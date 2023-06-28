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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти посилили обстріли правобережжя Херсонщини, за добу випускають від 300 до 500 снарядів, - Хлань

херсонщина

Останніми днями зростає інтенсивність обстрілів правобережжя Херсонської області російськими загарбниками.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за добу окупанти випускають від 300 до понад 500 випущених снарядів.

Також продовжується інтенсивний рух російської військової техніки з Криму. Він відбувається через облаштовану понтонну переправу біля пошкодженого Чонгарського моста та через Арабатську Стрілку з Керчі. Переважно все їде на Запорізькій напрямок. На самій Херсонщині збільшення окупаційних військ фіксується в районі Олешок.

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обстріл (28948) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5841)


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28.06.2023 12:19 Відповісти
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28.06.2023 13:44 Відповісти
300000000 50000000000000
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28.06.2023 14:44 Відповісти
 
 