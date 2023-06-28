Підтверджено загибель у російському полоні в Оленівці заступника командира "Азову" Дмитра Букарьова (Білотур)

Під час теракту, вчиненого росіянами в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня загинув заступник командира окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов", черкащанин Дмитро Букарьов (Білотур).

Про це у Facebook повідомила його сестра Лада Лісова, передає Цензор.НЕТ.

"З минулого року ми сподівалися, що Діма живий, однак дива не трапилося", - зазначила вона.

"Дмитро Букарьов загинув під час жорстокого теракту вчиненого росіянами, в Оленівці в ніч з 28-го на 29 липня 2022 року. Дмитро Букарьов пішов на війну добровольцем у 2014 році, віддав 8 років життя захисту України, виховав чимало молодих "азовців".

Разом з побратимами гідно тримав оборону Маріуполя. Завдяки таким Героям, як він, Україна одержала дорогоцінний час, поки хлопці тримали південний рубіж", - розповіла сестра воїна.

"Мій брат був надзвичайно мужньою, виваженою людиною з глибоким пізнанням світу та постійним бажанням до самовдосконалення. Для нас, рідних, це невимовне горе, ми втратили часточку світла", - додала вона.

У захисника залишилася мати, двоє доньок, сестра та племінник.

Про дату та обставини прощання з Дмитром Букарьовим буде повідомлено додатково.

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