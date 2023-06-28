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Новини
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Військова адміністрація Чернігова намагається через суд відібрати у міськради право розпоряджатися бюджетом

чернігів

Чернігівська міська військова адміністрація намагається відібрати у Чернігівської міської ради право затверджувати та розпоряджатися бюджетом міста. Суд першої інстанції ухвалив відповідне рішення, розглядаючи справу за зверненням Чернігівської міської військової адміністрації до Чернігівської міськради.

Про це йдеться у статті "Під час війни місцева влада не потрібна. Сенсаційне рішення суду" на сайті "Главком", інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалі розповідається про судову справу за позовом Чернігівської МВА про визнання протиправним та скасування рішення березневої сесії Чернігівської міської ради щодо внесення змін до бюджету. Позивач прагнув довести, що внесення змін та забезпечення виконання місцевого бюджету – це прерогатива військової адміністрації.

"Феміда проаналізувала Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", де сказано: органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах самостійно розробляють, затверджують і виконують місцеві бюджети. При цьому втручання державних органів у бюджетних процес не допускається, за винятком окремих випадків. Якраз оті "окремі випадки" суд пов’язав із воєнним станом", - йдеться в публікації.

Як наголошує автор, Феміда визнала, що утворення військової адміністрації тимчасово обмежує реалізацію місцевого самоврядування. Водночас, як констатував суд, може виникнути ситуація, за якої місцеві ради повністю втратять свої повноваження. Це станеться тоді, коли Верховна Рада підтримає подання президента про передачу начальнику військової адміністрації всіх повноважень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови.

У статті також зазначається, що в Чернігівської міськраді вважають рішення сесії законним. Якщо суд його скасує, то це вважатиметься перешкоджанням реалізації конституційних прав територіальної громади Чернігова, зазначив представник міськради.

Читайте також: В. о. міського голови Чернігова Ломако повідомив, що йому хочуть вручити підозру, щоб паралізувати місто

Також представник міськради навів статистику: за час повномасштабного вторгнення Чернігівська міська рада провела 14 сесій, на яких прийнято 197 рішень, а також 78 засідань виконавчого комітету Чернігівської міської ради, де прийнято 885 рішень.

Зокрема, на березневій сесії депутати Чернігівської міськради погодили фінансування для міської військової адміністрації у розмірі 3 млн грн.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду мера терміном на один рік через те, що водій Атрошенка в перші дні широкомасштабного російського вторгнення вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті. Комітет виборців України, рух "Чесно", Асоціація міст України та інші громадські організації та експерти назвали таке рішення політичним замовленням та наступом на місцеве самоврядування.

Також повідомлялося, що 30 березня 2023 року, в день сесії, міську раду Чернігова декілька раз "мінували", а депутатів масово викликали на допити та у військкомати, знімали з потягу та затримували на блок-постах, щоб зірвати засідання. Проте воно відбулося.

Також читайте: Чернігівська військова адміністрація через суд вимагає від 10 тисяч містян повернути виплати з бюджету, а також забрати кошти на підтримку ЗСУ, - Ломако

Автор: 

бюджет (3004) Чернігів (793)


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Топ коментарі
+26
Давайте прямо - Слуги Нарподу намагаються отримати міський бюджет Чернігова для його розграбування.
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28.06.2023 15:16
+22
О молодая гвардія випускників Трускавецького шабашу зешобли.
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28.06.2023 15:14
+18
Зелені падлюки ВСІ зрадники!! Знищують самоврядування Чернігова!! Йде тотальна атака!! Зелене Мурло створило військову Адміністрацію в Чернігові для чого?? Яка була в тому необхідність?? Прибрали НЕЗАКОННО всенародно вибраного мера . Поставили якесь лайно полковника керувати містом?? І що робить цей полковник?? Займається виключно судовими справами проти Чернігівської громади!! Зелені блазні схаменіться бо горе вам буде...
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28.06.2023 15:20
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О молодая гвардія випускників Трускавецького шабашу зешобли.
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28.06.2023 15:14 Відповісти
вони чытко показали що призначены не для оборони
а взяти пыд контроль бюджет
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28.06.2023 15:41 Відповісти
Губаті качки всім порадять, як країну захищати, і розбудовувати…
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28.06.2023 15:42 Відповісти
Зермаки мстять Атрошенку за створення тероборони, яка обороняла Чернігів і загальмувала просування окупантів на Київ, загальмувала "Київ за 3 дні".
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28.06.2023 15:52 Відповісти
велике крадівництво
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28.06.2023 15:15 Відповісти
тобі не подобається гра кожаних барабанів ? ну ти антисіоніст.
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28.06.2023 15:33 Відповісти
Давайте прямо - Слуги Нарподу намагаються отримати міський бюджет Чернігова для його розграбування.
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28.06.2023 15:16 Відповісти
Це є пілотний проект....далі буде...
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28.06.2023 15:19 Відповісти
Так це ж частина тої самої національної доктрини яку формує лелений лідор
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28.06.2023 15:16 Відповісти
НАТО??.....
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28.06.2023 15:17 Відповісти
Це вже точно реальна хуцпа, їх народ не вибирав, а вони пруть, порушуючи все, що тільки можна. Таких ще узурпаторів Україна не мала, думають, що під час війни ніхто навіть не пікне, ні всередині, ні зовні.
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28.06.2023 15:17 Відповісти
Резвятся зелёные.
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28.06.2023 15:19 Відповісти
Нехай Бубочка забирає свого чорта Брижинського, бажано разом з Чаусом.
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28.06.2023 15:20 Відповісти
Да там в Чернигове так-то одни весельчаки походу

