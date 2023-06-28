Польща має 5 пріоритетів на саміті НАТО. Один з них - підтримка України, - Дуда

Польща визначила 5 пріоритетів на липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Серед них - довгострокове реагування на загрозу РФ та допомога Україні.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив після зустрічі за участі глав держав та урядів Литви, Румунії, Албанії, Бельгії Норвегії, а також генсека НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час зустрічі я звернув увагу на п’ять сфер, які є важливими для нас. Вони пов’язані з викликами, з якими ми стикаємося. Для Польщі це: посилення здатності НАТО до відлякування й оборони, гарантування усіма членами НАТО зростання витрат на оборону, підтримка щодо завершення вступу Швеції до НАТО, надання необхідної підтримки для України та наближення її членства в НАТО; а також формування довгострокових підходів щодо реагування на російські військові, економічні та політичні загрози", - підкреслив Дуда.

Також читайте: Путін не має права вето на розширення НАТО, - Столтенберг

Участь у заході взяли президент Литви Ґітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, премʼєр-міністр Албанії Еді Рама.

Під час цієї зустрічі її учасники обговорили війну РФ в Україні та безпекову ситуацію у світі.