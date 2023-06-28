На саміті НАТО ми повинні дати чіткий сигнал, що майбутнє України - в Альянсі, - прем’єр Нідерландів Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що саміт Альянсу у Вільнюсі має дати чіткий сигнал Україні, що її майбутнє - в НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RTL, про це він заявив на пресконференції з лідерами кількох держав НАТО.
"Усі країни-члени хочуть, щоб Україна приєдналася до НАТО", - сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
"Це буде вирішальний саміт. Ми повинні дати Україні чіткий сигнал на саміті, що її майбутнє, безперечно, в НАТО", - додав Марк Рютте.
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Все інше ми вже проходили і довіри немає, буде сприйнято як відмова і страх перед ******.
а якщо вибори в Україні виграють прибічники Януковича ? І повернуть армию проти заходу ??? Нихто про це не думае ???
Ну прям ідіоти , дальше свого носа ничого не видять ‼️‼️
бо є ймовірність, що "мудрийнаріт" обере кого попало, хто армію може направити вже проти самого НАТО... або, як мінімум - передати технології озброєння оркам
і чим закінчиться, на вашу думку? протистояння на рівні стрілкової зброї рано чи пізно "перемеле" людський ресурс (найкращих з нашого боку, нажаль, і кого попало з орків)... чисельно орків більше... ресурсів у них - також...
що далі?
ну а далі буде видно, що робити з територіями, які вони не зможуть вже захищати