https://hromadske.ua/ru/posts/v-chernigovskoj-oblasti-v-policiyu-podali-bolee-20-tysyach-zayavlenij-o-rozyske-uklonistov-tck В Черниговской области в полицию подали более 20 тысяч заявлений о розыске уклонистов - ТЦК
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28.06.2023 15:20 Відповісти
Зелені падлюки ВСІ зрадники!! Знищують самоврядування Чернігова!! Йде тотальна атака!! Зелене Мурло створило військову Адміністрацію в Чернігові для чого?? Яка була в тому необхідність?? Прибрали НЕЗАКОННО всенародно вибраного мера . Поставили якесь лайно полковника керувати містом?? І що робить цей полковник?? Займається виключно судовими справами проти Чернігівської громади!! Зелені блазні схаменіться бо горе вам буде...
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28.06.2023 15:20 Відповісти
Цитата з цієї статті:
"а депутатів масово викликали на допити та у військкомати, знімали з потягу та затримували на блок-постах"...
Питання:
а хто це все робив: викликав депутатів на допити та у військкомати, знімав з потягів та затримував на блок-постах? Марсіани? Кацапи? Чи такі ж українці, навіть, такі ж чернігівці? То з ким ми воюємо? З кацапами? Чи вже між собою?
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28.06.2023 15:44 Відповісти
"Скандал з гуманітаркою: волонтер звернувся до Президента через зловживання Чернігівською військовою адміністрацією"
https://www.youtube.com/watch?v=9vIaheDBlhQ
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28.06.2023 15:21 Відповісти
https://m.facebook.com/noviycn/videos/629718468674202/ Скандал з гуманітарною допомогою в Чернігові ... - Facebook

- Чернігівщина на порозі чергового скандалу навколо гуманітарки. На складах колишнього Холодторгу у Чернігові псуються харчові продукти, які надійшли населенню. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус ситуацію не коментує, а підприємці заявляють про тиск і зловживання посадовців на гумдопомозі. Останні з відповідними заявами звернулися до правоохоронних органів.
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28.06.2023 15:25 Відповісти
Типова диктатура.А пустоголові дурні ще гигикали з рашки.
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28.06.2023 15:21 Відповісти
Щось не можу зрозуміти, а де тут наші?
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28.06.2023 15:23 Відповісти
Ваші в ОП !
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28.06.2023 15:25 Відповісти
What a new fuck oa this green power !
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28.06.2023 15:24 Відповісти
Конституція, яка Конституція? Нє, не чули
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28.06.2023 15:28 Відповісти
так як воно повинно бути то влада зеленського права - йде війна а, отже, можна грабувати місцеві б'юджети бо війна.

але є одне але (і навіть два)

1. це українська влада. вона не вміє зупинятися, тому якщо почнуть призначені військові грабувати місцеву касу то не зупиняться і нема гарантії що призначені паскуди розумніші і чесніші аніж обрані паскуди

2. мразота що зветься верховна рада повинна була за 31 рік чітко прописати де закінчується межа для хунти і де починається для місцевих феодалів. а так виходить що хто купив рішення суду той і правий.

і трошки про сумне...

я прихильник теорії що держава це не прапор і гімн а банда людей, що іменем прапора та гімна нас грабують. і в отакі моменти це прекрасно видно що гроші, які люди звикли вважати народними (б'юджетними) насправді не є такими, вони вже не наші бо ми не можемо ними розпоряджатися.

