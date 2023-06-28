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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Пригожин під час повстання хотів взяти в полон Шойгу та Герасимова, - WSJ

пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин планував у Ростові взяти в полон міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише WSJ.

За даними джерел видання, Федеральна служба безпеки Росії дізналася про плани за два дні до того, як це мало відбутися, що змусило Пригожина в останню хвилину змінити свої плани та почати марш на Москву.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Читайте: Батько загиблого під час повстання Пригожина пілота підтримав рішення Путіна закрити справу

Автор: 

росія (65800) Шойгу Сергій (628) Пригожин Євген (522) Герасимов Валерій (53)


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Топ коментарі
+16
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28.06.2023 17:19
+11
Якби він хотів того, про що пише WSJ, то він заслав би в Ростов групу своїх самих крутих бійців і зробив би це без зайвого пафосу, гучного тупотіння ногами та попереджень про свої наміри. А так, все виглядає як дешева вистава.
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28.06.2023 17:23
+8
Хотіти не шкідливо... Головне, що чувачок дико облажався, решта - не важливо.
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28.06.2023 17:17
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28.06.2023 17:16 Відповісти
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28.06.2023 18:08 Відповісти
Помилково обрана ціль веде до поразки! Потрібно було атакувати безпосередньо Путіна, тоді б і заколот був успішний, бо тоді б до заколотників підключились олігархи!
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28.06.2023 20:19 Відповісти
пригожин выходит засланный козачек? если его не тронули а суровикина и юдина арестовали
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29.06.2023 00:39 Відповісти
Таки пригожин трус.
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28.06.2023 17:17 Відповісти
Петух.. А корчил из себя крутого "вора в законе". Пишут кацы, что его прижали с дочкой, которая типа в Питере. Он и сдулся.
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28.06.2023 19:13 Відповісти
Хотіти не шкідливо... Головне, що чувачок дико облажався, решта - не важливо.
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28.06.2023 17:17 Відповісти
Взять в плен, а потом обменять, или потребовать выкуп? Ничего личного, просто бизнес.
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28.06.2023 17:19 Відповісти
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28.06.2023 17:19 Відповісти
Під молот ?
Пригожин дурень, герасим та фанерний надто склизькі для молота
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28.06.2023 17:19 Відповісти
Якби хотів,то взяв, якщо усі пишуть про небоєздатність московії на її території
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28.06.2023 17:22 Відповісти
Якби він хотів того, про що пише WSJ, то він заслав би в Ростов групу своїх самих крутих бійців і зробив би це без зайвого пафосу, гучного тупотіння ногами та попереджень про свої наміри. А так, все виглядає як дешева вистава.
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28.06.2023 17:23 Відповісти
Шойгу в мацкві а не в ростові. Засилати треба в мацкву. Тільки їх би там і кокнули.
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28.06.2023 17:27 Відповісти
В той час був у ростові, пригожин сам казав що шойгу втік з ростова. А насправді ми обговорюємо ІПСО ціль якого замазати у вищому військовому керівництві усіх підозрою у зраді. А як було в реальності може колись дізнаємось.
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28.06.2023 17:30 Відповісти
Ну то мабудь для Прігожина занадто складна логіка була..
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28.06.2023 17:34 Відповісти
Я теж таке чув, про Шойгу. Я з самого початку досить скептично відносився до цього т.з. "мятєжа", але чесно признаюсь, 1% надії, на щось більш дієве таки був, особливо після повідомлень про збиті гелікоптери та літак.
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28.06.2023 17:35 Відповісти
шойгу вместе с путлером шуганули из москвы при первом же шухере так что не пиши ерунды
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29.06.2023 00:40 Відповісти
маячня.

все, що хотів пріґожин це наблизитися до путіна на відстань пострілу з макарова.

