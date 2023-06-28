Підтверджено загибель у російському полоні в Оленівці заступника командира "Азову" Дмитра Букарьова (Білотур)
Під час теракту, вчиненого росіянами в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня загинув заступник командира окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов", черкащанин Дмитро Букарьов (Білотур).
Про це у Facebook повідомила його сестра Лада Лісова, передає Цензор.НЕТ.
"З минулого року ми сподівалися, що Діма живий, однак дива не трапилося", - зазначила вона.
"Дмитро Букарьов загинув під час жорстокого теракту вчиненого росіянами, в Оленівці в ніч з 28-го на 29 липня 2022 року. Дмитро Букарьов пішов на війну добровольцем у 2014 році, віддав 8 років життя захисту України, виховав чимало молодих "азовців".
Разом з побратимами гідно тримав оборону Маріуполя. Завдяки таким Героям, як він, Україна одержала дорогоцінний час, поки хлопці тримали південний рубіж", - розповіла сестра воїна.
"Мій брат був надзвичайно мужньою, виваженою людиною з глибоким пізнанням світу та постійним бажанням до самовдосконалення. Для нас, рідних, це невимовне горе, ми втратили часточку світла", - додала вона.
У захисника залишилася мати, двоє доньок, сестра та племінник.
Про дату та обставини прощання з Дмитром Букарьовим буде повідомлено додатково.
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Герою низький уклін i любов від людей, яких він захищав 💛💙
Красень-Герой-Українець!!! Вічна пам'ять Дмитру!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Ніколи не святкував Дня Конституції і не вважав його якимось знаковим державним святом. У країні беззаконня й свавільної узурпації святкувати недієвий документ - із розряду дотепів.
Один поважний юрист розповідав, як він в апеляційному суді посилався на норми Конституції, які, о диво, є нормами прямої дії - то судді його присоромили, висміяли й попросили більше не ганьбитися.
Українська Конституція - найбільш гвалтований документ. Кожен президент пробував перекроювати її під себе й свої апетити. Бо сама Конституція - компромісний із комуністами-96 документ, слабенький, формальний, плутаний, маніфестальний.
Більшість норм не діють чи системно порушені, абсолютно відірвані від теперішнього часу, не відповідають не то що умовам війни, але й світовим трендам і новим цінностям людства.
Деякі параграфи є навіть шкідливі, бо стоять на сторожі чужинця, русифікованого креола, манкурта й перекінчика - а не Українця, носія тієї національної ідентичності, для якої, власне, й створена була держава.
Ця Конституція писалася совєтськими людьми для пост-совєтських. Нинішні піонери навіть уже й не зважають на неї: правові рамки ж бо - не для царів і царевичів.
Час, коли Конституцію писатимуть українці для українців - ще попереду.