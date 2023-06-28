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Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї: "В скрутну хвилину, якщо на нас нападуть"

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Він заявив, що "з ядерною державою ніхто ніколи не воював". І зазначив, що наказав начальнику генштабу Білорусі, міністру оборони та голові КГБ визначити алгоритм застосування отриманої від РФ ядерної зброї.

"Ми його маємо застосувати в скрутну хвилину, якщо на нас нападуть. А значить, нападуть, як в Росії вже почали вимовляти, на Союзну державу", - сказав Лукашенко.

Також читайте: Міністр оборони Білорусі Хренін приніс на доповідь до Лукашенка ядерну бомбу

Автор: 

Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659) ядерна зброя (1164)


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Топ коментарі
+29
та кому ты нужен мешок с гавном
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28.06.2023 10:48
+16
"з ядерною державою ніхто ніколи не воював". Джерело:
-----
ДЕБІЛ! А Україна зараз з ким воює?!
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28.06.2023 10:54
+15
ще одній мавпі дали гранату в руки...
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28.06.2023 10:50
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та кому ты нужен мешок с гавном
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28.06.2023 10:48 Відповісти
Проти "Вагнера" щє знадобиться 😁
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28.06.2023 10:50 Відповісти
гавно с мєшком
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28.06.2023 10:51 Відповісти
Короче, Григорич, слухай. Береш снаряд та мастишь його вазелином. А далі знаєшь...
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28.06.2023 11:15 Відповісти
Нагадаю один факт: коли "невстановлений дрон" пошкодив А-50 в БРСР, командуючий ВПС БРСР приїхав на авіабазу для ознайомлення з обставинами події Кацапи його далі КПП не пропустили Коли став "тупать ногами", доводячи, що то "його" авіабаза - був "посланий" Те саме буде й з ядерними ************
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28.06.2023 11:06 Відповісти
Лукашенку кацапня видадуть ось такий "пульт", і нехай його застосовує
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28.06.2023 11:37 Відповісти
ще одній мавпі дали гранату в руки...
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28.06.2023 10:50 Відповісти
Підтверджень цьому поки що немає.
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28.06.2023 10:54 Відповісти
але наміри є.
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28.06.2023 11:12 Відповісти
Наміри завжди були.
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28.06.2023 11:20 Відповісти
ага. це як рушниця, яка висить на стіні..
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28.06.2023 12:47 Відповісти
Дедушка старенький, дедушке можно.

