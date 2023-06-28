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Новини Повстання Пригожина в РФ
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ЗСУ знищили понад 20 тис. "вагнерівців", тому в Білорусі їх буде небагато, - Зеленський

вагнер,пвк

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що контингент ПВК "Вагнер" у Білорусі буде незначним, оскільки більше як 20 тисяч "вагнерівців" уже знищено Збройними силами України. Ситуація на кордонах з Білоруссю під контролем і незмінна.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вагнерівці" є на тимчасово окупованій території України. Вони є і були на Луганщині, це правда. Багато з них знищили наші Збройні сили, сили оборони і безпеки – більше 20 тисяч їх було знищено. Тому ту кількість, яка пішла, скажімо так у позитивному сенсі, пішла на Москву, порівнювати з тим, скільки їх було в нас, неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що в Україні найманці "Вагнер" не зможуть повторити шлях "заколоту" під керівництвом Євгена Пригожина, як це було в Росії, оскільки українське військо потужне і сучасне не на словах.

Проте Зеленський висловив переконання, що на саміті НАТО у Вільнюсі мають прозвучати підтримка щодо безпеки від Альянсу для Польщі і Литви, які також межують з Білоруссю.

"Якщо Альянс - це дійсно потужний безпековий союз рівних держав, то НАТО повинно одноголосно сказати суспільствам Польщі і Литви, що якщо хоч одна нога людини з "Вагнера" буде на незалежній території Литви або Польщі, знищено буде "вагнерівців" усіх, де б вони всі інші не знаходилися, на будь-якій території", - наголосив глава держави, додавши, що Вільнюський саміт є "прекрасною платформою, щоб зробити такий прямий меседж щодо захисту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переміщення ПВК "Вагнер" та Пригожина до Білорусі вимагає твердої відповіді НАТО, - Дуда

