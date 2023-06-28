Військова адміністрація Чернігова намагається через суд відібрати у міськради право розпоряджатися бюджетом

Чернігівська міська військова адміністрація намагається відібрати у Чернігівської міської ради право затверджувати та розпоряджатися бюджетом міста. Суд першої інстанції ухвалив відповідне рішення, розглядаючи справу за зверненням Чернігівської міської військової адміністрації до Чернігівської міськради.

Про це йдеться у статті "Під час війни місцева влада не потрібна. Сенсаційне рішення суду" на сайті "Главком", інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалі розповідається про судову справу за позовом Чернігівської МВА про визнання протиправним та скасування рішення березневої сесії Чернігівської міської ради щодо внесення змін до бюджету. Позивач прагнув довести, що внесення змін та забезпечення виконання місцевого бюджету – це прерогатива військової адміністрації.

"Феміда проаналізувала Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", де сказано: органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах самостійно розробляють, затверджують і виконують місцеві бюджети. При цьому втручання державних органів у бюджетних процес не допускається, за винятком окремих випадків. Якраз оті "окремі випадки" суд пов’язав із воєнним станом", - йдеться в публікації.

Як наголошує автор, Феміда визнала, що утворення військової адміністрації тимчасово обмежує реалізацію місцевого самоврядування. Водночас, як констатував суд, може виникнути ситуація, за якої місцеві ради повністю втратять свої повноваження. Це станеться тоді, коли Верховна Рада підтримає подання президента про передачу начальнику військової адміністрації всіх повноважень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови.

У статті також зазначається, що в Чернігівської міськраді вважають рішення сесії законним. Якщо суд його скасує, то це вважатиметься перешкоджанням реалізації конституційних прав територіальної громади Чернігова, зазначив представник міськради.

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Також представник міськради навів статистику: за час повномасштабного вторгнення Чернігівська міська рада провела 14 сесій, на яких прийнято 197 рішень, а також 78 засідань виконавчого комітету Чернігівської міської ради, де прийнято 885 рішень.

Зокрема, на березневій сесії депутати Чернігівської міськради погодили фінансування для міської військової адміністрації у розмірі 3 млн грн.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду мера терміном на один рік через те, що водій Атрошенка в перші дні широкомасштабного російського вторгнення вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті. Комітет виборців України, рух "Чесно", Асоціація міст України та інші громадські організації та експерти назвали таке рішення політичним замовленням та наступом на місцеве самоврядування.

Також повідомлялося, що 30 березня 2023 року, в день сесії, міську раду Чернігова декілька раз "мінували", а депутатів масово викликали на допити та у військкомати, знімали з потягу та затримували на блок-постах, щоб зірвати засідання. Проте воно відбулося.

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