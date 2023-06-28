Окупанти посилили обстріли правобережжя Херсонщини, за добу випускають від 300 до 500 снарядів, - Хлань

Останніми днями зростає інтенсивність обстрілів правобережжя Херсонської області російськими загарбниками.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за добу окупанти випускають від 300 до понад 500 випущених снарядів.

Також продовжується інтенсивний рух російської військової техніки з Криму. Він відбувається через облаштовану понтонну переправу біля пошкодженого Чонгарського моста та через Арабатську Стрілку з Керчі. Переважно все їде на Запорізькій напрямок. На самій Херсонщині збільшення окупаційних військ фіксується в районі Олешок.

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