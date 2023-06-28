МЗС Китаю не заперечує слів посла в ЄС щодо відновлення кордонів України
Міністерство закордонних справ Китаю не заперечує слів посла КНР у Євросоюзі Фу Цуна про те, що Пекін може підтримати прагнення України з відновлення своєї територіальної цілісності у кордонах 1991 року, включно з окупованим Кримом.
Про це у коментарі заявила під час брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів", - відповіла речниця на запитання про підтримку китайським урядом слів дипломата Фу Цуна.
При цьому вона не поставила під сумнів слова посла про ймовірність підтримки Китаєм цілей України з відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
Зазначимо, що Китай не визнає окупацію Криму та окупацію українських територій російськими військами у 2014 та 2022 роках відповідно.
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А зачем нам скрипач!
Скрипач нам не нужен, дядя вова 😂
"Киев-Пекин поют народы !" 😂😂😂😂
в сраку вузькооких мавп.
Посол сказав, майже дослівно, наступне: ми підтримуємо територіальну цілісність України бла бла, але це істричні питання, які Україна і мразія мусять вирішувати між собою".
Себто, вузькооке гімно каже, що кордони України мають чомусь бути предметом обговорення між Україною і мразією. І от результат цього обговорення підтримає кетай.
Чайна міряє час століттями
.
У розумінні Цензора "не поставила під сумнів" тим, що нічого про це не сказала? Може вже досить пудрити мізки людям?