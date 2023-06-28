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Новини Агресія Росії проти України
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На Таврійському напрямку триває просування ЗСУ, втрати ворога за добу склали майже три роти, - Тарнавський

зсу

Триває просування ЗСУ на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1222 вогневих завдання.

Про це повідомив  командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", - йдеться в повідомленні.

Крім того, знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", реактивна система залпового вогню БМ-21"Град" та автомобільна техніка.

Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку ЗСУ тиснуть російських окупантів по флангах, на Лимано-Куп’янському - знищено російські БМД, безпілотник та склад з боєприпасами, - Череватий

Автор: 

бойові дії (4002) ЗСУ (7637) Тарнавський Олександр (277)


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Топ коментарі
+3
Фронт треба не "вирівнювати", а проривати, та гнати супостата з нашої української землі!
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28.06.2023 14:03
+3
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.06.2023 14:36
+1
Всепереможний Тарнавський..знищує по дві-три роти окупантів,кожної доби
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28.06.2023 16:56
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Фронт треба не "вирівнювати", а проривати, та гнати супостата з нашої української землі!
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28.06.2023 14:03 Відповісти
Починай гнати!
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28.06.2023 22:24 Відповісти
Та він вже гонить )))
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29.06.2023 08:36 Відповісти
Я вважаю що генштаб краще знає що робити. Нажаль нашим героям дуже важко зараз але вони роблять усе можливе щоб знищити ворога. Навіть якщо цей наступ триватиме довше ніж чекаємо, головне зберігати якомога більше життів наших хлопців.
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29.06.2023 08:46 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.06.2023 14:36 Відповісти
Всепереможний Тарнавський..знищує по дві-три роти окупантів,кожної доби
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28.06.2023 16:56 Відповісти
та говори вже числами в сотнях, а не ротами. Фiх зрозумiло скiки. 😤
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28.06.2023 17:56 Відповісти
ну ж не будуть вони писати, що "знищено 1000 ворогів в день" кожен день протягом шести місяців! тобто 180*1000=180000 знищених, а лінія фронту, як стояла шість місяців назад, то майже не змінилась по сьогодні. тільки останні декілька тижнів є якийсь мінімальний прогрес....
люди можуть почати задавати незручні питання.
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28.06.2023 23:52 Відповісти
А кацапи радіють,що лінія фронту стоїть і вцьому вбвчають савої героїчні здобутки.(про наступ вже і не мріють.) а ще мріють щоб ми жуковсько-сталінськи штурми здійснювали, до якихось свят, чи чиїхось побажань (і постійно на "слабо"нас скиглять).
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29.06.2023 07:47 Відповісти
О нас ниткто не знает... и слава богу!)
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28.06.2023 22:00 Відповісти
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29.06.2023 06:19 Відповісти
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29.06.2023 07:04 Відповісти
 
 