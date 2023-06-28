Євросоюз створить новий механізм оборонних закупівель, він, зокрема, допоможе Україні

Євросоюз погодив створення нового механізму оборонної промисловості, що допоможе країнам модернізувати озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Європарламент і Рада ЄС досягли згоди щодо нових правил з метою стимулювати країни ЄС до спільних оборонних закупівель та підтримати європейський оборонпром.

Новий короткостроковий інструмент зі скороченою назвою EDIRPA допоможе країнам закривати найбільш термінові оборонні потреби на тлі інтенсивної допомоги Україні, а також має підвищити ефективність і конкурентність європейських виробників.

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Бюджет закупівель для фінансування проєкту - 300 млн євро. ЄС вноситиме до 20% на кожну закупівлю від очікуваної вартості контракту про спільну закупівлю - для кожного консорціуму країн-членів та асоційованих країн.

Країни, які спільно купуватимуть товари військового призначення, також зможуть домовитися купувати їх спільно з Україною та Молдовою.



"Якщо жорстока війна РФ проти України чогось нас навчила, то це того, що зараз ми не готові захищати себе. Не можна далі ігнорувати це, ми маємо спільно виправляти ситуацію, і мали би зайнятися цим набагато раніше. Ця угода, попри доволі скромний бюджет, є важливим кроком до реальної спільної безпекової та оборонної політики ЄС", – зазначив доповідач від комітету із закордонних справ та безпеки Міхаель Галер.

EDIRPA доповнить Європейський фонд миру, з якого зараз фінансують зокрема військову допомогу країн-членів для України.

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