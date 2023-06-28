Батько вбитого бойовиками "Вагнера" російського пілота підтримав рішення Путіна не судити Пригожина за вбивства

Батько пілота, який загинув під час повстання ПВК "Вагнер", підтримав рішення диктатора Путіна припинити кримінальну справу проти голови Євгена Пригожина.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо слово про закриття справи дав президент, це справедливо", - сказав Андрій Бабаєв, батько 24-річного льотчика гелікоптера Кирила Бабаєва.





Кирило Бабаєв

Водночас Бабаєв-старший сказав, що впізнати тіло сина йому не дали, сказавши, що "там нема чого впізнавати".

Також він заявив, що разом із Кирилом загинули ще два члени екіпажу.

"Вони були підбиті, горіли, падали з великої висоти", - сказав Бабаєв.

Раніше ФСБ закрила справу "про збройний заколот" ПВК "Вагнера".

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

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