Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї: "В скрутну хвилину, якщо на нас нападуть"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Він заявив, що "з ядерною державою ніхто ніколи не воював". І зазначив, що наказав начальнику генштабу Білорусі, міністру оборони та голові КГБ визначити алгоритм застосування отриманої від РФ ядерної зброї.

"Ми його маємо застосувати в скрутну хвилину, якщо на нас нападуть. А значить, нападуть, як в Росії вже почали вимовляти, на Союзну державу", - сказав Лукашенко.

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