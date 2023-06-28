Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини
Президент Володимир Зеленський запропонував розпочати загальнонаціональне обговорення нової української доктрини. Вона визначить пріоритети майбутньої трансформації держави.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх. Ми зробимо це – українською аксіомою: свобода дає успіх. Це те, що переконує найбільше. Успіх. Це те, що потрібно всій нашій землі. Усьому нашому народу. Усім частинам України, усім дітям України… Але щоб відбувся цей успіх, українська держава потребує трансформації. І ми зробимо реальністю трансформацію, про яку українці мріяли!" - йдеться в повідомленні.
За словами президента, Україна потребує доктрини.
"Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей.
Сьогодні запропонував до обговорення, загальнонаціонального обговорення, основні орієнтири майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги. Давайте разом визначимо пріоритети для України після нашої перемоги!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну як, ****, йому ці слова поперек горла не стають!
Не по-людськи коїти державну зраду і саджати потім в тюрми свідків.
Не по-людськи порушувати Конституцію.
Де текст, хто його писав та складав: Коломойський або Жека з Юзіком, Арахамія, Коля котлета?
Ховайся в жито, Бур'яна буде переосмислювати Конституцію. Цікаво, чим
https://t.me/dragonspech/6418 Дмитро Каленчук Вовнянко :
Просто нагадаю зеленим, закон зворотньої дії не має. Виправдати в такий спосіб порушення Конституції Зеленським - не вийде.
хоче легалізувати маріхуану
та зрозуміло що її і так палять всі кому хочеться
але легалізувавши її, зеленський зробить мільйонерами тих людей яких гидко слухати, які не патріоти а ошуканці та облудники, несплатники податків і ухилянти від війська.
це не той соціальний ліфт який потрібний
ось Генрі Форд казав : плачу стільки щоб кожен мій робітник мав бути здатним купити цей автомобіль - оце соціальний ліфт
а тепер-легальні продавці маріхуани в США облудою надсилають карткові платежи під виглядом зняття готівки, і тим самим приховують обсяги своєї торгівлі, бо їхній клієнт "знімає з своєї картки гроші в магазині маріхуанщика"
отака "ліберальна макроекономіка"
.......1. Бог не судить і не карає, а радить і навчає, щоб спасти. (Враховуючи закон симетричної відповіді світу.)
.......2. Повірити Богу, тобто зрозуміти і прийняти Його науку, поради і план дій. Три розділи плану дій (два розділи і викриття обманних схем). Для того, щоб це спрацювало, потрібно усунути завади і збудувати не тільки внутрішній, але і зовнішній (інституційний) компонент - закони суспільства: Царство Небесне на Землі.
.......2.1. Активне право на життя. Економіка Царства Небесного. Любити ближніх і допомагати кожному з "найменших братів Бога". Достатня умова: "кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому". Почати з того (ціль-мінімум), щоб у всіх був "хліб насущний на кожний день", тобто однакова мінімальна соціальна підтримка - захист (пенсія?).
.......2.2. Право на (само)захист. Система безпеки Царства Небесного. Любити ворогів і допомагати "заблудлим". (Краще виправити програми, ніж викидати комп'ютер за те, що в ньому віруси чи погані програми.) Не судити (винятки?). Хрест. Прадавня Дама. Мстиву "Феміду" (точніше, її зброю?) прибрати - замінити її на доцільну логічну систему профілактики злочинності (усунення мотивів (смислу) злочинів та зупинення, недопущення злочинів перед їх скоєнням) і допомоги "заблудлим" (роз'яснити, уроки - щоб вчитися). Поставити правду на захист народу від злочинності: максимальна відкритість і прозорість.
.......Додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
.......2.3. Обман (обманні схеми), брехню, приховування правди викрити і прибрати. Замінити це на правду: максимальна відкритість і прозорість. (Хиба (брехня) і приховування правди - це те насіння, з якого швидко виростає врожай всякого зла, в т.ч. війни, де смерть рясно жне, косить і молотить...)
.......3. Щоб було легше зрозуміти ідеї Бога, треба усвідомити, що кожний з людей є частиною єдиного великого над-організму - життя Землі (потенційно - Царства Небесного). І кожний має свою місію у світі і робить щось корисне для кожного з інших, хто в ньому живе.
.......Чому саме зараз? Мішель Нострадамус. Час подорослішати. Загрози і можливості. Технології.
.......Додаток: Обманні схеми.
...
"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"
Із науки Ісуса випливає, що:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання біологічного виду "homo sapiens" на планеті Земля.
Враховуючи історію з Ноєвим ковчегом та інші (сторонні) міркування, можна сказати, що на планеті Земля дві функції корелюють: ймовірність виживання виду "homo sapiens" і ймовірність виживання великої частини біоти планети. Тому також:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання виду "homo sapiens" і великої частини біоти (інших видів) на планеті Земля.
Причому теж дуже цікаво, що особливістю цього алгоритму є те, що максимізація ймовірності виживання всього виду "homo sapiens" досягається через
.......створення системи під назвою "Царство Боже" (або "Царство Небесне"), що означає систему найбільш сприятливих умов для життя кожного окремого представника цього виду, тобто, для кожної окремої людини ...
( Більше - дивіться із повного тексту.)
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