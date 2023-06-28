На Таврійському напрямку триває просування ЗСУ, втрати ворога за добу склали майже три роти, - Тарнавський

Триває просування ЗСУ на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1222 вогневих завдання.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", - йдеться в повідомленні.

Крім того, знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", реактивна система залпового вогню БМ-21"Град" та автомобільна техніка.

Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

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