Дедушке бы за фолклендскую войну загуглить, да про серию пакистано-индийских срачей.
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28.06.2023 10:51 Відповісти
бульбофюрер поставив собі на чолі жирну мітку для нанесення ядерного удару.
Вітаю у ядерному клубі іпанат вусатий.
Чоло можеш зеленкою не мазати, не допоможе.
Вазеліну побільше прикупи, поки живий, вагнера з тобою без вазеліна ніяк
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28.06.2023 10:51 Відповісти
А хто нанесе той удар? Не той, часом, хто вже півтора року сциться куйла, щоб не було "ескалації"?
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28.06.2023 10:55 Відповісти
пакистан
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28.06.2023 11:01 Відповісти
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28.06.2023 11:14 Відповісти
Ситуація дуже цікава.
Вважаю, що ядерний удар по рб нанесуть @уйло та його корєша, щоб звинуватити Захід у ядерній атаці на незалежну та суверенну рб (почекають тільки, коли туди зайдуть підрозідли Каліновського). Саме для цього ботоксний і поставив татктичні ядерні заряди (рвсн він же не вводив).
Цей же ботоксний пі@ар із НАТОю воює вже вісім років, вісім довгих років НАТА не дає спокою демократичній раші, от вони йому і помстилися, вбивши корєша вусатого
Тим більше, що ядерну зброю у рб контролюють вояки рб та рф спільно, як заявив вусатий фюрер, а тому Захід виявив агресію та напав на рб і рф
@уйло ще той затейник, давно переплюнув станіславського
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28.06.2023 11:03 Відповісти
хто на ком стоял?)
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28.06.2023 11:17 Відповісти
Євгеній Євстігнєєв - талант від Бога
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28.06.2023 11:21 Відповісти
Все може бути. Єдине, з чим не згоден - що куйло затєйник. Насправді воно дурне і неадекватне. Не здатне, навіть, оцінювати обставини і логічно мислити. Чого тільки варте почати війну, повіривши в тупу маячню своїх радників, що українці дійсно збираються зустрічати кацапів хлібом і сіллю. Цікаво, в якому світі воно взагалі живе...
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28.06.2023 12:43 Відповісти
У цього дегенерата-іпаната @уйла дуже серйозна режисерська група, насамперед брати ковальчуки, під якими ходять прігожин, патрушев, фсб, суровікін, мізінцев, новоявлений д.мін, гіркін-стрєлков, уся банда убивць з "свабоднага даунбаса", які намовили це ботоксне чмо напасти на України та розпочати повномасштабну війну у 2022, знищувати критичну інфраструктуру, мінувати ЗАЕС, атакувати ПУАЕС, підготувати ядерну провокацію в Україні, звинуватиши у цьому саму Україну. Як брешуть кацапи, мінування Кримського Титану задля підриву кіслотоприймачів, а також ємностей із хлором та аміаком - це теж їхня ідея (фізики-видатні науковці як ніяк, тварі).
Саме ковальчук під час "хзаколоту" у пітері організував та провів зустріч прігожина, бульбофюрера та ще декілька дуже впливових осіб (якимось дивним чином Ердоган спочатку висловився, що долучився до врегулювання "заколоту", а потім дуже швидко зник з інформпростору - боїться висвітлення? Про що вони насправді домовилися у пітері?
Та і самого @уйла не можна недооцінювати. Нам постійно навіюють про його хвороби, безпорадність, маразми бла-бла-бла. Це все кацапське ІПСО, інспироване самим @уйлом та його корєшами.
Завжди памятай - недооцінив чи применшим ворога - загинув.
Найкраще тоді, колі друзі тебе недооцінюють, а вороги прибільшують твої недоліки - Маріо Пьюзо "Хрещений батько".
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28.06.2023 12:54 Відповісти
Кому ти нахер потрібен зі своєю бульбою, мудак?! Ну окрім *****, звичайно...
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28.06.2023 10:52 Відповісти
Пральна, бо НАТА прийде і забере всю бульбу.
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28.06.2023 10:52 Відповісти
А якщо нападе "вагнєр"?
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28.06.2023 10:53 Відповісти
"з ядерною державою ніхто ніколи не воював". Джерело:
-----
ДЕБІЛ! А Україна зараз з ким воює?!
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28.06.2023 10:54 Відповісти
Имеется ввиду никто никогда не нападал на страну, владеющую ядерным оружием. Украина воююет на своей территории. К сожалению, пуйлу ничего не мешает применить ядерное оружие по Киеву или др городу.
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01.07.2023 07:12 Відповісти
Пан - адвокат лукашенка?
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01.07.2023 08:35 Відповісти
Якщо цим потворвм не жалко людей,які гинуть від ракет та шахедів,то можуть піти на крайній крок...
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28.06.2023 10:55 Відповісти
Булюбофюрер подавився на кацапську «міцну вертикаль» і зрозумів що Білорусь вже стала ядерною державою а Росія скоро перестане нею бути...
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28.06.2023 10:55 Відповісти
ми довго думали що білорашка це область парашкі, але виявилось що наразі треба ще розібратись хто чия область
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28.06.2023 11:09 Відповісти
ну от ще одна північна корея...
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28.06.2023 10:56 Відповісти
Схоже, куйло таки додавить таргана повноцінно вступити у війну.
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28.06.2023 10:56 Відповісти
***** наразі може тіки блох в себе давить, все друге вирішують китайози
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28.06.2023 11:16 Відповісти
А тарган зассить.
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28.06.2023 11:23 Відповісти
Встановіть йому велику "червону кнопку" біля унітазу, щоб змивав після себе.
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28.06.2023 10:57 Відповісти
Ну, это он имеет ввиду, когда его свергать начнут, он применит или попугает ядерной бомбой. У этих животных, как *****, лукашенко, вынь кинь *** ядерная бомба нужна, только для спасения собственной сраки, больше не для чего.
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28.06.2023 10:57 Відповісти
Підстаркуватий хлопчик віртуально бавиться іграшкою, котру йому не дали.
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28.06.2023 10:58 Відповісти
Підстаркуватий та ще й несповна розуму

Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра


https://www.svoboda.org/a/30789452.html
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28.06.2023 11:07 Відповісти


"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости,

аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований,

подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".

