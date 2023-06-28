Військова адміністрація Чернігова намагається через суд відібрати у міськради право розпоряджатися бюджетом
Чернігівська міська військова адміністрація намагається відібрати у Чернігівської міської ради право затверджувати та розпоряджатися бюджетом міста. Суд першої інстанції ухвалив відповідне рішення, розглядаючи справу за зверненням Чернігівської міської військової адміністрації до Чернігівської міськради.
Про це йдеться у статті "Під час війни місцева влада не потрібна. Сенсаційне рішення суду" на сайті "Главком", інформує Цензор.НЕТ.
У матеріалі розповідається про судову справу за позовом Чернігівської МВА про визнання протиправним та скасування рішення березневої сесії Чернігівської міської ради щодо внесення змін до бюджету. Позивач прагнув довести, що внесення змін та забезпечення виконання місцевого бюджету – це прерогатива військової адміністрації.
"Феміда проаналізувала Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", де сказано: органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах самостійно розробляють, затверджують і виконують місцеві бюджети. При цьому втручання державних органів у бюджетних процес не допускається, за винятком окремих випадків. Якраз оті "окремі випадки" суд пов’язав із воєнним станом", - йдеться в публікації.
Як наголошує автор, Феміда визнала, що утворення військової адміністрації тимчасово обмежує реалізацію місцевого самоврядування. Водночас, як констатував суд, може виникнути ситуація, за якої місцеві ради повністю втратять свої повноваження. Це станеться тоді, коли Верховна Рада підтримає подання президента про передачу начальнику військової адміністрації всіх повноважень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови.
У статті також зазначається, що в Чернігівської міськраді вважають рішення сесії законним. Якщо суд його скасує, то це вважатиметься перешкоджанням реалізації конституційних прав територіальної громади Чернігова, зазначив представник міськради.
Також представник міськради навів статистику: за час повномасштабного вторгнення Чернігівська міська рада провела 14 сесій, на яких прийнято 197 рішень, а також 78 засідань виконавчого комітету Чернігівської міської ради, де прийнято 885 рішень.
Зокрема, на березневій сесії депутати Чернігівської міськради погодили фінансування для міської військової адміністрації у розмірі 3 млн грн.
Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду мера терміном на один рік через те, що водій Атрошенка в перші дні широкомасштабного російського вторгнення вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті. Комітет виборців України, рух "Чесно", Асоціація міст України та інші громадські організації та експерти назвали таке рішення політичним замовленням та наступом на місцеве самоврядування.
Також повідомлялося, що 30 березня 2023 року, в день сесії, міську раду Чернігова декілька раз "мінували", а депутатів масово викликали на допити та у військкомати, знімали з потягу та затримували на блок-постах, щоб зірвати засідання. Проте воно відбулося.
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а взяти пыд контроль бюджет
https://hromadske.ua/ru/posts/v-chernigovskoj-oblasti-v-policiyu-podali-bolee-20-tysyach-zayavlenij-o-rozyske-uklonistov-tck В Черниговской области в полицию подали более 20 тысяч заявлений о розыске уклонистов - ТЦК
"а депутатів масово викликали на допити та у військкомати, знімали з потягу та затримували на блок-постах"...
Питання:
а хто це все робив: викликав депутатів на допити та у військкомати, знімав з потягів та затримував на блок-постах? Марсіани? Кацапи? Чи такі ж українці, навіть, такі ж чернігівці? То з ким ми воюємо? З кацапами? Чи вже між собою?
https://www.youtube.com/watch?v=9vIaheDBlhQ
- Чернігівщина на порозі чергового скандалу навколо гуманітарки. На складах колишнього Холодторгу у Чернігові псуються харчові продукти, які надійшли населенню. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус ситуацію не коментує, а підприємці заявляють про тиск і зловживання посадовців на гумдопомозі. Останні з відповідними заявами звернулися до правоохоронних органів.
але є одне але (і навіть два)
1. це українська влада. вона не вміє зупинятися, тому якщо почнуть призначені військові грабувати місцеву касу то не зупиняться і нема гарантії що призначені паскуди розумніші і чесніші аніж обрані паскуди
2. мразота що зветься верховна рада повинна була за 31 рік чітко прописати де закінчується межа для хунти і де починається для місцевих феодалів. а так виходить що хто купив рішення суду той і правий.
і трошки про сумне...
я прихильник теорії що держава це не прапор і гімн а банда людей, що іменем прапора та гімна нас грабують. і в отакі моменти це прекрасно видно що гроші, які люди звикли вважати народними (б'юджетними) насправді не є такими, вони вже не наші бо ми не можемо ними розпоряджатися.
а от призначені воєначальники та відсторонені голови міськрад можуть, отже, то їхні гроші.
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Я один з прихильників цієї не теорії, а реальності.
И дело тут на в МВА или мерии. И не в "зеленых, "красных" или "синих".
Законы у нас разрабатывет и принимает Верховная Рада. Надеюсь все понимают, что пчелы против меда не бывают.
"При цьому втручання державних органів у бюджетних процес не допускається, за винятком окремих випадків"...
Закони, в основному, в нас прописані так, що їх в будь-якій ситуації можна трактувати так, як саме вигідно можновладцям і чинушам.
Привлечь иностранную помощь будет ещё сложнее. Так как это проявление диктатуры и с демократией ничего общего.
Чауса и Брежинского на военкомат. С админ ресурсом они только пилять и откаты умеют.
Прилуки, Городня, Чернигов и Нежин и так к отопительному не смогут подготовиться. А тут эти "близнецы' карманные. Беда..
НАПРИКЛАД,у Львові пан Садовий,псевдо"Доля" всупереч рішенню міськради зараз взяв кредит
1 МЛРД ГРН від **** на підтримку підконтрольних ЛКП(НА РОЗГАБУВАННЯ).\
на пленарному засіданні ЛМР 2 березня - депутати мали розглянути і проголосувати за власне кредитний договір. Тоді голосів не вистачило - «за» було лише 36 депутатів. 2 березня під час обговорення питання голова фракції «Голос» Віталій Троць сказав, що фракція не голосувала за цей кредит і в грудні, адже в місті були гроші.
https://tvoemisto.tv/exclusive/zranku_molylysya_a_pid_vechir_buly_v_shotsi_chomu_lvivski_deputaty_sperechalysya_za_kredyt_na_25_mln_ievro_147870.html