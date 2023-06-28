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Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини

зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував розпочати загальнонаціональне обговорення нової української доктрини. Вона визначить пріоритети майбутньої трансформації держави.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх. Ми зробимо це – українською аксіомою: свобода дає успіх. Це те, що переконує найбільше. Успіх. Це те, що потрібно всій нашій землі. Усьому нашому народу. Усім частинам України, усім дітям України… Але щоб відбувся цей успіх, українська держава потребує трансформації. І ми зробимо реальністю трансформацію, про яку українці мріяли!" - йдеться в повідомленні.

За словами президента, Україна потребує доктрини.

"Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі.  Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей.

Сьогодні запропонував до обговорення, загальнонаціонального обговорення, основні орієнтири майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги. Давайте разом визначимо пріоритети для України після нашої перемоги!" - підсумував він.

Читайте: Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) День Конституції (76)


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Топ коментарі
+47
Если ты пойдешь на второй срок не в тюрму, а на презедента, то успиху нам не видать
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28.06.2023 13:53
+46
Ні одної зеленої тварюки при владі.
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28.06.2023 13:53
+40
Перестать воровать уже не устраивает?
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28.06.2023 13:52
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доктрина розвитку уже давно в писана в Конституцію(вступ до НАТО і ЄС),що це чудо ще зібралось висувати?
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28.06.2023 14:26 Відповісти
Блазень Бутусова ще не заарештував?
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28.06.2023 14:35 Відповісти
Знову "трильйон_дерев"?
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28.06.2023 14:36 Відповісти
Про "трансформацію" і "успіх" говорить людина, яка щойно призначила керувати оборонною промисловістю країни нєдоросля, який вже 2 підприємства загнав у борги.
Ну як, ****, йому ці слова поперек горла не стають!
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28.06.2023 14:44 Відповісти
Хліб не я, але інші українці чесно обрали його і його ідея по суті непогана. Тому перестаньте, це якось не по людськи.
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28.06.2023 14:46 Відповісти
Не по-людськи продовжувати узурпувати владу та грабувати країну під час війни.
Не по-людськи коїти державну зраду і саджати потім в тюрми свідків.
Не по-людськи порушувати Конституцію.
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28.06.2023 15:10 Відповісти
Україна без Зеленського - перший обов'язковий пункт доктрини майбутнього.
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28.06.2023 15:08 Відповісти
Поки не покарані бакланов,кірюша тимошенко,поки у владі єрмак,татаров,наєм,кубраков шефір,арахамія.Поки бикує коля тіщенко та інші.Поки не розслідовані схеми уклоністів.Всі розмови про реформування - маячня.
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28.06.2023 15:30 Відповісти
Друзі,чого ви тут понаписували своїх бажань хто-зна скільки? Під майбутньою докриною насправді, мається на увазі вибори Зельця повторно презиком під час війни,а потім ще разів 3-4. Охолоняйте,попустіться,заспокоюйтесь!
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28.06.2023 15:39 Відповісти
Пустомеля.
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28.06.2023 15:43 Відповісти
Маячня для бідних.
Де текст, хто його писав та складав: Коломойський або Жека з Юзіком, Арахамія, Коля котлета?
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28.06.2023 15:49 Відповісти
https://t.me/zelyazradnik/14679 ЗЕ зрада 🕵️
Ховайся в жито, Бур'яна буде переосмислювати Конституцію. Цікаво, чим


https://t.me/dragonspech/6418 Дмитро Каленчук Вовнянко :

Просто нагадаю зеленим, закон зворотньої дії не має. Виправдати в такий спосіб порушення Конституції Зеленським - не вийде.
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28.06.2023 16:10 Відповісти
Основна доктрина щоб вас і вам подібних не було при владі,а вже потім можна обговорювати майбутній розвиток України.
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28.06.2023 16:40 Відповісти
Від сонячної активності ніхто не застрахований навіть найвеличніший.
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28.06.2023 16:56 Відповісти
йому не доктрину а доктора треба
хоче легалізувати маріхуану
та зрозуміло що її і так палять всі кому хочеться

але легалізувавши її, зеленський зробить мільйонерами тих людей яких гидко слухати, які не патріоти а ошуканці та облудники, несплатники податків і ухилянти від війська.

це не той соціальний ліфт який потрібний

ось Генрі Форд казав : плачу стільки щоб кожен мій робітник мав бути здатним купити цей автомобіль - оце соціальний ліфт

а тепер-легальні продавці маріхуани в США облудою надсилають карткові платежи під виглядом зняття готівки, і тим самим приховують обсяги своєї торгівлі, бо їхній клієнт "знімає з своєї картки гроші в магазині маріхуанщика"

