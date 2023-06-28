УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9534 відвідувача онлайн
Новини
797 35

На саміті НАТО ми повинні дати чіткий сигнал, що майбутнє України - в Альянсі, - прем’єр Нідерландів Рютте

рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що саміт Альянсу у Вільнюсі має дати чіткий сигнал Україні, що її майбутнє - в НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RTL, про це він заявив на пресконференції з лідерами кількох держав НАТО.

"Усі країни-члени хочуть, щоб Україна приєдналася до НАТО", - сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Це буде вирішальний саміт. Ми повинні дати Україні чіткий сигнал на саміті, що її майбутнє, безперечно, в НАТО", - додав Марк Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща має 5 пріоритетів на саміті НАТО. Один з них - підтримка України, - Дуда

Автор: 

НАТО (6503) членство в НАТО (1735) Рютте Марк (417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Тільки без квартальної влади.
показати весь коментар
28.06.2023 10:30
+2
Та зараз і немає нікого в медійному просторі. Зяма всіх відімкнув і заткнув рота щоб всі мовчали, бо благодєнствують. Тільки він один єдиний і неповторний.
показати весь коментар
28.06.2023 10:36
+1
і золоту морквину не забудьте вручити...
показати весь коментар
28.06.2023 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки без квартальної влади.
показати весь коментар
28.06.2023 10:30 Відповісти
А при який владі бачите?,
показати весь коментар
28.06.2023 10:32 Відповісти
Та зараз і немає нікого в медійному просторі. Зяма всіх відімкнув і заткнув рота щоб всі мовчали, бо благодєнствують. Тільки він один єдиний і неповторний.
показати весь коментар
28.06.2023 10:36 Відповісти
Зяма всіх відімкнув і заткнув рота щоб всі мовчали, --- а там прям черга стояла,з честних та порядних,,,),,
показати весь коментар
28.06.2023 11:15 Відповісти
У всякому разі балотувалось 39 кандидатів. Було з кого вибрати, а обрали саме лайно на ліспеті.
показати весь коментар
28.06.2023 11:18 Відповісти
можу вам сказати,що це вам на зараз так здаэться,а ЯК БИ воно було при інших розкладах,не знає ніхто,
показати весь коментар
28.06.2023 11:27 Відповісти
і золоту морквину не забудьте вручити...
показати весь коментар
28.06.2023 10:31 Відповісти
Повинні дати чіткий сигнал Україні, що масова державна корупція і розкрадання державних коштів не поєднується ні з членством в НАТО, ні з членством з ЄС.
показати весь коментар
28.06.2023 10:33 Відповісти
А хіба вони,їх мало давали??,,і до речі,не тільки при цієї владі,),чи ні??,
показати весь коментар
28.06.2023 10:35 Відповісти
То натяки під хіхі хаха..наше зебидло провладне типу не розуміє й вдало під дурнів косять
показати весь коментар
28.06.2023 10:40 Відповісти
вибачьте,але "під дурнів косили",ще тоді,коли вбили О.Музиченка-Вічна,Йому Память,Котрий ДІЙСНО показав,Що було треба робити!,та Як Треба було,,з ними розмовляти!,(,,
показати весь коментар
28.06.2023 11:09 Відповісти
Раніше Україна не була готова до НАТИ. Наприклад в 2008 році за НАТУ було лише 20% населення.
показати весь коментар
28.06.2023 10:41 Відповісти
таке враження,що з нами завжди,щось не так,
показати весь коментар
28.06.2023 10:46 Відповісти
Це факт. Можу викласти графік по роках.
показати весь коментар
28.06.2023 10:51 Відповісти
і хто б не дорвався до корита,все одно--будуть красти,),---кацапський менталітет,на жаль,
показати весь коментар
28.06.2023 10:49 Відповісти
Ти ще Брєжнєва згадай, школота. "Не кричіть на Бубочку що він краде! Бо і до нього крали!"
показати весь коментар
28.06.2023 14:07 Відповісти
ви хворий??,,),
показати весь коментар
28.06.2023 15:52 Відповісти
НАТІВСЬКІ "СИГНАЛЬЩИКИ" ТАКУ "ЧІТКУ" БРЕХЛИВУ І ЛИЦЕМІРНУ КУЙНЮ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ЗАПУСКАЮТЬ БІЛЬШЕ 20РОКІВ...НАТО- ПТН
показати весь коментар
28.06.2023 10:33 Відповісти
не так щоб вже "ПТН",але правда у ваших словах присутня,
показати весь коментар
28.06.2023 10:38 Відповісти
Задовбали вже сигналами..наша влада морзянку не розуміє - їм треба по-пригожинські - кувалдою конкретних питань й завдань по лобі дати. З конкретними строками. Визначити перелік відповідальних. За невиконання поставлених задач, зрив строків виконання - перевести на мінімалку. При чому, все це ввести одночасно. І нести відповідальність повинні конкретні люди, а то при тварях зелених хрін кінці знайдеш. Повинна бути одноособна відповідальність за кожен напрямок. А з харанта потім спросимо.
показати весь коментар
28.06.2023 10:38 Відповісти
Єдиний чіткий сигнал - це запрошення до НАТО.
Все інше ми вже проходили і довіри немає, буде сприйнято як відмова і страх перед ******.
показати весь коментар
28.06.2023 10:46 Відповісти
Д'якую.Коли спостерігаю, як багато років ці світові аферисти маніпулють українським народом,то складається саме враження НАТО.США.ЄС-ПТН (аферистичні домовленості,котрі в кінцевому результаті привели Україну і її народ до того, що зараз вона зараз пожинає .
показати весь коментар
28.06.2023 10:47 Відповісти
Який чіткий сигнал ? Зовсім здурили таку сильну ЕВРОПЕЙСЬКі армію не взяти у липні?

