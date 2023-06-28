Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світу, що Альянс може захищати, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що члени НАТО мають припинити озиратися на Кремль під час ухвалення важливих рішень.
Про це глава держави заявив під час виступу у ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає та захистить, і це Альянс, який має досвід переможців та моральну перевагу переможців, переможців у цілком справедливій обороні", - зазначив він.
За його словами, НАТО гарантуватиме безпеку для України, а українські сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО.
"Щоб це стало реальністю, треба, щоб усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що вже навіть внутрішні сили в Росії "перестали озиратися на кволого господаря Кремля".
"Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість. І тому абсурдно озиратися на такого нездатного керівника такої нездатної держави", - додав Зеленський.
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Это вступление Украины в НАТО
Может стать сигналом
УКРАИНА ЗАЩИТИТ НАТО!!!!!
А вы про Банковую
Это две большие разницы
Как говорили в моем советском детстве
Не сравнивайте жопу с пальцем
а вступу не буде. бо 11 держав-членів НАТО проти нашого вступу і за дві неділі навіть сам господь-бог не вдіяв би нічого бо то рідкісні сцикуни та дружбаки путіна.
ми як швеція, застрягли в вестибюлі НАТО бо двері крутяться і ми не знаємо як вийти правильно щоб усередину а не на двір...
За його словами, НАТО гарантуватиме безпеку для України, а українські сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО.
Цитата 2: "Щоб це стало реальністю, треба, щоб усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що вже навіть внутрішні сили в Росії "перестали озиратися на кволого господаря Кремля".
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Джерело:
Я ПОВНІСТЮ ПОГОДЖУЮСЬ З ОБОМА ЦИМИ ТЕЗАМИ !
Ідеї в них ПОВНІСТЮ правильні і дуже чітко сформульовані!