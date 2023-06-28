Сьогодні права та свободи з Конституції України виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна".



Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями.



Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!" - зазначив він.

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