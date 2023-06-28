На саміті НАТО ми повинні дати чіткий сигнал, що майбутнє України - в Альянсі, - прем’єр Нідерландів Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що саміт Альянсу у Вільнюсі має дати чіткий сигнал Україні, що її майбутнє - в НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RTL, про це він заявив на пресконференції з лідерами кількох держав НАТО.

"Усі країни-члени хочуть, щоб Україна приєдналася до НАТО", - сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Це буде вирішальний саміт. Ми повинні дати Україні чіткий сигнал на саміті, що її майбутнє, безперечно, в НАТО", - додав Марк Рютте.

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