отака "ліберальна макроекономіка"
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28.06.2023 17:18 Відповісти
Повідомив у телеграм, значить, повідомив фсб. Ну, як завжди, як завжди...
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28.06.2023 17:37 Відповісти
Це хто йому написав? І питання, вже було 5 запитань преЗЕдента.
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28.06.2023 23:32 Відповісти
От це саме зараз найважливіше питання в мудрому наріді - яка ж саме має бути доктрина? Війна вже фсьо, скоро в Крим поїдемо, русня вже стоїть в черзі з баблом репарації сплачувати кожному з мудрого наріду. Вобшим коли зайнятись вже більше нічим, то саме нагальне питання це - ДОКТРИНА.
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28.06.2023 23:39 Відповісти
правильно.
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29.06.2023 02:02 Відповісти
Проект (людям) побудувати "Царство Небесне" на Землі - це план Бога, ціль якого - врятувати біологічний вид "homo sapiens" та інші види життя на планеті Земля. Алгоритм Бога захисту життя. ....... Зміст:
.......1. Бог не судить і не карає, а радить і навчає, щоб спасти. (Враховуючи закон симетричної відповіді світу.)
.......2. Повірити Богу, тобто зрозуміти і прийняти Його науку, поради і план дій. Три розділи плану дій (два розділи і викриття обманних схем). Для того, щоб це спрацювало, потрібно усунути завади і збудувати не тільки внутрішній, але і зовнішній (інституційний) компонент - закони суспільства: Царство Небесне на Землі.
.......2.1. Активне право на життя. Економіка Царства Небесного. Любити ближніх і допомагати кожному з "найменших братів Бога". Достатня умова: "кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому". Почати з того (ціль-мінімум), щоб у всіх був "хліб насущний на кожний день", тобто однакова мінімальна соціальна підтримка - захист (пенсія?).
.......2.2. Право на (само)захист. Система безпеки Царства Небесного. Любити ворогів і допомагати "заблудлим". (Краще виправити програми, ніж викидати комп'ютер за те, що в ньому віруси чи погані програми.) Не судити (винятки?). Хрест. Прадавня Дама. Мстиву "Феміду" (точніше, її зброю?) прибрати - замінити її на доцільну логічну систему профілактики злочинності (усунення мотивів (смислу) злочинів та зупинення, недопущення злочинів перед їх скоєнням) і допомоги "заблудлим" (роз'яснити, уроки - щоб вчитися). Поставити правду на захист народу від злочинності: максимальна відкритість і прозорість.
.......Додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
.......2.3. Обман (обманні схеми), брехню, приховування правди викрити і прибрати. Замінити це на правду: максимальна відкритість і прозорість. (Хиба (брехня) і приховування правди - це те насіння, з якого швидко виростає врожай всякого зла, в т.ч. війни, де смерть рясно жне, косить і молотить...)
.......3. Щоб було легше зрозуміти ідеї Бога, треба усвідомити, що кожний з людей є частиною єдиного великого над-організму - життя Землі (потенційно - Царства Небесного). І кожний має свою місію у світі і робить щось корисне для кожного з інших, хто в ньому живе.
.......Чому саме зараз? Мішель Нострадамус. Час подорослішати. Загрози і можливості. Технології.
.......Додаток: Обманні схеми.
...

"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"

Із науки Ісуса випливає, що:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання біологічного виду "homo sapiens" на планеті Земля.
Враховуючи історію з Ноєвим ковчегом та інші (сторонні) міркування, можна сказати, що на планеті Земля дві функції корелюють: ймовірність виживання виду "homo sapiens" і ймовірність виживання великої частини біоти планети. Тому також:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання виду "homo sapiens" і великої частини біоти (інших видів) на планеті Земля.
Причому теж дуже цікаво, що особливістю цього алгоритму є те, що максимізація ймовірності виживання всього виду "homo sapiens" досягається через
.......створення системи під назвою "Царство Боже" (або "Царство Небесне"), що означає систему найбільш сприятливих умов для життя кожного окремого представника цього виду, тобто, для кожної окремої людини ...
( Більше - дивіться із повного тексту.)

this is message to You - https://2homosapiensua.wordpress.com/ 2homosapiensua.wordpress.com
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29.06.2023 03:43 Відповісти
Словами Грети Тунберг :" Бла-бла-бла". Питання риторичне, коли ця гра на публіку закінчиться і почнуться виконуватися обіцянки, щедро роздані, починаючи з 2019 року?
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29.06.2023 08:02 Відповісти
Ага замість великого крадівництва буде велике "УСПІХництво".Мало він набудував країні,невже дурні і далі його будувать залишать. Хоча мудрі можуть ,і мають те чого у більшості нема-і мізки і гроші. От разом зі зброєю,яка нам до війни не потрібна була (не та "доктрина" у влади) треба ще й у цивілізованої спільноти випросить(бо свого нема на рівні населення всієї країни) ще й національної гідності.Не одна країна не зросла без високого рівня націонал-патріотизму ,та загальної національної свідомості .і приклади тому як німці,так і євреї, а також десятки інших народів)
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29.06.2023 08:08 Відповісти
Де запропонував? Де це можна почитати? Як це обговорюється? Хто приймає участь?... Журналюги ятіть...!!!
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29.06.2023 12:26 Відповісти
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