ЗСУ знищили понад 20 тис. "вагнерівців", тому в Білорусі їх буде небагато, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що контингент ПВК "Вагнер" у Білорусі буде незначним, оскільки більше як 20 тисяч "вагнерівців" уже знищено Збройними силами України. Ситуація на кордонах з Білоруссю під контролем і незмінна.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вагнерівці" є на тимчасово окупованій території України. Вони є і були на Луганщині, це правда. Багато з них знищили наші Збройні сили, сили оборони і безпеки – більше 20 тисяч їх було знищено. Тому ту кількість, яка пішла, скажімо так у позитивному сенсі, пішла на Москву, порівнювати з тим, скільки їх було в нас, неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що в Україні найманці "Вагнер" не зможуть повторити шлях "заколоту" під керівництвом Євгена Пригожина, як це було в Росії, оскільки українське військо потужне і сучасне не на словах.

Проте Зеленський висловив переконання, що на саміті НАТО у Вільнюсі мають прозвучати підтримка щодо безпеки від Альянсу для Польщі і Литви, які також межують з Білоруссю.

"Якщо Альянс - це дійсно потужний безпековий союз рівних держав, то НАТО повинно одноголосно сказати суспільствам Польщі і Литви, що якщо хоч одна нога людини з "Вагнера" буде на незалежній території Литви або Польщі, знищено буде "вагнерівців" усіх, де б вони всі інші не знаходилися, на будь-якій території", - наголосив глава держави, додавши, що Вільнюський саміт є "прекрасною платформою, щоб зробити такий прямий меседж щодо захисту".

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