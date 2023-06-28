Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Ми на таке не погодимось, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не погодиться на варіанти замороженого конфлікту.

Про це глава держави заявив під час виступу у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише в тому: коли? Скільки життів вона забере? Тому мир має бути чесним. Саме тому такий мир передбачає українська Формула миру. І саме тому українська Формула миру має універсальну користь: Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світу, що Альянс може захищати, - Зеленський