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+19
Чому воно таке тупе?
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28.06.2023 17:12
+15
кухар беріг своїх професійних вояків. Сили оборони України в основному знищували зеків і підготовлених на скору руку добровольців. а найбільш професійний кістяк головорізів там лишився.
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28.06.2023 17:11
+8
Зате як пре його сьогодні муйню нести..почекаємо на вечірній гундосик
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28.06.2023 17:15
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Зеків збирають там, щоб компактно їх ліквідувати або на московію передати, як тих,що злили з ОПУ після виборів в Україні у 2019 році!!
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28.06.2023 17:11 Відповісти
Тих, що злили, ліквідували?
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28.06.2023 17:15 Відповісти
Всього через ЧВК Вагнер пройшло до 250 тис. осіб, тому резерви у Вагнера достатні. Потрібно було брати владу в Білорусі поки Вагнер наступав, а ми втратили момент і тепер Білорусь прийдеться атакувати за допомоги ЗСУ, бо Вагнер в Білорусі це постійна загроза. Доречі чому досі Уткін-Вагнер та інші командири ЧВК не ліквідовуються в росії? Легше вбити командирів і знекровити терористичну організацію! БПЛА можуть атакувати в росії не тільки Кремль!
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28.06.2023 20:24 Відповісти
🤡🎪🦠, ти вже азав , що в Україні нема КОРРУПЦІІ , мовляв , ти їх всіх ЗА КОРДОН ВІДПРАВИВ - МОНАКО, ВЕНА , Куршавель, ……
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28.06.2023 18:50 Відповісти
кухар беріг своїх професійних вояків. Сили оборони України в основному знищували зеків і підготовлених на скору руку добровольців. а найбільш професійний кістяк головорізів там лишився.
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28.06.2023 17:11 Відповісти
Чому воно таке тупе?
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28.06.2023 17:12 Відповісти
Просто йому пасуться рожеві окуляри і медицинський канабієс
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28.06.2023 17:14 Відповісти
тобі личить моє кахання!(с)
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28.06.2023 18:19 Відповісти
Зате як пре його сьогодні муйню нести..почекаємо на вечірній гундосик
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28.06.2023 17:15 Відповісти
А від кого його народитися нормальним ? Ніби батяня кращий , що воно дурнувате перло про громадян України , які його вишкребка на царство обрали ?
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28.06.2023 21:10 Відповісти
Можно жарить шашлыки
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28.06.2023 17:13 Відповісти
Пиз@еть не мешки ворочать
Если бы это было правдой то они давно бы все сбежали,а не после плена назад на фронт возвращались.
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28.06.2023 17:14 Відповісти
Недержание.... речи сегодня у преЗедента.
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28.06.2023 17:17 Відповісти
Кінець місяця...план...
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28.06.2023 18:07 Відповісти
Так у картофельного дуче нет столько бабла, как у *****, срущего в чемодан, поэтому не думаю, что они за колхозника будут сражаться.
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28.06.2023 17:22 Відповісти
З приблизними підрахунками західних аналітиків, на сьогодні у складі пвк вагнер від 35 до 40 тисяч бойового особового складу, а саме: штаб, розвідка, контррозвідка, аналітична розвідка, технічна розвідка, внутрішня безпека, штурмові механізовані піхотні підрозділи (наявні бмп, танки, тягачі, бтр, легкі броньовані машини піхоти), артилерія (гаубиці, гармати), реактивна артилерія (переважно БМ-21 град, а також смерчі та урагани), є сонцепьоки (ТОС-1), засоби ппо (тор, панцир, бук, раадари дального стеження), авіація (гелікоптери, до речі у новинах було про збитий гелікоптер із вагнерами, який їм передали бульбаші, на рахунок штурмової авіації - питання, бо до вагнера пілотів-штурмовиків вербували, проте що далі - невідомо). Окремо є добре споряджений, оснащений та підготовлений спецназ (надскладні штурми).
Бойовий кістяк особового складу - колишні військовослужбовці гру мо рф, спецназа вдв та штурмових бригад вдв рф, навіть колишні бійці морпіхоти рф (мають водолазне спорядження). Арта, ппо та технічна розвідка - колишні в/с мо рф, багато офіцерів.
Піхота - переважно найманці, ще залишилися колишні зк.
Про бухгалтерію, кадри не згадую.
Військовий логістичний доволі великий та має тягачі, вантажівки, машини для заряджання реактивної артилерії.
Небезпечний, підготовлений та дуже підлий ворог
Слава Україні!
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28.06.2023 17:24 Відповісти
Цифра однозначно завищена. До війни вагнер обходився пятьма тисячами о/с плюс відпочиваючі та ті хто по якійсь причині був не в строю. Тобто разом не більше 10 тисяч. Після залучення їх для штурму Попасної і понесених втрат стало зрозуміло що потрібе мясо. Мясо почали набирати ще з літа минулого року по зонах. Частина цьогт мяса була знищена ще частина отримала поранення несувмісні з подальшим проходженням служби, десь один до одного співвідношення. Мінімум 40 тисяч вибуло таким чином. Ще частина отримала помилування і звалила в закат. По ідеї більшість зеків уже не у вагнері. За рік вони могли активно навербувати ще тисяч 20. Але втрати щось тай відмінуснули і на даний момент навіть заявлені пригожиним 25 тисяч це блеф. Але що головне то це що сам кістяк зберігся, і саме в ньому вся небезпека незалежно 5 чи 25 їх тисяч.
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28.06.2023 20:05 Відповісти
Коли торік @уйло та прігожин узгоджували участь пвк вагнер у війні проти України, то однією з умов прігожина було підсилення пвк за рахунок бойових частин, зокрема спецназу вдв та гру мо рф разом із їхніх озброєнням та технікою, а також штурмовоі авіаціі арти.

Шойгу та герасимов були категорично проти, мотивуючи тим, що пвк найманці, поза законом, у рфіі будуть проблеми щодо застосування незаконних найманців, також вони розуміли, що втратять контроль над одними із самих боєздатних, підрозділів рфіі.
За рішенням @уйла, якого прігожин переконав у цьому, аргументуючи тим, що мо рф дебіли, успіху не досягли на осінь 22 року, а він дасть результат та вміло застосує, прігожин отримав усе, окрім авіації ( авіацію мав надати бульбофюрер із пілотами-бульбашками).
До речі саме тоді і почався серйозний конфлікт між прігожиним і шойгу та герасимовим.

