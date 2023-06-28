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МЗС Китаю не заперечує слів посла в ЄС щодо відновлення кордонів України

мао,нін

Міністерство закордонних справ Китаю не заперечує слів посла КНР у Євросоюзі Фу Цуна про те, що Пекін може підтримати прагнення України з відновлення своєї територіальної цілісності у кордонах 1991 року, включно з окупованим Кримом.

Про це у коментарі заявила під час брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів", - відповіла речниця на запитання про підтримку китайським урядом слів дипломата Фу Цуна. 

При цьому вона не поставила під сумнів слова посла про ймовірність підтримки Китаєм цілей України з відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Зазначимо, що Китай не визнає окупацію Криму та окупацію українських територій російськими військами у 2014 та 2022 роках відповідно. 

Читайте також: "Не розумію, чому б ні", - посол Китаю в ЄС Фу про відновлення кордону України 1991 року

Автор: 

Китай (4674)


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Топ коментарі
+7
якщо не виривати фразу з контексту то там нема нічого сенсаційного бо дозвіл на повернення нам наших кордонів, на думку китайців чомусь повинна давати росія.

в сраку вузькооких мавп.
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28.06.2023 16:44
+6
Можно сколько угодно выдавать желаемое за действительное, но по-факту Китай - союзник РФ.
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28.06.2023 16:47
+2
Вже затарились по горло дешевою кацапською нафтою, можна і не заперечувати.
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28.06.2023 16:43
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Вже затарились по горло дешевою кацапською нафтою, можна і не заперечувати.
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28.06.2023 16:43 Відповісти
"Москва-Пєкін поют народы"

А зачем нам скрипач!
Скрипач нам не нужен, дядя вова 😂

"Киев-Пекин поют народы !" 😂😂😂😂
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28.06.2023 17:15 Відповісти
якщо не виривати фразу з контексту то там нема нічого сенсаційного бо дозвіл на повернення нам наших кордонів, на думку китайців чомусь повинна давати росія.

в сраку вузькооких мавп.
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28.06.2023 16:44 Відповісти
Можно сколько угодно выдавать желаемое за действительное, но по-факту Китай - союзник РФ.
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28.06.2023 16:47 Відповісти
Amen!
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28.06.2023 16:49 Відповісти
Вовка Х., шо с *******?
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28.06.2023 16:48 Відповісти
Не треба перекручувати цю новину таким чином, що може скластися враження, начи кетай за нас.
Посол сказав, майже дослівно, наступне: ми підтримуємо територіальну цілісність України бла бла, але це істричні питання, які Україна і мразія мусять вирішувати між собою".
Себто, вузькооке гімно каже, що кордони України мають чомусь бути предметом обговорення між Україною і мразією. І от результат цього обговорення підтримає кетай.
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28.06.2023 16:55 Відповісти
як би ще у китайців співпадали їх слова з тим, що вони роблять...
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28.06.2023 16:55 Відповісти
Я уже на цензоре, как "городской сумасшедший", Китайцы молодцы! Когда кацапстан смог отвоевать Сахалин? Правильно! После того как американцы японцев атомнной бомбой пиСданули! Это как в песочнице! Забрал сильный у слабого красивую игрушку и стоит, изгаляется! "Пусть придет твой папа" ( зная наперед, что его папа "круче)!
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28.06.2023 16:55 Відповісти
Не заперечуе ето еще не значит что настаивает. Китаезы еще те хитрожопые, Они обманом хотят затащить нас за стол переговоров а потом будут ванять ваньку как с Будапештским меморандумом. Мол мы не против но вы сначала остановите наступление, сядьте за стол договорняка и сами договаривайтесь с рашкой. А рашистам много времени не нужно. Пол года-год и у них будет новая миллионная армия уже и с ракетами и ударными дронами
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28.06.2023 17:14 Відповісти
" спокойно текут воды реки Янцзы..." 😂

Чайна міряє час століттями

.
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28.06.2023 17:17 Відповісти
Вдумаєтесь у це чергове словоблуддя від Цензора! "...не поставила під сумнів слова посла про ймовірність підтримки Китаєм цілей України з відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року" (???)
У розумінні Цензора "не поставила під сумнів" тим, що нічого про це не сказала? Може вже досить пудрити мізки людям?
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28.06.2023 17:52 Відповісти
Китаю пофіг на кордони які на захід від Уральських гір,де поки що закінчуються засвоювани ним північні території.
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28.06.2023 18:06 Відповісти
Бла-бла-бла!
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28.06.2023 18:45 Відповісти
Вони нам не забудуть Мотор-Січ.
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28.06.2023 18:59 Відповісти
Я б вообще с Китаем не разговаривал, пока вместо "кризиса" не начнут говорить "война".
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28.06.2023 19:06 Відповісти
 
 