https://www.svoboda.org/a/30789452.html
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28.06.2023 11:09 Відповісти
на прикладі лукашенка можна бачити як повільно, але впевнено розвивалася хвороба під назвою "я тут єдиний фюрер й свою владу нікому не віддам..."
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28.06.2023 10:58 Відповісти
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28.06.2023 10:59 Відповісти
Усі президенти обтирали ноги об Конституцію. Лише Кравчук не фальшував вибори і пішов з влади гідно
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28.06.2023 11:09 Відповісти
Після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року в Україні продовжила діяти Конституція УРСР від 1978 року з невеликими змінами до 1996 року,та його влаштовувала така конституція, як на мене Кравчук був комуніст , партократ совок та хитрий лис
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28.06.2023 16:17 Відповісти
Може нам з ним все ж таки пакт про ненапад підписати? Ну це ж тепер ядерна держава, а з ними ніхто ніколи не воював.
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28.06.2023 11:00 Відповісти
Коли вже сябрам терпець урветься! Ну не можна ж бути такими баранами й терпіти це..
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28.06.2023 11:01 Відповісти
Виходить можна
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28.06.2023 11:13 Відповісти
Лука говорить те, що має бути застосоване Україною проти тих, хто напав на її територію,здійснюючи окупацію.Втому числі і бульборісія
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28.06.2023 11:03 Відповісти
Потрібно терміново нанести удар по Білорусі. Захопити кілька міст, потім привезти туди Тихановську, білоруських добровольців і нехай там оголошують справжню Білоруську державу
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28.06.2023 11:04 Відповісти
Ну давай, нанось терміново, а ми привезем.
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28.06.2023 11:25 Відповісти
просто Ананас усатый
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28.06.2023 11:04 Відповісти
Хто на тебе, кортопляний фюрер, нападе? Жінки з квітами, яких ти бив?
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28.06.2023 11:04 Відповісти
Прошу поширити в інтернеті - Краматорськ сьогодні
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28.06.2023 11:04 Відповісти
Зараз фейсбук знесе це фото, тому що в його райдужному світі, такого не може бути. А в Україні це реальність.
Сьогодні країна-терорист російська федерація. Нанесла черговий ракетний удар, по цивільним в Краматорську.

На фото, поранена дитина, чергова жертва російських військових злочинців, фашистського населення рф, чмошних "хороших рускіх", занепокоєного заходу, стурбованої ООН, імпотентних громадських організацій і фондів....

Бажано роздрукувати це фото і повісити в Радбезі оон, за делегацією країни - ублюдка.
Ще можна дарувати, як листівку, різним європейським лівакам, які роздають премії росіянам. Можна розмістити його на виданнях Толстого і Достоєвського, на заході. Можна зробити футболки з цим фото і змусити одягти російських спортсменів, яких так хочуть бачити різні міжнародні спортивні комітети.

Нехай вони з гордістю демонструють те, що несе світу їх грьобана недодержава, ведмідь, матрьошка, балєт і закривавлені українські діти. А світ, хай жере, те що посіяв.

КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІСНУЄ.
І вона наступить.

А наші місцеві дебіли, можуть Цоя пооспівати, під відеоряд з наслідками обстрілу.
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28.06.2023 11:08 Відповісти
Мені іноді здаеться ( тут у Европі) , що українці соромляться звертати увагу пересічних европейців на війну в Україні і геноцид.

