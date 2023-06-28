Пригожин під час повстання хотів взяти в полон Шойгу та Герасимова, - WSJ

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин планував у Ростові взяти в полон міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише WSJ.

За даними джерел видання, Федеральна служба безпеки Росії дізналася про плани за два дні до того, як це мало відбутися, що змусило Пригожина в останню хвилину змінити свої плани та почати марш на Москву.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

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