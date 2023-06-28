ЗСУ отримали від Метінвесту вже понад 410 автівок та 1,2 млн літрів пального

У межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова за 16 місяців повномасштабної війни захисники України отримали від Групи Метінвест 411 автівок різного призначення та 1,2 млн літрів пального. Всього на підтримку військових компанія спрямувала 2 млрд грн.

У часи, коли увагу всього світу прикуто до подій в Україні, а кожен кілометр, звільнений від російського загарбника – на вагу золота, Метінвест продовжує комплексно забезпечувати армію найнеобхіднішим, зокрема, транспортом і пальним для його заправлення.

Допомога на колесах

Наразі Метінвест передав на фронт 411 автівок різного призначення. На початку повномасштабної війни це була переважно спеціальна техніка з підприємств компанії. Вантажівки, бульдозери, екскаватори й самоскиди допомагали будувати фортифікаційні споруди навколо міст.

Згодом Метінвест організував доставлення машин із за кордону. Компанія привозить пікапи, повнопривідні джипи та мікроавтобуси, які допомагають захисникам забезпечувати необхідним підрозділи, швидко пересуватися й бути на крок попереду ворогів. А для евакуації поранених компанія передає спеціалізовані машини швидкої допомоги.

Одна з останніх партій швидких відправилася до військових медиків ЗСУ. Загальна вартість 30 авто – 18 млн грн. Усі автомобілі доставили з Італії. Вони в гарному стані, адже їх відремонтували й технічно вдосконалили для екстремальної роботи під обстрілами.



У червні Метінвест передав Державній прикордонній службі України п'ять пікапів, які дозволять мобільним групам реагування та моніторингу швидко переміщатися між позиціями.

А для заправлення машин Метінвест надав військовим уже 1,2 млн літрів бензину й дизельного пального.

Сталевий захист

Ще один важливий напрям допомоги армії – посилення захисту військового транспорту. Зокрема, фахівці Метінвесту розробили броньовані щити для операторів великокаліберної зброї. Зі спецсталі компанії також виготовляють захисні елементи для позашляховиків, медичного транспорту, машин комунальних служб, що працюють на лінії вогню.

Металопродукція Метінвесту використовується і для виробництва мобільних багі. Навесні 2023 року Метінвест-СМЦ відвантажив Оперативному командуванню "Південь" 3,8 тонни прокату, якого вистачить на комплектацію 10 мініавтівок.

"Ми потурбувалися про те, щоб у захисників були автівки та повні баки пального. Ця війна побудована на мобільності й умінні випереджати противників. Саме тому ми також передаємо військовим технологічні дрони й тепловізори. І поки оборонці відстоюють незалежність нашої країни на передовій, Метінвест є їхньою надійною опорою в наближенні перемоги України", - говорить - Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.

Майстерність рятує

До забезпечення оборонців транспортом долучаються й безпосередньо співробітники підприємств. Наприклад, спеціалісти Інгулецького ГЗК переробили колишню пересувну їдальню у мобільну лазню й передали її батальйону "Арей". Окрім того, бійці отримали вантажний автомобіль. Фахівці комбінату надійно відремонтували техніку, підлаштували до роботи у складних умовах і пофарбували в камуфляж. Натепер безвідмовна вантажівка перевозить людей, зброю, речі, є незамінною при зміні дислокації.

А працівники Запоріжсталі у вільний від роботи час долучаються до відновлення військової техніки на спеціалізованих ремонтних майданчиках, що облаштовані в Запоріжжі. На жаль, на фронті транспорт рідко витримує довше двох місяців – тому завжди є потреба в умілих руках, які швидко повернуть машину до лав Збройних сил.

Метінвест передав броньований бус підрозділу бригади морської піхоти. До повномасштабної війни він виконував функції інкасаторської машини, тому має високий, третій клас захисту