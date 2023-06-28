Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї: "В скрутну хвилину, якщо на нас нападуть"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
Він заявив, що "з ядерною державою ніхто ніколи не воював". І зазначив, що наказав начальнику генштабу Білорусі, міністру оборони та голові КГБ визначити алгоритм застосування отриманої від РФ ядерної зброї.
"Ми його маємо застосувати в скрутну хвилину, якщо на нас нападуть. А значить, нападуть, як в Росії вже почали вимовляти, на Союзну державу", - сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+29 Шимус
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+16 Ol Ol #553754
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+15 shokolad
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Дедушке бы за фолклендскую войну загуглить, да про серию пакистано-индийских срачей.
Вітаю у ядерному клубі іпанат вусатий.
Чоло можеш зеленкою не мазати, не допоможе.
Вазеліну побільше прикупи, поки живий, вагнера з тобою без вазеліна ніяк
Вважаю, що ядерний удар по рб нанесуть @уйло та його корєша, щоб звинуватити Захід у ядерній атаці на незалежну та суверенну рб (почекають тільки, коли туди зайдуть підрозідли Каліновського). Саме для цього ботоксний і поставив татктичні ядерні заряди (рвсн він же не вводив).
Цей же ботоксний пі@ар із НАТОю воює вже вісім років, вісім довгих років НАТА не дає спокою демократичній раші, от вони йому і помстилися, вбивши корєша вусатого
Тим більше, що ядерну зброю у рб контролюють вояки рб та рф спільно, як заявив вусатий фюрер, а тому Захід виявив агресію та напав на рб і рф
@уйло ще той затейник, давно переплюнув станіславського
Саме ковальчук під час "хзаколоту" у пітері організував та провів зустріч прігожина, бульбофюрера та ще декілька дуже впливових осіб (якимось дивним чином Ердоган спочатку висловився, що долучився до врегулювання "заколоту", а потім дуже швидко зник з інформпростору - боїться висвітлення? Про що вони насправді домовилися у пітері?
Та і самого @уйла не можна недооцінювати. Нам постійно навіюють про його хвороби, безпорадність, маразми бла-бла-бла. Це все кацапське ІПСО, інспироване самим @уйлом та його корєшами.
Завжди памятай - недооцінив чи применшим ворога - загинув.
Найкраще тоді, колі друзі тебе недооцінюють, а вороги прибільшують твої недоліки - Маріо Пьюзо "Хрещений батько".
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ДЕБІЛ! А Україна зараз з ким воює?!
Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра
https://www.svoboda.org/a/30789452.html
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости,
аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований,
подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
https://www.svoboda.org/a/30789452.html
Сьогодні країна-терорист російська федерація. Нанесла черговий ракетний удар, по цивільним в Краматорську.
На фото, поранена дитина, чергова жертва російських військових злочинців, фашистського населення рф, чмошних "хороших рускіх", занепокоєного заходу, стурбованої ООН, імпотентних громадських організацій і фондів....
Бажано роздрукувати це фото і повісити в Радбезі оон, за делегацією країни - ублюдка.
Ще можна дарувати, як листівку, різним європейським лівакам, які роздають премії росіянам. Можна розмістити його на виданнях Толстого і Достоєвського, на заході. Можна зробити футболки з цим фото і змусити одягти російських спортсменів, яких так хочуть бачити різні міжнародні спортивні комітети.
Нехай вони з гордістю демонструють те, що несе світу їх грьобана недодержава, ведмідь, матрьошка, балєт і закривавлені українські діти. А світ, хай жере, те що посіяв.
КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІСНУЄ.
І вона наступить.
А наші місцеві дебіли, можуть Цоя пооспівати, під відеоряд з наслідками обстрілу.
може якись курси зробити , щоб навчити звічайних українців просувати інтереси України у світі ?
не соромтися привітатися всюди зі своїми співвітчизниками - щоб світ бачив, що українці велика і сплочена нація
СЛАВА НАЦІІ !!!!
з пожеж війни і з полум'я вогнів -
плекав нас біль по втраті України,
кормив нас гніт і гнів на ворогів.
ЯОте же самые бомбы
А показувати нема що.
Кто на вас, придурков, нападёт, Гондурас?
Тобто, якщо на тебе хтось "нападе", ти збираєшся в'їбать по території своєї країни ядеркою?
Геніальний план, точний як швейцарський годинник.
Ідіот блд. Яскравий приклад, чому владу треба міняти раз на 4-5 років.
Ти до тою хвилини не доживеш
Вагнер в хату, бульбаші
А Капітолій вагнери забрать не готуються?
Ці кремлядські сказочнікі...
А тарган би міг бути з випущеними кишками та відірваною машиною головою в ямі з вапном.
Дочекаємось бездіяльністю до того що вони застосують проти нас ядерку, бо це ж такий зручний інструмент використати бидло русь як гандон для застосування ядерки без наслідок для кремля.