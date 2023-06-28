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Новини Війна
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Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Ми на таке не погодимось, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не погодиться на варіанти замороженого конфлікту.

Про це глава держави заявив під час виступу у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише в тому: коли? Скільки життів вона забере? Тому мир має бути чесним. Саме тому такий мир передбачає українська Формула миру. І саме тому українська Формула миру має універсальну користь: Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світу, що Альянс може захищати, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24197)


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Топ коментарі
+33
"Для тих 73%, кому муляли Мінські угоди:
Трохи довго, але важливо. Про ті Мінські угоди, які так звично називати «зрадницькими». Тільки факти:
1. Мінські угоди не передбачали територіальних втрат. Ні Криму, ні Донбасу. А навпаки - повернення їх мирним шляхом.
Де зрада?
2. Мінські угоди передбачали виведення російських військ з територіі Донбасу. І порушив це путін. Де зрада?
3. А хто не хотів виконувати мінські домовленості? Не Україна. Кремль хотів їх позбутися, не Україна. Росію вони тримали в покорі, не Україну.
4. Саме Мінські домовленості продемонстрували всьому світу, що Путін недоговороздатний, і це сильний хід Києва. Де ж зрада?
5. мінські угоди дали нам найдорожче - час. Час створити ******* армію натівського зразка. ЗСУ, яке рік тому виявилося спроможним захистити краіну.
І це зовсім інша армія, аніж та, що була порізана і продана за безцінь (техніка і танки), знищена (ракети і снаряди) і просто доведена до краю міністром оборони - громадянином Росіі Лєбєдєвим і попередніми урядами.
Чи ви пам'ятаєте босі і голі батальйони хлопців, що формувалися з Майдану, в основному волонтерами, бо в держказні був нуль?
Я пам'ятаю.
В 2019 новій владі дісталася ******* натівська армія, з унікальними українськими розробками - артилерійська система Вільха, ракети Нептун. Багдани, Стугни, Корсари та інше.
Так. Щоб це створити, потрібен був час. І ми його виграли, завдяки Мінським угодам. Всі п'ять років разом з партнерами наполягаючи на виведенні російських військ.
Ми здобули дипломатичну підтримку, збудували армію і об'єднали суспільство національною свідомістю - так, мовою, вірою, культурою.
І на це теж потрібен був час.
Мінські угоди - давали шанс уникнути великої війни. І це про сотні тисяч збережених життів…
І ще. Завдяки мінським домовленостям Україна дорослішала, а демократія утверджувалася в державі. І в Україні були чесні і справедливі вибори, завдяки яким був обраний шостий президент.
Тому «зрадницькі мінські угоди» - це примітивне кліше, яке дуже подібне до ще одного ще недавно улюбленого юмористами кліше: « Бо путін нападе». Багато хто сміявся. Зараз не смішно.
Це кліше точно варто було б переосмислити в країні з 20% окупавоної території і такою кількістю жертв." (С) Вікторія Сюмар.
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28.06.2023 15:09
+31
сьогодні бенефіс блазня?
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28.06.2023 14:44
+26
А хто намагався зазирнути ***** вглаз?
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28.06.2023 14:44
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"Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять.

Первый признак - отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике - любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.

Второй - полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО - радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".

Третий - отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия - от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" - на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.

Четвертый - невозможно использовать дроны-беспилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов. Система "Автобаза" осуществляет перехват управления беспилотниками. Русские подарили ее иранцам, и те умыкнули секретнейший ударный беспилотник САСШ "Кандагарский зверь".

Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они у них теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.
У Украины своих спутников нет. Только два спутника связи... С американских спутников оперативная корректировка огня украртиллерии невозможна.

Десятки (сотни, при необходимости) боевых вертолетов, оседлав все дороги, начинают охоту в тылу за единицами бронетехники, поездами, автомобилями. Ж.д. парализована, разбиты стрелки, взорваны мосты.

В тылу гаснет свет - разбиты подстанции. Гражданские и военные штабы в тылу и отдельные руководители единовременно ликвидируются заранее внедренными группами."

