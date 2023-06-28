Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Ми на таке не погодимось, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не погодиться на варіанти замороженого конфлікту.
Про це глава держави заявив під час виступу у парламенті, передає Цензор.НЕТ.
"Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише в тому: коли? Скільки життів вона забере? Тому мир має бути чесним. Саме тому такий мир передбачає українська Формула миру. І саме тому українська Формула миру має універсальну користь: Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту", - пояснив він.
Топ коментарі
+33 Mykola Trofimenko #544375
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+31 Гоша Фантомас #478094
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показати весь коментар28.06.2023 14:44 Посилання
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Первый признак - отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике - любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.
Второй - полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО - радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".
Третий - отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия - от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" - на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.
Четвертый - невозможно использовать дроны-беспилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов. Система "Автобаза" осуществляет перехват управления беспилотниками. Русские подарили ее иранцам, и те умыкнули секретнейший ударный беспилотник САСШ "Кандагарский зверь".
Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они у них теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.
У Украины своих спутников нет. Только два спутника связи... С американских спутников оперативная корректировка огня украртиллерии невозможна.
Десятки (сотни, при необходимости) боевых вертолетов, оседлав все дороги, начинают охоту в тылу за единицами бронетехники, поездами, автомобилями. Ж.д. парализована, разбиты стрелки, взорваны мосты.
В тылу гаснет свет - разбиты подстанции. Гражданские и военные штабы в тылу и отдельные руководители единовременно ликвидируются заранее внедренными группами."
Ти про ЦЕ?!!!Вгадав майже на 100 відсотків
Якби Залужному "не повідомили" - то основна маса військ та озброєнь не були виведені з-під удару за добу до нападу А так кацапня била в основному "по пустих місцях"
Гарно "співаєш" - тільки не за адресою "Піджак" може-б і повірив Але не кадровий офіцер у відставці
Копенгаген ! "город недоброй слави" Комінтерна (ГРУ,ФСБ). Агент Комінтерну Улановський мав привести гроші зарплату резидентам і "підгадав" день зарплати в день свого народження. Веселились. **********, місцева поліція затримала. Почали питати, а чого із різних куточків світу появились. Дехто признався. Уляновський мав диппаспорт, відпустили. Деяких судили за шпіонаж когось відпустили по явці. Але преса рознесла по світу. Іменинник проскочив, бо був в засланні в Туруханську із Сталіним. А головку ГРУ прогнали а потім шмальнули. Гофмаршал напевне не знав, що саме тут стався найкрупніший провал нелегальної розвідки СРСР. Не вірить в прикмети, чи щось інше ?
це вже прогрес, бо раніше було тільки "Я"
28.06.2023
Президент України Зеленський https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html двічі за день намагався переговорити з президентом США, а потім з держсекретарем США.
Абоненти на дзвінки не реагували 🤣
НАЖАЛЬ ВИГРІБАТИ ЗА ЦЬОГО ЗЕЛЕНОГО НЕДОЛЮДА БУДЕ ВСЯ УКРАЇНА 🤓
Зрештою війна була заморожена аж на 7 місяців, поки окупант не побудував своїх 3 лінії оборони на окупованих територіях.
То ж варто очікувати чергове злочинне замороження війни з агресором чи хоча б намагання привладних зрадників це зробити, якщо їм у цьому зашкодять українці.
Вище два колаборанта співають оди касапській армії та "новітнім" аналоговнетам, поливають брудом і брехнею союзників України, пропагують вбивства українців.
Цензор, так тримати!