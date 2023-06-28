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Масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС відбудуться в Україні, - Міненерго

заес,аес,запорізька

Екстрені служби проведуть в Україні масштабні навчання із подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.

Це рішення ухвалив міжвідомчий кризовий штаб під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Окупанти свідомо блокують переведення п’ятого блоку в режим холодного зупину. Це значно підвищує ризик терористичної загрози на ядерному об’єкті", - сказав Галущенко на засіданні штабу.

Читайте: На випадок теракту на Запорізькій АЕС підготовлено план евакуацій жителів кількох областей, - Лубінець

Штаб отримує дані від розташованих на ЗАЕС датчиків "Енергоатому", ДСНС та ДІЯРУ. Також на станції зараз перебувають четверо експертів МАГАТЕ.

Президент "Енергоатому" Петро Котін додав, що компанія моделює різні сценарії розвитку подій на ЗАЕС, їх можливі наслідки та варіанти якнайшвидшого подолання.

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"Наші фахівці опрацювали всі сценарії, які рашисти можуть реалізувати на Запорізькій АЕС. Тому відповідно до можливих наслідків будуть відпрацьовані різні моделі реагування", - сказав він.

Автор: 

Галущенко Герман (531) Міненерго (1410) Запорізька АЕС (1415)


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Топ коментарі
+1
А последствия теракта кто будет разгребать? Рыбаки-пикаперы тоже будут ловить мужиков для этих нужд и выписывать? Или все-таки может воспользуемся услугами военнопленных?
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28.06.2023 11:23
+1
"на помилках вчаться"(с) - чим бiльше людина робить помилок, тим бiльшим "вчьоним" вона стає.
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28.06.2023 11:37
+1
vse te bzdelniki-************* ta koriguvalshiki ognja i prochie zradniki - vam v pomosh
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28.06.2023 12:51
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А последствия теракта кто будет разгребать? Рыбаки-пикаперы тоже будут ловить мужиков для этих нужд и выписывать? Или все-таки может воспользуемся услугами военнопленных?
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28.06.2023 11:23 Відповісти
vse te bzdelniki-************* ta koriguvalshiki ognja i prochie zradniki - vam v pomosh
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28.06.2023 12:51 Відповісти
Вчоні кажуть що зона зараження буде в радіусі 10 км. І то залежить від того куди буде дути вітер.
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28.06.2023 11:28 Відповісти
Ім'я тих вчоних?!
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28.06.2023 11:33 Відповісти
Кілька днів тому я вже писав про це. Там було інтерв"ю атомщика. Навіть давав посилання на цю новину, але всі тут пропустили її мимо вух і тепер схопились. Але вже пізно. Те посилання я не зберіг.
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28.06.2023 11:49 Відповісти
e posilanija po lutshe - fukushima 2013 . korotky vyvod ot tuda - jaksho shos vybuhne - tikaite minimum na 50km - pri tom zhelatelno shob vy bili poverhu techenijam rek ta proti vetru
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28.06.2023 12:55 Відповісти
"на помилках вчаться"(с) - чим бiльше людина робить помилок, тим бiльшим "вчьоним" вона стає.
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28.06.2023 11:37 Відповісти
Так розказували,що всі блоки в "режимі холодного зупину".
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28.06.2023 11:35 Відповісти
Не забудьте прикупити пиво і укулеле на ''післянавчальний'' обід
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28.06.2023 11:37 Відповісти
... а хто у здравому умі буде тримати війська у радиактивній пустелі? а потім китайський мирний план, перемовини, ***** плахіш, і нове ***** скоріше за все бульбофюрер
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28.06.2023 11:52 Відповісти
kacapi.
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28.06.2023 13:28 Відповісти
 
 