бійці пвк, які обзивали шойгу на відео, є одними з колишніх бійців спецназу гру мо рф. Така собі ІПСО від прігожина

Крім того, значна частина найманців залишилася у Африці, а також є підозри, що пвк знаходиться у Південній Америці. Цим прігожин мотивував @уйла на переведення до пвк бойових частин мо рф, а також придумав прикриття збільшення чисельності пвк - найманці та добровольці, у тому числі зеки. Увесь театр із найняттям за був спрямований на прикриття реального збільшення чисельності пвк за рахунок бойових частин мо рф.

Яскравим прикладом іноземні експерти встановили перехід спецназу з кубінки до пвк, про інші такі ж засекречені частини інформація дуже обмежена.

На утримання переведених до пвк бойових частин мо рф у прігожина фізично не було грошей, а тому умовив @уйла забезпечити їхнє утримання, спорядження, БК та страхування за рахунок бюджету рфіі.

Озвучена учора @уйлом цифра витрат з бюджету рф в сумі близько 90 млрд рублів спрямовувалася на утримання саме цих нових підрозділів та частин пвк. І це тільки за неповних вісім місяців. Можете порахувати реальні витрати.

До речі, з бюджету рфіі також окремо оплачувалися оборонні замовлення мо рфна техніку, озброєння та БК, які відразу ж йшли до пвк

Власних найманців та добровольців прігожин забезпечував за рахунок коштів пвк - 350 - 500 млн доларів США на місяць.

На сьогодні більшість цих колишніх елітних та бойових частин залишаються у складі пвк, участі у заколоті не брали, за що @уйло їм позавчора дякував.

Саме на ці частини розказав губу бульбофюрер, домовляючись із ковальчуками та мотивуючи необхідність захисту із їх використання наданої йому атомної зброї.

Чисельність пвк західними аналітиками ніяк не перебільшена та вони навіть не знають точної цифри. З моменту початку участі пвк у війні уся інформація про пвк топ секрет.

пвк вагнер добре підготовлена, оснащена, досвідчена та вкрай небезпечна зброя ворога.

Про це слід пам'ятати завжди
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28.06.2023 22:34 Відповісти
А оце уже цікаво, дещо мені було відомо з відкритих джерел, але дещо для мене є інсайдом, з вами цікаво спілкуватись.
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28.06.2023 22:48 Відповісти
+
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28.06.2023 23:01 Відповісти
Сьогодні день ''ЗЄбака''
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28.06.2023 17:31 Відповісти
Как слабоумный ребенок, ей Богу.
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28.06.2023 18:17 Відповісти
Как только что-то скажет от себя, а не по написанному, - 3 класс 2 четверть.
Стыдно за страну.
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28.06.2023 18:26 Відповісти
без бумажки ты букашка ,а с бумажкой человек
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28.06.2023 18:53 Відповісти
О! Озвався янегол охоронець вагнерівців. Не забудемо, не надійся!
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28.06.2023 18:49 Відповісти
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/forgive+and+forget forgive and forget
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28.06.2023 18:58 Відповісти
там одни уголовники будут кошмарить бульбашей
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28.06.2023 18:52 Відповісти
Зеля припиши еще нолик и будет все в порядке
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28.06.2023 18:59 Відповісти
Нелох сцаный забыл, что в расход шли урки ******... Победитель, ****
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28.06.2023 19:03 Відповісти
А про тих "вагнерівців", які вбили наших десантників в Луганську, які збили декілька наших військових літаків, які приймали участь у збитті малазійського лайнера над Донецькою областю і яких Володя віддав білорусам, а через них пуйлу, Вовка не пригадував? Ми все пам'ятаємо, Володя. Тим більше, коли специ проводили оперативні заходи по цих терористах, ти давав концерти в Горлівці, а потім прийшов до влади і здав. І Цемаха віддав і багато інших злочинців, а наших найращих - посадив. Але ти, Володя, не сам такий, на твому боці аж73% зомбованого тобою наріду. Колись більшість з них також очухаються і будуть мати бажання запитати, як так сталося?
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28.06.2023 19:58 Відповісти
Спеціаліст по вагнерах висказався.
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28.06.2023 20:33 Відповісти
А ті, кого ти, Вова, особисто спас від арешту, залишаться?
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28.06.2023 21:41 Відповісти
Невже зелений вилупок цього разу не буде телефонувати до бульбенфюрера?!
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28.06.2023 22:06 Відповісти
 
 