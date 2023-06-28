УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9701 відвідувач онлайн
Новини
3 054 18

Переміщення ПВК "Вагнер" та Пригожина до Білорусі вимагає твердої відповіді НАТО, - Дуда

пригожин

Переміщення ПВК "Вагнер" та її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є негативним сигналом і вимагає твердих рішень на рівні НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив польський лідер Анджей Дуда.

"Це одне з головних питань, яке, сподіваюся, ми обговорюватимемо на Вільнюському саміті, і на мою думку, це вимагає певних рішень. Складно сказати, чи вони будуть прийняті на майбутньому саміті у Вільнюсі, тому що це досить складний процес, але я сподіваюся, що ми обговоримо це питання", - сказав Дуда.

За його словами, переміщення групи "Вагнер" до Білорусі та присутність там її ватажка Євгена Пригожина є "дуже серйозною" проблемою і викликає занепокоєння.

"Ми маємо прийняти деякі рішення, дуже сильні рішення. На мій погляд, це вимагає дуже твердої відповіді НАТО", - підсумував Дуда.

Також читайте: Пригожин здався надто швидко, окупанти в Україні не встигли впасти духом, - Кулеба

Автор: 

Білорусь (7958) Дуда Анджей (777) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
твердою відповіддю НАТО була би дія на випалення всіх пригожинських урків з країн Африки, Латинської Америки, Сирії, тобто з усіх місць, де ця погань вкорінилась, щоб мити золото, алмази і качати нафту.
показати весь коментар
28.06.2023 12:00
+6
Представники НАТО ,
Обіцяють Вам і нам , пане Дуда , невпинну і
цілодобову стурбованість 🫤
показати весь коментар
28.06.2023 12:01
+3
Невже буде стурбованість? Потужно.😱
показати весь коментар
28.06.2023 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грамоту від Буданова , лист - прохання від Арахамії про зняття санкцій з Вагнеру, заява з Держдепу ,що не все так однозначно. Я нічого не забув
показати весь коментар
28.06.2023 11:59 Відповісти
Дуда намекает, что этот дырявый петух на Польшу нападёт???
показати весь коментар
28.06.2023 11:59 Відповісти
твердою відповіддю НАТО була би дія на випалення всіх пригожинських урків з країн Африки, Латинської Америки, Сирії, тобто з усіх місць, де ця погань вкорінилась, щоб мити золото, алмази і качати нафту.
показати весь коментар
28.06.2023 12:00 Відповісти
Ще би західні партнери негайно ввели санкції на усю бізнесову світову активну діяльність прігожина&Ko з видобування-переробки дорогоцінних кольорових металів та коштовних мінералів, продажу виготовлених коштовнихї виробів із золота, платіни, срібла, вольфраму, діамантів, перлів тощо.
Також незле було б заморозити усі рахунки компаній, повязаних із пвк вагнер, у банках Європи, Південної Америки (можливо і Північної) та ПАР. Бюджет та оборот немалий - від 350 до 500 млн. доларів США на місяць, і це тільки витрати на утримання пвк.
Арештовані кошти на відновлення України або хоча би на придбання за ці кошти зброї для України
показати весь коментар
28.06.2023 12:12 Відповісти
ну так американці навіть відклали це введення, щоб подивитися як той недопереворот закінчиться. А вчора вони ввели ці санкції.
показати весь коментар
28.06.2023 12:38 Відповісти
Представники НАТО ,
Обіцяють Вам і нам , пане Дуда , невпинну і
цілодобову стурбованість 🫤
показати весь коментар
28.06.2023 12:01 Відповісти
НАТО висловить занепокоєння, а от Польща все правильно робить: нарощує власні війська. Це і є справжня відповідь на рухи за порєбріком. Ще варто сюди додати укріплення кордону мінними полями та іншими перешкодами, цілодобове артилерійське перекриття всіх можливих маршрутів руху техніки.
показати весь коментар
28.06.2023 12:02 Відповісти
Висдовлять стурбованість....
показати весь коментар
28.06.2023 12:02 Відповісти
ти диви! переміщення ЯЗ до білорашки не визвало такого ажиотажу, раніше паханом був ***** кухар його опустив, відразу нове ***** і будемо сцяться його...
показати весь коментар
28.06.2023 12:08 Відповісти
Я не зрозумів, коли до бсср перемістили ядерну бімбу, ніхто взагалі не напрягся, а коли всратий обісцяний зечара переїхав - одразу паніка? Серйозно?
показати весь коментар
28.06.2023 12:13 Відповісти
НАТО твердо відповість - "ой"...
показати весь коментар
28.06.2023 12:16 Відповісти
Невже буде стурбованість? Потужно.😱
показати весь коментар
28.06.2023 12:17 Відповісти
Сегодня пересмотрел интервью Джохара Дудаева. Западным политикам, посмотрите это интервью! А если вы это видели, тогда вы хуже русизма! (Это не вопреки Дуде, а в помощь! Там, к сати, Дудаев вспоминает расстрелянных польских офицеров!)
показати весь коментар
28.06.2023 12:39 Відповісти
Переміщення ПВК "Вагнер" та Пригожина до Білорусі вимагає твердої відповіді НАТО???

Путін не має права вето на розширення НАТО, - Столтенберг ??

Орбан, який на днях заявив: Путін - не воєнний злочинець, а Україна більше не може вважатися суверенною державою" - представник Кремля в структурах НАТО, ЄС та інших колгоспах, створених умовним Заходом&США, з мандатом від Кремля "і лічно" т. Путіна, при співчутті т. Сі, з правом вето на правліннях тих колгоспів.

В останні дні, після експорту армії Пригожино до Лукашеску взагалі ... оборзлєл і ріторіт пуще Жіріновского, то, что в Кремля на умє...

Отака наша надЬОжа на таких союзників як умовний Заходід&США !?
показати весь коментар
28.06.2023 12:43 Відповісти
З яких це пір ти записав Угорщину до Заходу та США ? Подивись на мапу і дуже-дуже постарайся знайти там угорщину орбана. орбану союзник ***.. з болота.
показати весь коментар
28.06.2023 13:53 Відповісти
Правильно. Терорганізація шастає по Європі (хоч і в Білорусі ще). Її фінансує держава на чолі з *****. То й держава повинна вважатись ТЕРОРИСТИЧНОЮ КРАЇНОЮ. А таким відповідь проста - ПОВНА ІЗОЛЯЦІЯ. Як у тюрмі.
показати весь коментар
28.06.2023 13:55 Відповісти
Білорусія стала спонсором тероризму. Що на це скажуть США?
показати весь коментар
28.06.2023 15:17 Відповісти
Дуда говорит а Столтенберг усрался и молчит.
показати весь коментар
28.06.2023 15:24 Відповісти
 
 