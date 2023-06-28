Пєсков про обстріл Краматорська: Росія "не завдає ударів по цивільній інфраструктурі"

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати удар армії РФ по піцерії в Краматорську, внаслідок якого загинули 10 людей, зокрема троє дітей, вкотре заявив, що Росія нібито не б’є по цивільній інфраструктурі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"Російська Федерація не завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Удари завдаються по обʼєктах, які так чи інакше повʼязані з військовою інфраструктурою", - заявив Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати російський обстріл Краматорська.

За останніми даними, 10 людей загинули, понад 60 поранені внаслідок удару ракетою "Іскандер", здійсненого 27 червня російськими військовими по піцерії в центрі Краматорська.

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Серед загиблих троє дітей, в тому числі дві 14-річні сестри-близнючки. СБУ затримала коригувальникаросійського удару.