти
Зєлєнскій - гарант атсоса Єрмаку і тотальної корупції в країні. Такий результат його "діяльності" з 2019
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28.06.2023 12:31 Відповісти
 
 