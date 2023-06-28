Масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС відбудуться в Україні, - Міненерго
Екстрені служби проведуть в Україні масштабні навчання із подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.
Це рішення ухвалив міжвідомчий кризовий штаб під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міненерго.
"Окупанти свідомо блокують переведення п’ятого блоку в режим холодного зупину. Це значно підвищує ризик терористичної загрози на ядерному об’єкті", - сказав Галущенко на засіданні штабу.
Штаб отримує дані від розташованих на ЗАЕС датчиків "Енергоатому", ДСНС та ДІЯРУ. Також на станції зараз перебувають четверо експертів МАГАТЕ.
Президент "Енергоатому" Петро Котін додав, що компанія моделює різні сценарії розвитку подій на ЗАЕС, їх можливі наслідки та варіанти якнайшвидшого подолання.
"Наші фахівці опрацювали всі сценарії, які рашисти можуть реалізувати на Запорізькій АЕС. Тому відповідно до можливих наслідків будуть відпрацьовані різні моделі реагування", - сказав він.
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