МЗС Китаю не заперечує слів посла в ЄС щодо відновлення кордонів України

Міністерство закордонних справ Китаю не заперечує слів посла КНР у Євросоюзі Фу Цуна про те, що Пекін може підтримати прагнення України з відновлення своєї територіальної цілісності у кордонах 1991 року, включно з окупованим Кримом.

Про це у коментарі заявила під час брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів", - відповіла речниця на запитання про підтримку китайським урядом слів дипломата Фу Цуна.

При цьому вона не поставила під сумнів слова посла про ймовірність підтримки Китаєм цілей України з відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Зазначимо, що Китай не визнає окупацію Криму та окупацію українських територій російськими військами у 2014 та 2022 роках відповідно.

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