а якщо вибори в Україні виграють прибічники Януковича ? І повернуть армию проти заходу ??? Нихто про це не думае ???

Ну прям ідіоти , дальше свого носа ничого не видять ‼️‼️
показати весь коментар
28.06.2023 10:57 Відповісти
Столенберг , читай уважно і ДУМАЙ. ‼️‼️‼️
показати весь коментар
28.06.2023 10:58 Відповісти
тому, мабуть, і не беруть

бо є ймовірність, що "мудрийнаріт" обере кого попало, хто армію може направити вже проти самого НАТО... або, як мінімум - передати технології озброєння оркам
показати весь коментар
28.06.2023 13:37 Відповісти
УГОРЩІНУ взяли
показати весь коментар
28.06.2023 21:06 Відповісти
схоже, вчаться на своїх помилках, тому на схожі граблі не хочуть ставати вже
показати весь коментар
29.06.2023 13:42 Відповісти
Як вже набридло! Сцикуни европейські.
показати весь коментар
28.06.2023 11:04 Відповісти
непаганий аналіз і цікава гіпотеза

і чим закінчиться, на вашу думку? протистояння на рівні стрілкової зброї рано чи пізно "перемеле" людський ресурс (найкращих з нашого боку, нажаль, і кого попало з орків)... чисельно орків більше... ресурсів у них - також...

що далі?
показати весь коментар
28.06.2023 13:34 Відповісти
наші ворота до НАТО і ЄС
показати весь коментар
28.06.2023 11:49 Відповісти
здається, що зе і пу - таємні агенти масонів чи когось ще, кому вигідно, щоб дві армії "перемололи" себе за мінімальних витрат

ну а далі буде видно, що робити з територіями, які вони не зможуть вже захищати
показати весь коментар
28.06.2023 13:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KUXGVfmrEN4 За эти красивые улыбки и восхитительную песню Украина уже заплатила жизнью 200 тысяч военных и гражданских!
показати весь коментар
28.06.2023 20:09 Відповісти
 
 