Казахстан постачав до РФ товари, які можна використати у воєнних цілях, - міністр торгівлі Жумангарін

Міністр торгівлі Казахстану Серік Жумангарін визнав, що його країна постачала до Росії товари подвійного призначення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"На початку санкції вони (представники країн Заходу. - Ред.) передали нам перелік з семи тисяч товарів, що потрапили під санкції. Іншими словами, це весь наш товарообіг. В бесіді ми сказали: Все це неможливо заблокувати чи відстежити", - сказав Жумангарін.

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Він розповів, що пропонував помічнику міністра фінансів США та спецпредставнику ЄС скоротити цей перелік. Новий список уклали на основі того, які деталі знаходили в підбитій в Україні військовій техніці РФ.

Зараз Казахстан продовжує постачати 104 види товарів. Влада посилила контроль за компаніями, які постачають мікросхеми. Загалом під спостереженням влади перебувають понад сотня компаній.

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Раніше влада Казахстану заперечувала постачання до РФ товарів подвійного призначення. Вона твердила, що Казахстан не допомагає Росії обходити санкції.

Минулого тижня журналісти опублікували розслідування про постачання компаніями з Казахстану та Киргизстану російським партнерам товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.