Міністри оборони США та Німеччини обговорять підтримку України, - Пентагон

Міністри оборони США Ллойд Остін та Німеччини Борис Пісторіус планують зустрітися в середу. На порядку денному - військова допомога Україні та посилення союзників по НАТО на кордоні з РФ.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міністр Остін вітатиме міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на двосторонній зустрічі тут, у Пентагоні", - сказав він.

За його словами, очікується, що лідери обговорять багато тем, "у тому числі допомогу Німеччини в посиленні східного флангу НАТО, а також забезпечення суттєвої підтримки у сфері безпеки для України".

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Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус минулого тижня публічно заперечив ідею "ненасильницького" спротиву як альтернативного способу боротьби українців з агресією РФ.