може якись курси зробити , щоб навчити звічайних українців просувати інтереси України у світі ?
не соромтися привітатися всюди зі своїми співвітчизниками - щоб світ бачив, що українці велика і сплочена нація
СЛАВА НАЦІІ !!!!
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28.06.2023 11:13 Відповісти
.....як відрізнити тих співвітчизників якщо вони переважно "рускоязичні" може спочатку мовні курси треба організувати, а то місцеві дивуються, чого ви воюєте, ви ж одною мовою розмоволяте, яка між вами різниця? Іостанні 25 років постійно доводиться пояснювати в чому різниця
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28.06.2023 12:23 Відповісти
Це проблема .
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28.06.2023 21:12 Відповісти
Какапня сказала,що нанесла удар по«совєщанію іностранних найомніков і укронацістов в Краматорскє.Мірниє жітєлі нє пострадалі»
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28.06.2023 11:19 Відповісти
Щоб вони здохли ці кацапи ‼️‼️
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28.06.2023 11:21 Відповісти
Зродились ми великої години,
з пожеж війни і з полум'я вогнів -
плекав нас біль по втраті України,
кормив нас гніт і гнів на ворогів.
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28.06.2023 11:09 Відповісти
Когда вокруг нас все террористы вооружаются ЯО и угрожают им же то Украина обязана требовать от стран-гарантов вернуть нам ЯО.
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28.06.2023 11:06 Відповісти
Оно, ЯО, было вывезено в Европу? Или Россия будет возвращать?
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28.06.2023 11:22 Відповісти
В Будапештском меморандуме все написано кто Украину разоружал и кто гарантии давал.
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28.06.2023 11:59 Відповісти
Прописаны ли в Будапештском меморандуме форс мажорные обстоятельства? При невыполнении гарантий Украине возвращают ЯО те же самые бомбы
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28.06.2023 13:00 Відповісти
Алгоритм підвішування цього дебіла за яйця вже давно розроблений.
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28.06.2023 11:07 Відповісти
Засунь собі цю ядерну зброю в штани, довбень! І чекай...
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28.06.2023 11:08 Відповісти
Зовсім іпанувся...
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28.06.2023 11:08 Відповісти
usata mrazj , na elektricheskom stule budesh ce povtarati🤬
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28.06.2023 11:09 Відповісти
Якшо нападуть -- дасть ответку ядеркою -- нігуя собі .
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28.06.2023 11:13 Відповісти
Треба нам негайно ввести війська полка калиновського в Білорусь
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28.06.2023 11:14 Відповісти
Може вже досить цього придурка цитувати ,ця мерзота не варта навіть уваги ,це холуй путіна який хоче показати ніби він президент якоїсь держави ,не розумію білорусів, як можна це непорозуміння терпіти майже тридцять років.
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28.06.2023 11:17 Відповісти
Нехай спочатку покаже цю ядерну зброю.
А показувати нема що.
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28.06.2023 11:19 Відповісти
От дебилы!
Кто на вас, придурков, нападёт, Гондурас?
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28.06.2023 11:23 Відповісти
Картошка говорящая,причём-гнилая картошка.
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28.06.2023 11:31 Відповісти
*******.
Тобто, якщо на тебе хтось "нападе", ти збираєшся в'їбать по території своєї країни ядеркою?
Геніальний план, точний як швейцарський годинник.
Ідіот блд. Яскравий приклад, чому владу треба міняти раз на 4-5 років.
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28.06.2023 11:34 Відповісти
Могли б і ми нормальну зброю робити,але грошей у нас вистачає лише для утримання кабміну і ВР,їх автопарку,охорони,водіїв,помічників..
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28.06.2023 11:34 Відповісти
On neponiamjet prostoj veci,sto on neuspejet daze vypustit eti raketi,kak oni budet unictozeni so vsemi posledstviji samoj belorus posle zryva
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28.06.2023 11:36 Відповісти
білорусі пізда
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28.06.2023 11:44 Відповісти
Не бзди, усZZатий!
Ти до тою хвилини не доживеш
Вагнер в хату, бульбаші
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28.06.2023 11:48 Відповісти
Мені здається що на кордоні з Бяларуським округом є країна схожа на Ізраіль, якій легше потім звинятись ніж відмовлятись.
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28.06.2023 11:49 Відповісти
Лол што?
А Капітолій вагнери забрать не готуються?
Ці кремлядські сказочнікі...
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28.06.2023 12:21 Відповісти
Вагнеровские партизаны явно готовятся к взятию Сувалкского коридора. В условиях леса бессмысленна авиация, артиллерия и бронетехника. Возможно НАТО имеет смысл начать обсуждать с правительствами Балтии и Польши применение ТЯО против вторгшихся боевиков? Пока еще есть время.
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28.06.2023 12:21 Відповісти
Гнила бульба чомусь вважає що нападати дозволено тільки їй.
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28.06.2023 12:33 Відповісти
А там би могли стоять наші війська...

А тарган би міг бути з випущеними кишками та відірваною машиною головою в ямі з вапном.

Дочекаємось бездіяльністю до того що вони застосують проти нас ядерку, бо це ж такий зручний інструмент використати бидло русь як гандон для застосування ядерки без наслідок для кремля.
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28.06.2023 13:01 Відповісти
Единый умный коммент
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01.07.2023 07:20 Відповісти
"В скрутну хвилину, якщо на нас нападуть, ми скажемо, що нанесли удар! Так само як говоримо, що вона у нас є, і ми можемо самостійно її запустити."
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28.06.2023 14:04 Відповісти
блохи на тебе нападуть і можеш себе підірвати
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28.06.2023 19:50 Відповісти
 
 