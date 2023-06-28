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Новини Війна
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Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світу, що Альянс може захищати, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що члени НАТО мають припинити озиратися на Кремль під час ухвалення важливих рішень.

Про це глава держави заявив під час виступу у ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає та захистить, і це Альянс, який має досвід переможців та моральну перевагу переможців, переможців у цілком справедливій обороні", - зазначив він.

За його словами, НАТО гарантуватиме безпеку для України, а українські сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО.

"Щоб це стало реальністю, треба, щоб усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вже навіть внутрішні сили в Росії "перестали озиратися на кволого господаря Кремля".

"Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість. І тому абсурдно озиратися на такого нездатного керівника такої нездатної держави", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24197) НАТО (6503) членство в НАТО (1735)


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Топ коментарі
+15
Тебе сказали в твое небритое лицо - Украина должна положить конец 30-летней коррупции и кумовству.
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28.06.2023 14:23
+12
татаров, дєрьмак, хламідія, смірнов, дємченко, дубінський, бужанський, шаурма, гетьманцев, баканов, мецгер, рєзніков може ще вам написати 100 прізвищ із каМанди пріZєдєнта з відповіддю: чому нас не беруть у НАТО?
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28.06.2023 14:25
+11
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28.06.2023 14:25
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28.06.2023 14:22 Відповісти
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28.06.2023 14:35 Відповісти
Ну...Для А.Б. то є перша справа ( найти інший "безпековий" варіант). Та й взагалі генерування замкнутого кола "свавілля політиків + безвихідь народу" - спокуса зі спокус.. Немає прикладів, коли автократ самовільно вертається до демократії, конкурентності, самоконтролю й самопокарання.
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28.06.2023 14:55 Відповісти
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28.06.2023 14:46 Відповісти
Тебе сказали в твое небритое лицо - Украина должна положить конец 30-летней коррупции и кумовству.
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28.06.2023 14:23 Відповісти
А ще дозволить солдатам НАТО скуштувати найдорожчі у світі курячі яйця, які були доступні лише військовим ЗСУ.
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28.06.2023 14:24 Відповісти
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28.06.2023 14:25 Відповісти
татаров, дєрьмак, хламідія, смірнов, дємченко, дубінський, бужанський, шаурма, гетьманцев, баканов, мецгер, рєзніков може ще вам написати 100 прізвищ із каМанди пріZєдєнта з відповіддю: чому нас не беруть у НАТО?
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28.06.2023 14:25 Відповісти
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28.06.2023 14:30 Відповісти
Дві Нати !
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28.06.2023 14:56 Відповісти
Перестаньте красти наліво і направо,клован.
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28.06.2023 14:26 Відповісти
Ти ж не стукаєш в ті двері куди тебе не запрошують.
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28.06.2023 14:27 Відповісти
...Альянс не буде годувати зелене стадо, що звикло поглинати продукти Квартала-95 "папріколу"
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28.06.2023 14:28 Відповісти
Видача коломойського Штатам, посадка корупціонерів та росагентів при владі, дотримання Конституції буде потужним сигналом Гундосого, що Україна - правова демократична держава.
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28.06.2023 14:28 Відповісти
У НАТО не потрібні дєрьмаки...
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28.06.2023 14:32 Відповісти
Гучні слова тут до сраки. В НАТО не українські виборці, їм вмикання голобородька нічого не дасть. Повзання на колінах теж. Ще не скоро Україна зможе вступити в НАТО, нажаль.
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28.06.2023 14:34 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/28/7408924/ ФОТОДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
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28.06.2023 14:37 Відповісти
Слова, слова ... Что только не придумает это недоразумение, лишь бы никуя не делать (в экономике, оборонке и т.п.).
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28.06.2023 14:39 Відповісти
Ми, умовно боремося з корупцією і кумівством, а нас умовно беруть у НАТО - поки що так і ніяк інакше. Дуже хотілось би реально, і першого і другого, але реально, поки що так.
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28.06.2023 14:39 Відповісти
Сподіваюсь, що попри всю антинатівську роботу влади, ал'янс підтримає Україну.
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28.06.2023 14:44 Відповісти
Да бросьте
Это вступление Украины в НАТО
Может стать сигналом
УКРАИНА ЗАЩИТИТ НАТО!!!!!
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28.06.2023 14:46 Відповісти
Від розкрадання військового бюджету чи від закупки барабанів?
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28.06.2023 15:05 Відповісти
Я про украинскую армию
А вы про Банковую
Это две большие разницы
Как говорили в моем советском детстве
Не сравнивайте жопу с пальцем
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28.06.2023 15:32 Відповісти
Альянс НЕ ЛОХИ ! Локшина нє пайдє... А іншого не здатні творити віртуози поверхневого..
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28.06.2023 14:48 Відповісти
А виконання вимог для вступу в НАТО ЗЄрмаками продемонструвало би, що вони не брехуни.
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28.06.2023 15:03 Відповісти
таке відчуття що зеденський своім тошнінням хоче щоб НАТО послало його куди подальш,а потім він нам буде розповідати що він старався а вони ні в яку)))думаю не дуже йому і хотілося
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28.06.2023 15:05 Відповісти
Поясніть цьому бовдуру зеленському, що НАТО створене для "освоєння" військових бюджетів чинушами і генералами, а не для захисту від Росії. НАТО це одна з найкорупційніших структур у світі.
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28.06.2023 15:08 Відповісти
дЕрмак Татаров и Гетьманцев запретили вступление в Альянс...Джо Байден подтвердил...упрощения не будет...пока дЕрмак сидит рядом...
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28.06.2023 15:12 Відповісти
абсолютно згоден з нашим президентом. відповідно, невступ України в НАТО означатиме що НАТО не може нікого захистити.

а вступу не буде. бо 11 держав-членів НАТО проти нашого вступу і за дві неділі навіть сам господь-бог не вдіяв би нічого бо то рідкісні сцикуни та дружбаки путіна.

ми як швеція, застрягли в вестибюлі НАТО бо двері крутяться і ми не знаємо як вийти правильно щоб усередину а не на двір...
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28.06.2023 15:38 Відповісти
а якщо він не може нікого захистити від хоч трохи сильного і серйозно налаштованого противника, і в цьому вся справа? Два головні правила бюрократії: а) розширяйся, а то тебе скоротять, б) уникай ситуацій, у яких може виявитись твоя повна марність.
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28.06.2023 19:31 Відповісти
Цитата 1: "Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає та захистить, і це Альянс, який має досвід переможців та моральну перевагу переможців, переможців у цілком справедливій обороні", - зазначив він.

За його словами, НАТО гарантуватиме безпеку для України, а українські сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО.

Цитата 2: "Щоб це стало реальністю, треба, щоб усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вже навіть внутрішні сили в Росії "перестали озиратися на кволого господаря Кремля".
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Джерело:

Я ПОВНІСТЮ ПОГОДЖУЮСЬ З ОБОМА ЦИМИ ТЕЗАМИ !

Ідеї в них ПОВНІСТЮ правильні і дуже чітко сформульовані!
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29.06.2023 01:32 Відповісти
верно.
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29.06.2023 02:07 Відповісти
 
 