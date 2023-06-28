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Новини
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Спецпредставник Ватикану Дзуппі зустрінеться в Москві з представниками російської влади та церкви

дзуппі,маттео

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі приїхав у Росію. Його візит триватиме 28 та 29 червня.

Авто кардинала помітили під час прибуття до посольства Ватикану в Москві ввечері 27 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Під час візиту Дзуппі збирається зустрітися з представниками уряду РФ і Російської православної церкви (РПЦ), глава якої патріарх Кирил підтримує війну проти України.

"Головною метою ініціативи є заохочення жестів людяності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації та пошукам шляхів для досягнення справедливого миру", - йдеться у повідомленні Святого престолу.

Також дивіться: Зеленський та спецпредставник Папи Дзуппі обговорили українську формулу миру. ФОТО

Це перша поїздка до Москви високопосадовця Ватикану після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Дзуппі відвідав Київ 6 червня. Посланець Папи Римського зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та релігійними лідерами.

Автор: 

Ватикан (165) росія (65800) переговори з Росією (1229)


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Топ коментарі
+10
Той кардинал наївний чи дурний??? Домовлятися з людожером про "людяність?
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28.06.2023 13:27
+9
Дзуппі приехал попросить денюжок и с десяток путинских мальчиков для своего гарема?
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28.06.2023 13:27
+8
Заохочення людяності до нелюдів? Умнічки які. Які ще корисні речі будете робити? Воду решетом поносите, лисого пострижете, безрукого на фортепіано грати повчите?
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28.06.2023 13:27
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eti svjatoshi vsi poidut v AD , v toi jaki oni tak verujut🤬
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28.06.2023 13:24 Відповісти
Дзуппі приехал попросить денюжок и с десяток путинских мальчиков для своего гарема?
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28.06.2023 13:27 Відповісти
Той кардинал наївний чи дурний??? Домовлятися з людожером про "людяність?
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28.06.2023 13:27 Відповісти
Ні, абсолютно не наївний і не дурний. Там все крутиться навколо Інституту релігійних справ.
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28.06.2023 13:29 Відповісти
Він і не дурний, і не наївний. Він просто виконує завдання Папи. А ось Папа або отримав тридцять серебряників, або перейшов на бік до Диявола. Бо ***** перейшов межу людяності й милосердя. І втілився у Зло на нашій планеті.
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28.06.2023 14:06 Відповісти
"диявол" завжди пишеться з маленької літери (якщо Ви не сатанист).
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28.06.2023 14:11 Відповісти
Заохочення людяності до нелюдів? Умнічки які. Які ще корисні речі будете робити? Воду решетом поносите, лисого пострижете, безрукого на фортепіано грати повчите?
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28.06.2023 13:27 Відповісти
Що до "безрукого на фортепіано грати повчите?" - в нас є такий...
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28.06.2023 13:35 Відповісти
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28.06.2023 13:51 Відповісти
как он поедет на 2 дня если ему нужно будет пройти две недели на изоляции от коронавируса?
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28.06.2023 13:28 Відповісти
Він з ****** не планує зустрічатися. А для зустрічи з Гундяєм ізоляція не потрібна.
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28.06.2023 13:30 Відповісти
Ну а патриарх ******* потом ***** заразит, не сидеть же патриарху на изоляции 2 недели, пусть лучше этот итальянский поц посидит
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28.06.2023 13:34 Відповісти
Потому для встречи с ****** и сидят по 2 недели, что для встречи с теми, кто потом встречается с ****** не нужно сидеть 2 недели.
Так что нужно будет - гундяй отсидит карантин сам.
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28.06.2023 13:37 Відповісти
Так может он ради етого и поехал туда. Любит когда ему дымоход чистят. А в кремле видимо в етом деле преуспели, если туда все пид@расы зачастили
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28.06.2023 13:31 Відповісти
З клоном ***** він може навіть в перший день поручкатися,поки справжній сратиме в чумадан в бункері Ямантау.
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28.06.2023 13:31 Відповісти
Только потом не пускайте етого пид@ра в Киев и вообще в Украину. Ато вслед за ним ***** опять десяток Кинжалов по Киеву запустит
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28.06.2023 13:29 Відповісти
В Краматорськ нехай зїздить,мудозвон.
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28.06.2023 13:30 Відповісти
йому легше було б домовитись з гебнявим попом про хрещення усіх правоставних у католиків, аніж про припинення підтримки війни проти України...
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28.06.2023 13:31 Відповісти
Цікавенько: дзупі у дупі. І що він там забув? Грошики колядує?
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28.06.2023 13:31 Відповісти
Колись московський улус платив данину хану. Тепер платить "дон-дону" і "папі"
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28.06.2023 14:57 Відповісти
СТАНЬ ГЕРОЕМ ВСЕГО МИРА! ПРИДУШИ ЛУБЯНСКОГО УБЛЮДКА!!!
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28.06.2023 13:35 Відповісти
Собака-Барабака готова до роботи
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28.06.2023 13:35 Відповісти
Зустріч з станістами! Туди дивізію екзорцистів потрібно слати з вогнеметами.
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28.06.2023 13:40 Відповісти
Отакий Ватікан... Змагаються в "миротворчому процесі" з т.Сі, б'ють чєлом перед т. Пу і т. Кіріллом...
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28.06.2023 13:45 Відповісти
Дзуппі, йди до дупи
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28.06.2023 13:59 Відповісти
Руки цілувати буде?

Червень 2016 -"Як би я хотів, щоб усі релігії визнали, що вбивство в ім'я бога - сатанізм", - заявив папа римський Франциск та назвав мучеником католицького священика Жака Амеля, вбитого ісламістськими радикалами

Лицемірство, нагадаю це гріх, тому може хай тай Дзупа поїде спочатку домовиться за мир з ісламістами?
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28.06.2023 14:04 Відповісти
раніше Луї де Фінес грав жандарма. а тепер грає кардинала. бач як виріс статус
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28.06.2023 15:14 Відповісти
Толково пиариатся фарисей ветхозаветний
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28.06.2023 15:32 Відповісти
 
 