ЗСУ знищили понад 20 тис. "вагнерівців", тому в Білорусі їх буде небагато, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що контингент ПВК "Вагнер" у Білорусі буде незначним, оскільки більше як 20 тисяч "вагнерівців" уже знищено Збройними силами України. Ситуація на кордонах з Білоруссю під контролем і незмінна.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вагнерівці" є на тимчасово окупованій території України. Вони є і були на Луганщині, це правда. Багато з них знищили наші Збройні сили, сили оборони і безпеки – більше 20 тисяч їх було знищено. Тому ту кількість, яка пішла, скажімо так у позитивному сенсі, пішла на Москву, порівнювати з тим, скільки їх було в нас, неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - сказав глава держави.
Президент наголосив, що в Україні найманці "Вагнер" не зможуть повторити шлях "заколоту" під керівництвом Євгена Пригожина, як це було в Росії, оскільки українське військо потужне і сучасне не на словах.
Проте Зеленський висловив переконання, що на саміті НАТО у Вільнюсі мають прозвучати підтримка щодо безпеки від Альянсу для Польщі і Литви, які також межують з Білоруссю.
"Якщо Альянс - це дійсно потужний безпековий союз рівних держав, то НАТО повинно одноголосно сказати суспільствам Польщі і Литви, що якщо хоч одна нога людини з "Вагнера" буде на незалежній території Литви або Польщі, знищено буде "вагнерівців" усіх, де б вони всі інші не знаходилися, на будь-якій території", - наголосив глава держави, додавши, що Вільнюський саміт є "прекрасною платформою, щоб зробити такий прямий меседж щодо захисту".
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Если бы это было правдой то они давно бы все сбежали,а не после плена назад на фронт возвращались.
Бойовий кістяк особового складу - колишні військовослужбовці гру мо рф, спецназа вдв та штурмових бригад вдв рф, навіть колишні бійці морпіхоти рф (мають водолазне спорядження). Арта, ппо та технічна розвідка - колишні в/с мо рф, багато офіцерів.
Піхота - переважно найманці, ще залишилися колишні зк.
Про бухгалтерію, кадри не згадую.
Військовий логістичний доволі великий та має тягачі, вантажівки, машини для заряджання реактивної артилерії.
Небезпечний, підготовлений та дуже підлий ворог
Слава Україні!
Шойгу та герасимов були категорично проти, мотивуючи тим, що пвк найманці, поза законом, у рфіі будуть проблеми щодо застосування незаконних найманців, також вони розуміли, що втратять контроль над одними із самих боєздатних, підрозділів рфіі.
За рішенням @уйла, якого прігожин переконав у цьому, аргументуючи тим, що мо рф дебіли, успіху не досягли на осінь 22 року, а він дасть результат та вміло застосує, прігожин отримав усе, окрім авіації ( авіацію мав надати бульбофюрер із пілотами-бульбашками).
До речі саме тоді і почався серйозний конфлікт між прігожиним і шойгу та герасимовим.
бійці пвк, які обзивали шойгу на відео, є одними з колишніх бійців спецназу гру мо рф. Така собі ІПСО від прігожина
Крім того, значна частина найманців залишилася у Африці, а також є підозри, що пвк знаходиться у Південній Америці. Цим прігожин мотивував @уйла на переведення до пвк бойових частин мо рф, а також придумав прикриття збільшення чисельності пвк - найманці та добровольці, у тому числі зеки. Увесь театр із найняттям за був спрямований на прикриття реального збільшення чисельності пвк за рахунок бойових частин мо рф.
Яскравим прикладом іноземні експерти встановили перехід спецназу з кубінки до пвк, про інші такі ж засекречені частини інформація дуже обмежена.
На утримання переведених до пвк бойових частин мо рф у прігожина фізично не було грошей, а тому умовив @уйла забезпечити їхнє утримання, спорядження, БК та страхування за рахунок бюджету рфіі.
Озвучена учора @уйлом цифра витрат з бюджету рф в сумі близько 90 млрд рублів спрямовувалася на утримання саме цих нових підрозділів та частин пвк. І це тільки за неповних вісім місяців. Можете порахувати реальні витрати.
До речі, з бюджету рфіі також окремо оплачувалися оборонні замовлення мо рфна техніку, озброєння та БК, які відразу ж йшли до пвк
Власних найманців та добровольців прігожин забезпечував за рахунок коштів пвк - 350 - 500 млн доларів США на місяць.
На сьогодні більшість цих колишніх елітних та бойових частин залишаються у складі пвк, участі у заколоті не брали, за що @уйло їм позавчора дякував.
Саме на ці частини розказав губу бульбофюрер, домовляючись із ковальчуками та мотивуючи необхідність захисту із їх використання наданої йому атомної зброї.
Чисельність пвк західними аналітиками ніяк не перебільшена та вони навіть не знають точної цифри. З моменту початку участі пвк у війні уся інформація про пвк топ секрет.
пвк вагнер добре підготовлена, оснащена, досвідчена та вкрай небезпечна зброя ворога.
Про це слід пам'ятати завжди
Стыдно за страну.