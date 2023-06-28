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Пєсков про обстріл Краматорська: Росія "не завдає ударів по цивільній інфраструктурі"

пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати удар армії РФ по піцерії в Краматорську, внаслідок якого загинули 10 людей, зокрема троє дітей, вкотре заявив, що Росія нібито не б’є по цивільній інфраструктурі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"Російська Федерація не завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Удари завдаються по обʼєктах, які так чи інакше повʼязані з військовою інфраструктурою", - заявив Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати російський обстріл Краматорська.

За останніми даними, 10 людей загинули, понад 60 поранені внаслідок удару ракетою "Іскандер", здійсненого 27 червня російськими військовими по піцерії в центрі Краматорська.

Дивіться: Внаслідок удару по Краматорську загинули 10 осіб, зокрема 3 дітей. Відомо про 61 пораненого, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Серед загиблих троє дітей, в тому числі дві 14-річні сестри-близнючки. СБУ затримала коригувальникаросійського удару.

Автор: 

Краматорськ (672) Пєсков Дмитро (1674)


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Топ коментарі
+44
Мразь кацапська знову петляє
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28.06.2023 14:48
+29
Навіть коментувати не хочу.
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28.06.2023 14:48
+22
Ублюдки
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28.06.2023 14:49
Коментувати
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Мразь кацапська знову петляє
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28.06.2023 14:48 Відповісти
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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28.06.2023 15:25 Відповісти
Чи одному мені здається що там одні підари?
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28.06.2023 15:43 Відповісти
Навіть коментувати не хочу.
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28.06.2023 14:48 Відповісти
а **** тут комментировать , ******* по паРаше , по жилым массивам , угандонить штук 200 кацапов , и не призновать , это не сложно , а еще лучше - грохнуть любитедей узкого мира в Украине , каждый знает где живут те , кто ждет прихода пидаров , по тихому , ночью , вырезать к ****** и все , и обьявить что накрыли штаб диверсантов , око за око и ни каких слюней.
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28.06.2023 15:00 Відповісти
На рахунок любителів русского міра то нажаль в новинах чомусь нема нічого про те що хоч одне рило яке працювало коригувальником при затримані пробувало чинити опір і було вбите. А такі новини мали би бути по більшості затриманнях. Отоді було би діло.
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28.06.2023 15:09 Відповісти
+1000000
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28.06.2023 15:47 Відповісти
Так, а Піськов ніколи не бреше. Прям щодня не бреше.
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28.06.2023 14:49 Відповісти
etovo tozhe na viselicu .
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28.06.2023 14:49 Відповісти
Ублюдки
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28.06.2023 14:49 Відповісти
Все вірно ви не росія, ви гівно.
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28.06.2023 14:49 Відповісти
Де Валька-стакан і Дімон??? Піськов у показах плутається)))
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28.06.2023 14:49 Відповісти
Доброго дня!)
дімон звалив у Оман. Вчора про це читала.
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28.06.2023 14:56 Відповісти
Димон сидит на стакане - Валька довольна.
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28.06.2023 15:48 Відповісти
*** 200км бракувало щоб це все закінчилось..
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28.06.2023 14:50 Відповісти
ce kak pislja horosheva filma - koli zdesh vtoruju seriju
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28.06.2023 14:53 Відповісти
У Біблії сатана названий батьком брехні-саме він і є богом кацапів.Але також написано що все що побудоване на брехні не встоїть...
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28.06.2023 14:51 Відповісти
Русня вже більше трьох століть стоїть, падає іноді, але потім обов'язково знову піднімається.
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28.06.2023 14:53 Відповісти
Три століття - це не час для Бога. Для Бога головне : Зло має бути знищено. І так буде.
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28.06.2023 15:03 Відповісти
Не три століття а сім. Моксєлі починали свою злодійську кар'єру на побігеньках у монголів, коли збирали для них данину і подавляли бунти в інших князівствах.
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28.06.2023 15:13 Відповісти
Тим більше.
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28.06.2023 15:16 Відповісти
Піднімається тому, що протягом 20-го сторіччя США три рази підкормлювала зголоднілий труп російського ведмедя. Останнього разу США навіть надавили на Україну, щоб вона віддала усе ядерне озброєння цьому скаженому ведмедю-людоїду.
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28.06.2023 16:00 Відповісти
Питання в тому, що розглядати у якості військових об'єктів.
Наприклад, якщо вдовбати по дитсадку десь на кацапії, можна легко зліпити відмазку: то не дитсадок, то центр підготовки майбутніх бойовиків, імовірно терористичного угруповання "вагнєр", можемо надати відео з доказами:
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28.06.2023 14:52 Відповісти
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28.06.2023 14:54 Відповісти
вагнерюгенд
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28.06.2023 14:56 Відповісти
У "Вагнер-центрі" в Санкт-Петербурзі для роботи з молоддю відкрили клуб "Вагнерьонок" Джерело:
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28.06.2023 14:57 Відповісти
підорусня клята!!!
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28.06.2023 14:52 Відповісти
Якщо весь час курити травку,то ще не це можна наговорити
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28.06.2023 14:53 Відповісти
всяєю душею бажаю щоб в кавярню де сидить його дочка прилитіло подібне))паскудина!!!
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28.06.2023 14:53 Відповісти
Не прилетить, бо якщо в нього і є дочка, то вона сидить десь у Сан-Франциско. Як і всі без винятку ****** виплодки мразійських фашистів.
Якби західна цивілізація мала яйця, можна було б елементарно шантажувати цим всю мразійську верхівку. Але маємо то шо маємо, а саме патологічну відсутність яєць.
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28.06.2023 15:39 Відповісти
Що б ти здохло, троє дітей загинуло це що військові ? чи є ще щось в світі більш огидніше рашиських варварів, ні гірше цієї мерзоти немає.
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28.06.2023 14:53 Відповісти
та нехай брешуть що хочуть. Їм ніхто не вірить.
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28.06.2023 14:53 Відповісти
ПідАр *****!
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28.06.2023 14:53 Відповісти
Брехло вусате, брешуть на кожному кроці
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28.06.2023 14:54 Відповісти
ви тільки і вмієте що по будинках мирних мешканців стріляти, ******** прокляті. Ні честі, ні совісті, навіть на грам немає. Щоб ви всі там передохли, тварюки.
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28.06.2023 14:55 Відповісти
пдр гнійний
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28.06.2023 14:55 Відповісти
дідо гебельс відпочиває
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28.06.2023 14:55 Відповісти
Обоснуй !
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28.06.2023 15:04 Відповісти
Подібні виродки не мають права є...ся й народжувати собі подібних.