а далі всі б одночасно почали вдавати з себе німців у 45-му = гітлєр капут, ми ніфчом нє вінавати і т.п.
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28.06.2023 17:25 Відповісти
Немцы в 45 такого не говорили.
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28.06.2023 17:28 Відповісти
да они и после 45 не особо хотели говорить.
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28.06.2023 19:08 Відповісти
По мірі його просування до москви - його наміри все слабшали і слабшали,
хоча наслідки цього демаршу настануть трохи згодом, і не в нашу користь.
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28.06.2023 17:26 Відповісти
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28.06.2023 17:29 Відповісти
Ніхто не знає, що він хотів робити, це було лише у нього в голові. Зараз можно що завгодно видумувати. А де він зараз сам до сих пір невідомо, жодної інформації. Є припущення, що його тримають десь у камері, а всі ці польоти його літаків у білорусь імітує путлєр, начеб то йде якийсь процес домовленостей з бульбофюрером про перекидання вагнера, щоб ми були стурбовані про якийсь наступ на Київ у майбутньому зі сторони білорусі. Там дуже глибокий конфлікт між ним і путлєром...
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28.06.2023 17:31 Відповісти
Повіз суровікіну 50 млн рублів для передачі родинам загиблих кацапських пілотів, яких суровікін як командувавч вкс мо рф за "попередньо узгодженим планом" направляв вистежувати та бомбити вагнерів
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28.06.2023 17:37 Відповісти
"Ніхто не знає, що він хотів робити, це було лише у нього в голові."

Один "хороший руський", нині вимушений проживати за кордоном, за сімптомами які він побачив, поставив діагноз стану пригожина на момент початку цього т.з. "мятєжа" - острий реактивний психоз.
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28.06.2023 19:12 Відповісти
Тільки взяти хотів?
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28.06.2023 17:36 Відповісти
Звичайна тактика терористів - захоплення заручників. До речі, якби це вдалось зробити, пригожин виторгував би у #уйла усе, що хотів. Не вдалось, тому і злився...
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28.06.2023 17:41 Відповісти
Пригожин по натуре ХОЛУЙ, а не шантажист, и тем более - не державник.
Шантажистом с мозгами был Борис Березовский, который пригрозил нанести ядерный удар
по кремлю ракетами лодки "Курск", если путин не уйдёт.
В ответ - ни "Курска" (глубина 100м !!!), ни Березовского - "повесился на полотенце"....
А Пригожин - ЧМО, "ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ", ВЕРНАЯ СОБАКА - вся его карьера построена на этом.
Его задача была увлечь РДК за собой - на верную ликвидацию.
И за одно прозвонить кто чем дышит в войсках и ближайшем окружении *****.
РДК не купился, а вот к любителям срочных чартеров теперь будут вопросы...
Сбытые вертолёты, самолёт - фейк, никто их не видел, и родня претензий не имеет.
Пригожин жив, и будет жив, потому что на нём висят африканские активы.
Путин ел из рук Пригожина, это высшее доверие, Пригожин держал питерскую "малину",
потому весь "поход на Москву" - классическая провокация.
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28.06.2023 17:43 Відповісти
Шантажистом с мозгами был Борис Березовский, который пригрозил нанести ядерный удар
по кремлю ракетами лодки "Курск", если путин не уйдёт.

