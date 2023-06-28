Спецпредставник Ватикану Дзуппі зустрінеться в Москві з представниками російської влади та церкви
Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі приїхав у Росію. Його візит триватиме 28 та 29 червня.
Авто кардинала помітили під час прибуття до посольства Ватикану в Москві ввечері 27 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Під час візиту Дзуппі збирається зустрітися з представниками уряду РФ і Російської православної церкви (РПЦ), глава якої патріарх Кирил підтримує війну проти України.
"Головною метою ініціативи є заохочення жестів людяності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації та пошукам шляхів для досягнення справедливого миру", - йдеться у повідомленні Святого престолу.
Це перша поїздка до Москви високопосадовця Ватикану після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, Дзуппі відвідав Київ 6 червня. Посланець Папи Римського зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та релігійними лідерами.
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