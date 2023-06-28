МКС спільно з Офісом Генпрокурора розслідує десятки тисяч воєнних злочинів РФ в Україні, - Держдеп

Міжнародний кримінальний суд активно долучений до розгляду проваджень про злочини Росії в Україні та активно співпрацює з Офісом генерального прокурора України, оскільки неможливо охопити настільки велику кількість справ.

Про це під час віртуального брифінгу під егідою медіахабу США в Брюсселі розповідає головна американська дипломатка з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак (Beth Van Schaack), пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"МКС є частиною більш широкої системи міжнародного правосуддя, тож національні суди також є важливими елементами в межах цієї системи. МКС ніколи не буде здатним самотужки прийняти всі справи, які можуть виникнути внаслідок цієї ситуації. Безумовно, МКС має юрисдикцію, тому що більше 40 держав посилаються на провадження прокурора МКС у справах, що пов’язані з Україною", - сказала вона, відповідаючи на питання, яким чином суд зможе охопити десятки тисяч воєнних злочинів РФ різного характеру на території України.

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Ван Шаак наголосила, що розгляд російських воєнних злочинів в Україні є безпрецедентним за обсягом колективним провадженням і на розгляд справ потрібен відповідний час.

"Очевидно що існує консенсус високого рівня щодо важливої ролі, яку МКС відіграє у забезпеченні відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людства та інші звірства, що відбуваються в Україні. Але він не може зробити цього самотужки. Тож ми бачимо дуже цікавий розподіл обов’язків (МКС) з генеральним прокурором України, який дійсно перебуває на лінії фронту правосуддя і буде здійснювати головну частину розслідувань та кримінальних проваджень у цьому. Тому що свідчення, події, ті, хто вижили – вони знаходяться на території України, як і злочинці. Тож ці справи розглядаються в українських судах за лідерства генерального прокурора. Але МКС також відводиться важлива роль", - пояснила американська посол.

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Також вона додала, що зараз суд вже має 20 років практичної роботи і має досвід, на який може покладатися. Тож прокурор (МКС. - ред.) дуже рішуче налаштований, щоб зробити провадження та розслідування цих випадків набагато ефективнішими, щоб правосуддя для жертв, що вижили, стало реальністю, і щоб це відбувалося у реальному часі", - зазначила вона.

Євросоюз підтримує діяльність МКС щодо розгляду справ воєнних злочинів Росії на території України.

Раніше Палата попереднього провадження Кримінального суду видала ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Президента РФ та його уповноважену підозрюють у воєнних злочинах - депортації та незаконному переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України.