а от призначені воєначальники та відсторонені голови міськрад можуть, отже, то їхні гроші.
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28.06.2023 15:30 Відповісти
...я прихильник теорії що держава це не прапор і гімн а банда людей, що іменем прапора та гімна нас грабують. і в отакі моменти це прекрасно видно що гроші, які люди звикли вважати народними (б'юджетними) насправді не є такими, вони вже не наші бо ми не можемо ними розпоряджатися.
=================================================================
Я один з прихильників цієї не теорії, а реальності.
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28.06.2023 15:53 Відповісти
на жаль людей не переконаєш, якщо людина чує що вкрали б'юджетні гроші то вона щиро вірить що вкрали саме у неї, її гроші.
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28.06.2023 16:01 Відповісти
я сплю це мені сниться штовхніть мене це кошмар.які є правові інструменти щоб гроші громади віддати гуй зна кому і для чого.кожані барабани не дають спати вночі.
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28.06.2023 15:30 Відповісти
Законы Украины позволяют воровать. Вот главный вывод из этой новости (внимательно читаем решение суда)
И дело тут на в МВА или мерии. И не в "зеленых, "красных" или "синих".
Законы у нас разрабатывет и принимает Верховная Рада. Надеюсь все понимают, что пчелы против меда не бывают.
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28.06.2023 15:37 Відповісти
Цитата:
"При цьому втручання державних органів у бюджетних процес не допускається, за винятком окремих випадків"...
Закони, в основному, в нас прописані так, що їх в будь-якій ситуації можна трактувати так, як саме вигідно можновладцям і чинушам.
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28.06.2023 15:55 Відповісти
Вот и я о том, же. А потом рассказываю, что у нас суды продажные. Они-то конечно продажные, но созданы ВСЕ условия для такой продажности.
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28.06.2023 16:06 Відповісти
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28.06.2023 17:06 Відповісти
Без питань... військовий стан, чи потрібна міськрада взагалі? нехай військова адміністрація на час війни бере на себе всю відповідальність... справиться???
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28.06.2023 15:39 Відповісти
Этот закон для окупированой територии. Чернигов был в окружении. Люди те же,ч то жители выбирали. А вот самозванцы вообще не там - боевой офицер с конячим здоровье и в бумажках? Думайте когда такие темы озвучиваете! Это подмена понятий. Хотя для "поверхностных" это сладкая информация.
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28.06.2023 15:46 Відповісти
Та вже справились. Вище є коментар від Чайка Київ про скандал з гуманітаркою через зловживання Чернігівською ОВА.
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28.06.2023 15:50 Відповісти
Мабуть так УНР перетворювалася на усср...
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28.06.2023 15:42 Відповісти
Бордак согласован с Киевом.
Привлечь иностранную помощь будет ещё сложнее. Так как это проявление диктатуры и с демократией ничего общего.
Чауса и Брежинского на военкомат. С админ ресурсом они только пилять и откаты умеют.
Прилуки, Городня, Чернигов и Нежин и так к отопительному не смогут подготовиться. А тут эти "близнецы' карманные. Беда..
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28.06.2023 15:42 Відповісти
іноземна допомога БУВАЄ РІЗНА
НАПРИКЛАД,у Львові пан Садовий,псевдо"Доля" всупереч рішенню міськради зараз взяв кредит
1 МЛРД ГРН від **** на підтримку підконтрольних ЛКП(НА РОЗГАБУВАННЯ).\

на пленарному засіданні ЛМР 2 березня - депутати мали розглянути і проголосувати за власне кредитний договір. Тоді голосів не вистачило - «за» було лише 36 депутатів. 2 березня під час обговорення питання голова фракції «Голос» Віталій Троць сказав, що фракція не голосувала за цей кредит і в грудні, адже в місті були гроші.

https://tvoemisto.tv/exclusive/zranku_molylysya_a_pid_vechir_buly_v_shotsi_chomu_lvivski_deputaty_sperechalysya_za_kredyt_na_25_mln_ievro_147870.html
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28.06.2023 17:04 Відповісти
О, бубочка нелох копирует передовые коррупционные разработки кацапов.
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28.06.2023 15:52 Відповісти
Черговий зашквар ЗЄбуїнів! Ну та влада дограється що її винесуть не дивлячись на війну! Бо це вже свавілля. А враховуючи скільки вже порушень скоїли зелені та знаючи що доведеться нести відповідальність то від влади вони добровільно не підуть.
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28.06.2023 15:57 Відповісти
Обкатывают технологию для Киева? А суддям Боневтик уже намекнул как правильно рассмотреть вопрос - проект закона про усиление ответственности судей.
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28.06.2023 16:40 Відповісти
Ну что крыша ОПЗЖ Ермак с маленьким Януковичем Зеленским решили узурпировать всю власть в городах и селах
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28.06.2023 16:55 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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28.06.2023 17:36 Відповісти
 
 