Який ядерний удар? Підводний човен "Курськ" був озброєний протикорабельними ракетами "Граніт" з максимальною дальністю 650 км та торпедами.
Ви перед тим, як плескати язиком, спробуйте почитати.
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28.06.2023 18:40 Відповісти
А "державник з мозгами" Березовський втік у лондонію з 10-12 млрд$, де й здох через кілька років банкротом з 0,5 млрд боргу.
Відірвали свиню від бюджетного корита
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28.06.2023 19:14 Відповісти
Березовський - шантажист, а не державник. Вчіться читати.
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28.06.2023 19:26 Відповісти
Від Мурманська до Петербурга - 635 км.
Ракети "Граніт" могли нести ядерну бойову частину (50 кілотонн).
2.5 Хіросіми цілком достатньо, щоб привернути увагу і країни, і світу.
Не обов'язково поцілити саме в кремль.
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28.06.2023 19:24 Відповісти
***** одержало привід закрутити гайки, провести чистки і закрити виїзд для всіх.
Пригожин наглядатиме, щоб "бацька" не наклав лапу на ЯО в Білорусі,
і, швидше за все, готуватиме удар по Києву з Півночі.
Усі відео, де його бандити щось там йому "пред'являють" - дешева імітація.
А от десант з Білорусі - цілком можливий.
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28.06.2023 17:47 Відповісти
Якщо кацапні трупів не вистачає, то нехай десантуються.
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28.06.2023 19:12 Відповісти
Пригожинській банді у Бахмуті наставав швидкий кірдик, і довелось вигадувати спосіб
витягти його без очевидного позору. Заодно знищивши РДК, що вже муляв очі *****.
Вийшло як вийшло, але африканські золоті родовища путіну дорожчі, ніж якийсь Бахмут.
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28.06.2023 19:40 Відповісти
Харош язики чесать, все скінчилось. Хлопці на передку гинуть думайте про захиистників і про їх близьких.
Незаймайтесь пустомельством робіть щось для тих хто щахищає ваші дупи.
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28.06.2023 17:51 Відповісти
Не наші, а "ваші дупи"...в тебе якась особлива дупа?
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28.06.2023 18:05 Відповісти
"Все скінчилось ?"
Справді ?
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28.06.2023 17:55 Відповісти
Воно ще не починалось)))
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28.06.2023 19:17 Відповісти
а потiм Пригожину прислали палець його дитинча?
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28.06.2023 17:58 Відповісти
А могли и напоить чайком с полонием.
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28.06.2023 19:11 Відповісти
Точнее, он хотел взять за две щеки 😅
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28.06.2023 18:23 Відповісти
Хто таку дурню придумав?
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28.06.2023 18:37 Відповісти
Пуйло відосик запілив, і на Алтай умотав. А Шойгу з Герасимовим сиділи б в мацкві? Не настільки ідіоти та без інстинкту самозбереження.
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28.06.2023 18:45 Відповісти
Неужто собирался повесить на фонарном столбе?
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28.06.2023 19:10 Відповісти
он уже покойник.***** не прощает такого унижения каким пригожин его подверг на глазах у всего мира.хотя мне его конечно же нисколько не жаль-такая же конченая падаль как и все эти крысы,что ***** с его бандой,что весь рашистский биомусор!
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28.06.2023 19:35 Відповісти
Ну какого-такого унижения ?
Путин удержал ситуацию !
Путин нашёл аргументы, и мятежники отступили !
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28.06.2023 19:46 Відповісти
Вернее - "мятежники"
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28.06.2023 19:58 Відповісти
Вы не правы.он унизил его на весь мир.показав что вся его хвалёная армейская мощь,все спецслужбы говно!а он не властитель мира а всего лишь пустой кусок дерьма!
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28.06.2023 20:00 Відповісти
Посудите сами: кто Пригожин для российских силовиков ?
********** повар и беспредельщик с кувалдой, имеющий свою армию и плюющий на закон.
Он же не натовец, не бандеровец он в доску свой, и типа правильно про Шойгу говорит...
Зачем с ним связываться - да пусть идёт куда хочет, берёт в плен Герасимова или ещё кого...
Пусть сами там разбираются, а холопам прикольно посмотреть кому из бояр джоппу порвут...
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28.06.2023 20:20 Відповісти
Вы не учли одного.патологическую мстительность *****!у него на его морде ярко выраженный комплекс неполноценности.он правил как царь или барин 23 года,без забот без хлопот,все его беспрекословно слушались.и внезапно из своих же слуг вылез такой пригожин который сходу занял ростов,город миллионник,и почти без единого выстрела прошёл несколько областей!и никто!никто среди министров ***** не пошевелился чтобы спасти своего патрона!иными словами ***** опустили в дерьмо с головой!и вы думаете что он всё так простит и забудет?!никогда!он успокоится только тогда когда ему сообщат о ликвидации пригожина.но это моё мнение и я Вам его не в коем случае не навязываю.как говорится история нас рассудит.
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29.06.2023 11:54 Відповісти
***** сейчас не может уже никого непрощать или прощать - его обнулили до плинтуса- путин обосратый три дня после бунта ходит
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29.06.2023 00:44 Відповісти
Західні писаки далі обсмоктують гівно мамонта.
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28.06.2023 19:58 Відповісти
Хотів, а потім різко перехотів, а розмов то скільки!
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28.06.2023 20:45 Відповісти
 
 