Внаслідок удару по Краматорську загинули 10 осіб, зокрема 3 дітей. Відомо про 61 пораненого, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські війська 27 червня вдарили по Краматорську ракетами "Іскандер", серед загиблих діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

"10 вбитих і 61 поранений внаслідок російської атаки на Краматорськ. Станом на 11:30 відомо про трьох загиблих дітей і одного пораненого малюка. За уточненими даними, російські війська вдарили по Краматорську ракетами "Іскандер". Серед загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці обстрілу працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні.

Поліцейські приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим і їхнім рідним – надають першу медичну й психологічну допомогу.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.

Ракета влучила у заклад харчування.

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