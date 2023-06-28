Пєсков про обстріл Краматорська: Росія "не завдає ударів по цивільній інфраструктурі"
Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати удар армії РФ по піцерії в Краматорську, внаслідок якого загинули 10 людей, зокрема троє дітей, вкотре заявив, що Росія нібито не б’є по цивільній інфраструктурі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
"Російська Федерація не завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Удари завдаються по обʼєктах, які так чи інакше повʼязані з військовою інфраструктурою", - заявив Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати російський обстріл Краматорська.
За останніми даними, 10 людей загинули, понад 60 поранені внаслідок удару ракетою "Іскандер", здійсненого 27 червня російськими військовими по піцерії в центрі Краматорська.
Серед загиблих троє дітей, в тому числі дві 14-річні сестри-близнючки. СБУ затримала коригувальникаросійського удару.
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дімон звалив у Оман. Вчора про це читала.
Наприклад, якщо вдовбати по дитсадку десь на кацапії, можна легко зліпити відмазку: то не дитсадок, то центр підготовки майбутніх бойовиків, імовірно терористичного угруповання "вагнєр", можемо надати відео з доказами:
Якби західна цивілізація мала яйця, можна було б елементарно шантажувати цим всю мразійську верхівку. Але маємо то шо маємо, а саме патологічну відсутність яєць.
В мене досі перед очима крихітка Кіра з Одеси. Діти з Умані, Краматорська...
А це гівно пиз...ть, як дихає! Коли ти вже вдавися своєю брехнею?
Де БОГ? Де справедливість?
Вони й досі говорять, що це є покарання за дітей донбасу! Вони кончені тварюки, дикі звірі.
НАС ТУПО ЗНИЩУЮТЬ й перетворюють в статистику свої безкарні вчинки! А після нагло брешуть!
ЧОМУ ВОНО й досі живе та дихає?
Когда 7 миллионов украинцев заморили голодом?
Где был Бог ,когда 6 миллионов евреев вели в газовые камеры?
Удари ракетами завдають ВКС РФ - а це геть інше!
СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську
Джерело:
Про це, йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), опублікованому 27 червня.
Это ее постулат
Она и во времена Гитлера была такой
Кто мы для Швейцарии,
Чтобы она нарушила видение своего места в мире
Что такого мы для нее сделали.чтобы она стала вдруг кардинально другой?
На убийство его ребенка?
Пригожин насрал бы на угрозы в адрес своей семьи
А он не насрал
Конченые орки тоже любят своих детей
А вот мы этим не пользуемся
А израильтяне бы давно уже что- нибудь замутили с сыном подонка пескова
Але якщо серйозно, то абсолютно очевидно, що скигління про "погрози сім'ї" - це демедж контрол, причому паганий, а паганий він саме тому, що це орки, і їм насрать на сім'ї. Якби прігожин заявив, що здав путч, тому що йому мішок алмазів дали - оце був би нормальний демедж контрол, орки б ненавиділи, але поважали. А за відмазки про погрози сім'ї ще більше зневажатимуть, бо слабкий.
В ЧК именно так ломали идейных
Вот когда вас привяжут к стулу
Помочатся на вас
И изнасилуют на ваших глазах жену и дочь
Вся ваша стойкость исчезнет как дым
Корчить из себя идейного храбреца
На диване
Может любой
А вы хотя бы до военкомата дойдете. .....
У вільній країні
Маєте право
На власну думку.
Не хотела вас обидеть
Я иногда бываю ужасной
Проговаривать свои семейные истории
У бабушки моего мужа
Была точно такая же трагическая история
Спасибо,что написали