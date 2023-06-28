Міністри оборони США та Німеччини обговорять підтримку України, - Пентагон
Міністри оборони США Ллойд Остін та Німеччини Борис Пісторіус планують зустрітися в середу. На порядку денному - військова допомога Україні та посилення союзників по НАТО на кордоні з РФ.
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Міністр Остін вітатиме міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на двосторонній зустрічі тут, у Пентагоні", - сказав він.
За його словами, очікується, що лідери обговорять багато тем, "у тому числі допомогу Німеччини в посиленні східного флангу НАТО, а також забезпечення суттєвої підтримки у сфері безпеки для України".
Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус минулого тижня публічно заперечив ідею "ненасильницького" спротиву як альтернативного способу боротьби українців з агресією РФ.
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1. Декларування підтримки України.
2. Демонстрування США, що Неметчина палко її підтримуе та рухається тим же курсом.
3. Декларування розуміння того, зо Україна захищає Захід.
4. Обережне ставлення до Путлера та продовження окремих спеціальних відношень «путін ферштейн» а ля муттер Меркель. Стримане постачання зброї Україні
5. Впевненність, що Неметчина завжди може домовитись с рф по Українському питанню з збереженням інтересів Неметчини.
6. Прихильність до стратегії « Дойчланд, Дойчланд юбер аллес», та критичне ставлення до появи нових сильних країн в Европі, які потенціально могуть похитнуть лідерство Неметчини.
Все інше, це просто слова міністра оборони Неметчини, які е проявом ввічливості, та дипломатії.