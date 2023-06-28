Переміщення ПВК "Вагнер" та Пригожина до Білорусі вимагає твердої відповіді НАТО, - Дуда
Переміщення ПВК "Вагнер" та її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є негативним сигналом і вимагає твердих рішень на рівні НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив польський лідер Анджей Дуда.
"Це одне з головних питань, яке, сподіваюся, ми обговорюватимемо на Вільнюському саміті, і на мою думку, це вимагає певних рішень. Складно сказати, чи вони будуть прийняті на майбутньому саміті у Вільнюсі, тому що це досить складний процес, але я сподіваюся, що ми обговоримо це питання", - сказав Дуда.
За його словами, переміщення групи "Вагнер" до Білорусі та присутність там її ватажка Євгена Пригожина є "дуже серйозною" проблемою і викликає занепокоєння.
"Ми маємо прийняти деякі рішення, дуже сильні рішення. На мій погляд, це вимагає дуже твердої відповіді НАТО", - підсумував Дуда.
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Також незле було б заморозити усі рахунки компаній, повязаних із пвк вагнер, у банках Європи, Південної Америки (можливо і Північної) та ПАР. Бюджет та оборот немалий - від 350 до 500 млн. доларів США на місяць, і це тільки витрати на утримання пвк.
Арештовані кошти на відновлення України або хоча би на придбання за ці кошти зброї для України
Обіцяють Вам і нам , пане Дуда , невпинну і
цілодобову стурбованість 🫤
Путін не має права вето на розширення НАТО, - Столтенберг ??
Орбан, який на днях заявив: Путін - не воєнний злочинець, а Україна більше не може вважатися суверенною державою" - представник Кремля в структурах НАТО, ЄС та інших колгоспах, створених умовним Заходом&США, з мандатом від Кремля "і лічно" т. Путіна, при співчутті т. Сі, з правом вето на правліннях тих колгоспів.
В останні дні, після експорту армії Пригожино до Лукашеску взагалі ... оборзлєл і ріторіт пуще Жіріновского, то, что в Кремля на умє...
Отака наша надЬОжа на таких союзників як умовний Заходід&США !?