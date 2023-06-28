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Новини Війна
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Підтверджено загибель у російському полоні в Оленівці заступника командира "Азову" Дмитра Букарьова (Білотур)

Під час теракту, вчиненого росіянами в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня загинув заступник командира окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов", черкащанин Дмитро Букарьов (Білотур).

Про це у Facebook повідомила його сестра Лада Лісова, передає Цензор.НЕТ.

"З минулого року ми сподівалися, що Діма живий, однак дива не трапилося", - зазначила вона.

"Дмитро Букарьов загинув під час жорстокого теракту вчиненого росіянами, в Оленівці в ніч з 28-го на 29 липня 2022 року. Дмитро Букарьов пішов на війну добровольцем у 2014 році, віддав 8 років життя захисту України, виховав чимало молодих "азовців".

Разом з побратимами гідно тримав оборону Маріуполя. Завдяки таким Героям, як він, Україна одержала дорогоцінний час, поки хлопці тримали південний рубіж", - розповіла сестра воїна.

Підтверджено загибель у російському полоні в Оленівці заступника командира Азову Дмитра Букарьова (Білотур) 01

"Мій брат був надзвичайно мужньою, виваженою людиною з глибоким пізнанням світу та постійним бажанням до самовдосконалення. Для нас, рідних, це невимовне горе, ми втратили часточку світла", - додала вона.

У захисника залишилася мати, двоє доньок, сестра та племінник.

Про дату та обставини прощання з Дмитром Букарьовим буде повідомлено додатково.

Читайте: У бою з російськими загарбниками загинув воїн 128-ї ГШБр Віктор Суходольський. ФОТОрепортаж

Автор: 

військовослужбовці (4797) Азов (784)


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Топ коментарі
+32
Світла Памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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28.06.2023 14:06
+21
це було свідоме знищення героїв..., плювок в лице як всім міжнародним організаціям, які чомусь повинні перешкоджати, а щось забезпечувати, так і нашому керівництву, яке віддало наказ скласти зброю, сподіваючись на збереження життя наших захисників..., ніхто за це не відповість, я майже впевнена...
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28.06.2023 14:13
+21
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28.06.2023 14:17
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Світла Памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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28.06.2023 14:06 Відповісти
це було свідоме знищення героїв..., плювок в лице як всім міжнародним організаціям, які чомусь повинні перешкоджати, а щось забезпечувати, так і нашому керівництву, яке віддало наказ скласти зброю, сподіваючись на збереження життя наших захисників..., ніхто за це не відповість, я майже впевнена...
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28.06.2023 14:13 Відповісти
Зе-лекторат,-як вам?
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28.06.2023 14:55 Відповісти
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28.06.2023 14:17 Відповісти
такого файного козака клятi вороги замордували 😪😪😪
Герою низький уклін i любов від людей, яких він захищав 💛💙
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28.06.2023 14:22 Відповісти
С.У.М.
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28.06.2023 14:28 Відповісти
Слава Героям України!!!
Красень-Герой-Українець!!! Вічна пам'ять Дмитру!!!
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28.06.2023 14:39 Відповісти
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28.06.2023 14:39 Відповісти
А вот вопрос : кто ответит за ОБЕЩАНИЯ : если азовцы сдадуться, то их вскоре отпустят или обменяют ? То есть, если уж так случилось, что попали в окружение то лучше было продолжать сражаться (и там видно было бы) чем погибнуть от свино-сабачьих пыток ?
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28.06.2023 14:49 Відповісти
повинен відповісти регент України Єрмак....а так все звернуть або на Червінського або на Порошенка....
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28.06.2023 15:34 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.06.2023 14:52 Відповісти
Остап Дроздов:
Ніколи не святкував Дня Конституції і не вважав його якимось знаковим державним святом. У країні беззаконня й свавільної узурпації святкувати недієвий документ - із розряду дотепів.

Один поважний юрист розповідав, як він в апеляційному суді посилався на норми Конституції, які, о диво, є нормами прямої дії - то судді його присоромили, висміяли й попросили більше не ганьбитися.

Українська Конституція - найбільш гвалтований документ. Кожен президент пробував перекроювати її під себе й свої апетити. Бо сама Конституція - компромісний із комуністами-96 документ, слабенький, формальний, плутаний, маніфестальний.

Більшість норм не діють чи системно порушені, абсолютно відірвані від теперішнього часу, не відповідають не то що умовам війни, але й світовим трендам і новим цінностям людства.

Деякі параграфи є навіть шкідливі, бо стоять на сторожі чужинця, русифікованого креола, манкурта й перекінчика - а не Українця, носія тієї національної ідентичності, для якої, власне, й створена була держава.

Ця Конституція писалася совєтськими людьми для пост-совєтських. Нинішні піонери навіть уже й не зважають на неї: правові рамки ж бо - не для царів і царевичів.

Час, коли Конституцію писатимуть українці для українців - ще попереду.
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28.06.2023 14:54 Відповісти
все вірно але проблема в тому,що мінімум 73% мудрого але багатостраждального і злиденного наріду про таке навіть не паряться....
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28.06.2023 15:36 Відповісти
Земляк, Герой, Українець. Вічна Пам'ять.
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28.06.2023 15:29 Відповісти
Вічна пам"ять....Все сильнішим є враження,що ця "війна"-конвеєр зі знищення і так нечисленних українських патріотів....До речі,коли презик Зельць на інфу про смерть Білотура,вкотре,прокартавить своє чергове "Мені личить його мужність",жодна собака не задасть Зельцу питання, а як там з командуванням та особовим складом батальйону морпіхів,які здалися в полон в Маріуполі? а як з командуванням батальйону морпіхів,які 24.02. покинули батальйон на Херсонщині? Вже мабуть до полковників дослужилися? А їх сім"ї користуються всіма благами,пільгами,матдопомогою?
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28.06.2023 15:33 Відповісти
 
 