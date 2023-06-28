Казахстан постачав до РФ товари, які можна використати у воєнних цілях, - міністр торгівлі Жумангарін
Міністр торгівлі Казахстану Серік Жумангарін визнав, що його країна постачала до Росії товари подвійного призначення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
"На початку санкції вони (представники країн Заходу. - Ред.) передали нам перелік з семи тисяч товарів, що потрапили під санкції. Іншими словами, це весь наш товарообіг. В бесіді ми сказали: Все це неможливо заблокувати чи відстежити", - сказав Жумангарін.
Він розповів, що пропонував помічнику міністра фінансів США та спецпредставнику ЄС скоротити цей перелік. Новий список уклали на основі того, які деталі знаходили в підбитій в Україні військовій техніці РФ.
Зараз Казахстан продовжує постачати 104 види товарів. Влада посилила контроль за компаніями, які постачають мікросхеми. Загалом під спостереженням влади перебувають понад сотня компаній.
Раніше влада Казахстану заперечувала постачання до РФ товарів подвійного призначення. Вона твердила, що Казахстан не допомагає Росії обходити санкції.
Минулого тижня журналісти опублікували розслідування про постачання компаніями з Казахстану та Киргизстану російським партнерам товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.
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