В мене досі перед очима крихітка Кіра з Одеси. Діти з Умані, Краматорська...
А це гівно пиз...ть, як дихає! Коли ти вже вдавися своєю брехнею?
Де БОГ? Де справедливість?

Вони й досі говорять, що це є покарання за дітей донбасу! Вони кончені тварюки, дикі звірі.

НАС ТУПО ЗНИЩУЮТЬ й перетворюють в статистику свої безкарні вчинки! А після нагло брешуть!
ЧОМУ ВОНО й досі живе та дихає?
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28.06.2023 15:04 Відповісти
Бо це, пані, війна. А кожна війна має свою ціль. Ціллю цієї війни є зламати українську націю зброєю, бо іншими способами це не вдалось. Україна встає з попілу як той Фенікс кожного разу. Залишається одне .... І це ***** робить.
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28.06.2023 15:10 Відповісти
А где был Бог
Когда 7 миллионов украинцев заморили голодом?
Где был Бог ,когда 6 миллионов евреев вели в газовые камеры?
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28.06.2023 18:02 Відповісти
Він не бреше - ********* не завдає.
Удари ракетами завдають ВКС РФ - а це геть інше!
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28.06.2023 15:04 Відповісти
Ваша ракета вошла в воздушное пространство Украины. Значит по гражданским была вероятность попасть. Остальное не чешет
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28.06.2023 15:06 Відповісти
Публикуют видео поднятия бойцами ВСУ украинского флага на Курдюмовской дамбе южнее Бахмута
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28.06.2023 15:07 Відповісти
Козел недоусатый!это Украина сама себя опять обстреляла?Дети,девочки,мирные люди которын пришли пиццу поесть? Это боевики,по твоему?! недоносок ты ********** своим господином в рот и пр.твои дырявые места!?чтоб твои дети такое получили вскоре!!!!
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28.06.2023 15:07 Відповісти
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28.06.2023 15:11 Відповісти
А чого дивуватися, цей ублюдок постійно "пургу гонить".
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28.06.2023 15:15 Відповісти
Не п__ди. А вот и свидетель для Гааги:

СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську
Джерело:
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28.06.2023 15:25 Відповісти
ООН у новому звіті про порушення прав людей поскаржилася, що в Україні нібито «свавільно позбавляли волі» громадян, затриманих за ймовірну допомогу окупантам.