Ти про ЦЕ?!!!Вгадав майже на 100 відсотків
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29.06.2023 08:01 Відповісти
Російська армія у всьому своєму "всеозброєнні" з"явилася в Україні півтора року тому... Цій цитаті, що я привів - БІЛЬШЕ ДВОХ РОКІВ!!! Де ж усе оте "страшнюче"? Чому його немає на полі бою? А от українці отримали "довгі руки", що дістають уже аж до Балаклави Та й "Москва" не дасть збрехать - "Нептуни б"ють далеко і непогано!
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29.06.2023 10:40 Відповісти
Якщо ми не використовуємо системи дистанційного мінування - це не значить що Захід їх не має Просто вони нам були потрібні півтора року тому Зараз вони нам без потреби Нам потрібні саме системи розмінування Нам їх і поставляють
Якби Залужному "не повідомили" - то основна маса військ та озброєнь не були виведені з-під удару за добу до нападу А так кацапня била в основному "по пустих місцях"
Гарно "співаєш" - тільки не за адресою "Піджак" може-б і повірив Але не кадровий офіцер у відставці
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29.06.2023 11:10 Відповісти
Тобі ВСЕ розказать? Людині, що цілеспрямовано сіє панічні настрої на українському сайті з метою посіять сумніви у правильності дій союзників України? І як "вчасно"! У кацапів на фронті - "просери" З Каховською ГЕС "усралися" З Пригожиним - теж! Залишається лише "срач розводить" між українцями!
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29.06.2023 11:29 Відповісти
Ну так не лізь сюди - тут ти "друзів" не знайдеш! Хіба що "корисних ідіотів" Але ж ми тут не просто так пишемо - щоб такі, як ти, тут паніку не сіяли!
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29.06.2023 11:58 Відповісти
Красномовний факт, який підтверджує КРЕТИНІЗМ керівників ЦРУ і американських політиків- це ТРИЛЬОН ДОЛАРІВ, потрачений на Афганістан. Афганські таліби можуть сказати велике піонерське "Спасибі!" США за зброю, яку їм залишили.
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29.06.2023 11:09 Відповісти
Мене Афганістан не цікавить!
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29.06.2023 11:11 Відповісти
Афганістан тебе не цікавить, то може кретинізм Бернса зацікавить?
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29.06.2023 11:20 Відповісти
Мене більш цікавить саме твій "кретинізм" Судячи з твоєї "упертості" - він у тебе не "від народження", а "за гроші"!
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29.06.2023 11:25 Відповісти
Зрозуміло. Ти ЗЄБОТ, а я ботів не годую.
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29.06.2023 11:40 Відповісти
Я тобі відразу натякнув - "Заткнись і не сій паніку! " А ти розвів срач" То хто кого "годує"? А щодо "ЗЕБОТА" - то "насмішив" У вас , на "Лахті, інструктажів не проводять - відразу як "чмобіків" кидають у бій? Бо обізвать мене "прихильником Зеленського може лише повний ідіот чи дурень "свіжозаряджений"!
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29.06.2023 12:03 Відповісти
Мразотна шушваль ОП, яка слідкує за соц.мережами повідомте Віслюку, що його буде розірвано на тисячу нікчемних і мразотних частинок. І його шапітолій теж. Слава Україні! Смерть "маладим рєґіонам" (слугам).
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28.06.2023 20:31 Відповісти
А шо так Дерьмак засекретився в Копенгагені в колі х....ферштейн ? Тому і Гнусавий як байкар лепече не в тему.
Копенгаген ! "город недоброй слави" Комінтерна (ГРУ,ФСБ). Агент Комінтерну Улановський мав привести гроші зарплату резидентам і "підгадав" день зарплати в день свого народження. Веселились. **********, місцева поліція затримала. Почали питати, а чого із різних куточків світу появились. Дехто признався. Уляновський мав диппаспорт, відпустили. Деяких судили за шпіонаж когось відпустили по явці. Але преса рознесла по світу. Іменинник проскочив, бо був в засланні в Туруханську із Сталіним. А головку ГРУ прогнали а потім шмальнули. Гофмаршал напевне не знав, що саме тут стався найкрупніший провал нелегальної розвідки СРСР. Не вірить в прикмети, чи щось інше ?
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28.06.2023 20:40 Відповісти
А що там в Копенгагені чоний кардинал намусолив ? Нехороші слухи ходють.
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28.06.2023 20:42 Відповісти
В нього не буде вибору, так як ведеться військова політика то повний треш.
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28.06.2023 20:57 Відповісти
"...Ми на таке..."
це вже прогрес, бо раніше було тільки "Я"
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28.06.2023 21:16 Відповісти
ЗЕЛЕНЕ ВОРОВИТЕ КЛОУНЕНЯ ДОПИЗ**ЛОСЯ - ВІД ЗАХОДУ ЙОМУ БОЙКОТ 😆

28.‎06.‎2023

Президент України Зеленський https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html двічі за день намагався переговорити з президентом США, а потім з держсекретарем США.
Абоненти на дзвінки не реагували 🤣

НАЖАЛЬ ВИГРІБАТИ ЗА ЦЬОГО ЗЕЛЕНОГО НЕДОЛЮДА БУДЕ ВСЯ УКРАЇНА 🤓
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28.06.2023 23:54 Відповісти
Справа не в Зеленському . Не відповідали , бо ставляться до українців зверхньо, з притаманною англосаксам зарозумілістю.
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29.06.2023 00:16 Відповісти
Ви. суки .від початку на це були заточені. Здати прагнули всю Україну, навіть дороги перфектно катали і розміновували саме там, де вам пальцем тикнув патрушев в Омані.
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29.06.2023 01:08 Відповісти
я психбольная подкацапная зрадофильская ботяра.ниновижу Зеееее. аааааа..
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29.06.2023 02:12 Відповісти
Від Верховної ради вимагає канабіс на прилавки. Це прорік без суфлера, бо організм вимагає.
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29.06.2023 08:26 Відповісти
У листопаді- грудні всі привладні колаборанти і зрадники з усіх прасок кричали, що не буде жодного замороження війни на заклик західних партнерів йти негайно звільняти південь і Крим, поки агресор не перегрупувався від нещодавніх поразок.
Зрештою війна була заморожена аж на 7 місяців, поки окупант не побудував своїх 3 лінії оборони на окупованих територіях.

То ж варто очікувати чергове злочинне замороження війни з агресором чи хоча б намагання привладних зрадників це зробити, якщо їм у цьому зашкодять українці.

Вище два колаборанта співають оди касапській армії та "новітнім" аналоговнетам, поливають брудом і брехнею союзників України, пропагують вбивства українців.
Цензор, так тримати!
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29.06.2023 12:02 Відповісти
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