Переміщення ПВК "Вагнер" та Пригожина до Білорусі вимагає твердої відповіді НАТО, - Дуда

Переміщення ПВК "Вагнер" та її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є негативним сигналом і вимагає твердих рішень на рівні НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив польський лідер Анджей Дуда.

"Це одне з головних питань, яке, сподіваюся, ми обговорюватимемо на Вільнюському саміті, і на мою думку, це вимагає певних рішень. Складно сказати, чи вони будуть прийняті на майбутньому саміті у Вільнюсі, тому що це досить складний процес, але я сподіваюся, що ми обговоримо це питання", - сказав Дуда.

За його словами, переміщення групи "Вагнер" до Білорусі та присутність там її ватажка Євгена Пригожина є "дуже серйозною" проблемою і викликає занепокоєння.

"Ми маємо прийняти деякі рішення, дуже сильні рішення. На мій погляд, це вимагає дуже твердої відповіді НАТО", - підсумував Дуда.

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