Про це, йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), опублікованому 27 червня.
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28.06.2023 15:55 Відповісти
Тобто з початку потрібно розформувати ООН як організацію, яка допомагає в роботі розвідці країни-терориста.
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28.06.2023 15:58 Відповісти
Хтось має глузд щось запитувати у кацапа? Кацар тільки відкриє рот, то бреше. То їх скрепа -брехати, брехати і ще раз брехати!
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28.06.2023 15:25 Відповісти
Аутотренінг на рівні хлопця, який сам себе запевнював що він не всрався...
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28.06.2023 15:26 Відповісти
Краще у пенька в лісі спитати. Відповідь буде достовірніша.
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28.06.2023 15:28 Відповісти
Та, мы сами, чего уж тут...
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28.06.2023 15:30 Відповісти
й на фоні цього треша - новина про те що Швейцарія відхилила запит своєї оборонної фірми про надання Україні майже сотні танків Леопард..., а навіщо, якщо не захищати та не стріляти, війна сама собою вщухне, правда, Швейцарія..., ви так собі уявляєте захист жінок та дітей в тилу - вірити на слово пєскову, закривати очі на масові вбивства цивільних в Україні та не завдавати ніяких ударів у відповідь хоча б на полі бою...
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28.06.2023 15:34 Відповісти
Швейцария - нейтральная страна
Это ее постулат
Она и во времена Гитлера была такой
Кто мы для Швейцарии,
Чтобы она нарушила видение своего места в мире
Что такого мы для нее сделали.чтобы она стала вдруг кардинально другой?
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28.06.2023 15:41 Відповісти
Обыкновенный гондон, многократно использованный!
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28.06.2023 15:36 Відповісти
Интересно,как эта сволочь отреагировала бы
На убийство его ребенка?
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28.06.2023 15:38 Відповісти
Можливо так само, як і батько орка-пілотуна, літак якого вагінери збили. Цитую: "нє ну єслі сцарь сказал што так нада било, значіт, так надо..." кінець цитати. Орки - не люди. Припиніть вже ототожнювати орків з людьми і приписувати їм людські емоції та людську мораль!
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28.06.2023 15:42 Відповісти
Если бы вы были правы
Пригожин насрал бы на угрозы в адрес своей семьи
А он не насрал
Конченые орки тоже любят своих детей
А вот мы этим не пользуемся
А израильтяне бы давно уже что- нибудь замутили с сыном подонка пескова
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28.06.2023 15:48 Відповісти
Мені прігожин не доповідає. Радію за вас, що ви маєте такий міцний інсайд.
Але якщо серйозно, то абсолютно очевидно, що скигління про "погрози сім'ї" - це демедж контрол, причому паганий, а паганий він саме тому, що це орки, і їм насрать на сім'ї. Якби прігожин заявив, що здав путч, тому що йому мішок алмазів дали - оце був би нормальний демедж контрол, орки б ненавиділи, але поважали. А за відмазки про погрози сім'ї ще більше зневажатимуть, бо слабкий.
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28.06.2023 15:56 Відповісти
На близких ломаются даже самые идейные
В ЧК именно так ломали идейных
Вот когда вас привяжут к стулу
Помочатся на вас
И изнасилуют на ваших глазах жену и дочь
Вся ваша стойкость исчезнет как дым
Корчить из себя идейного храбреца
На диване
Может любой
А вы хотя бы до военкомата дойдете. .....
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28.06.2023 17:35 Відповісти
Вільна людина
У вільній країні
Маєте право
На власну думку.
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28.06.2023 17:38 Відповісти
Станислав ,простите за резкость
Не хотела вас обидеть
Я иногда бываю ужасной
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28.06.2023 18:08 Відповісти
Краще б ти здох ще маленьким,підар кацапський.
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28.06.2023 16:14 Відповісти
Щось у мене велика підозра, що пЄсков не кауап, а #ид...
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28.06.2023 17:26 Відповісти
Песков еврей
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28.06.2023 17:36 Відповісти
Покійна бабушка яка втратила дітей під час голодомору а сама вижила дивом казала. Той хто в нас видбирав останній стакан пшениці, яку штрихали комуняки штиками у стрісі та казали посєвматеріал. А потім у наших хустках їхали на возах п'яні з дівками. Були здані німцям у 41 яких і розстріляли. Німці казала бабушка такого не робили. Німецький солдат взяв мою матір на руки та заплакав і показав що у нього там 2 кіндера і дав шоколадку. А діти та внуки тих хто шукав у стрісі зерно померли не своєю смртю і до речі правнуків у того покидька не має. Страшне казала бабушка коли зайшла красная армия ага ви тут с немцами а ми из сибири. Бабушкина сестра тікала в поле насильнічали усіх. От така вона армія асвабадітєлей. Вибачте накипіло.
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28.06.2023 16:49 Відповісти
Важно рассказывать
Проговаривать свои семейные истории
У бабушки моего мужа
Была точно такая же трагическая история
Спасибо,что написали
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28.06.2023 17:57 Відповісти
**********.
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28.06.2023 17:09 Відповісти
Зробили вони це для того, щоб перебити інформаційний фон від факапів *****.
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28.06.2023 17:12 Відповісти
Та, бл@дь, треба і нам так робити - в'їб@шити по якомусь рєстарану, а потім з сказати, що то вагнерівці бомбанули, нехай спростовують. Скільки ми будемо це терпіти?
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28.06.2023 17:23 Відповісти
 
 