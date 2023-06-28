Пригожин під час повстання хотів взяти в полон Шойгу та Герасимова, - WSJ
Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин планував у Ростові взяти в полон міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише WSJ.
За даними джерел видання, Федеральна служба безпеки Росії дізналася про плани за два дні до того, як це мало відбутися, що змусило Пригожина в останню хвилину змінити свої плани та почати марш на Москву.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.
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Пригожин дурень, герасим та фанерний надто склизькі для молота
все, що хотів пріґожин це наблизитися до путіна на відстань пострілу з макарова.
а далі всі б одночасно почали вдавати з себе німців у 45-му = гітлєр капут, ми ніфчом нє вінавати і т.п.
хоча наслідки цього демаршу настануть трохи згодом, і не в нашу користь.
Один "хороший руський", нині вимушений проживати за кордоном, за сімптомами які він побачив, поставив діагноз стану пригожина на момент початку цього т.з. "мятєжа" - острий реактивний психоз.
Шантажистом с мозгами был Борис Березовский, который пригрозил нанести ядерный удар
по кремлю ракетами лодки "Курск", если путин не уйдёт.
В ответ - ни "Курска" (глубина 100м !!!), ни Березовского - "повесился на полотенце"....
А Пригожин - ЧМО, "ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ", ВЕРНАЯ СОБАКА - вся его карьера построена на этом.
Его задача была увлечь РДК за собой - на верную ликвидацию.
И за одно прозвонить кто чем дышит в войсках и ближайшем окружении *****.
РДК не купился, а вот к любителям срочных чартеров теперь будут вопросы...
Сбытые вертолёты, самолёт - фейк, никто их не видел, и родня претензий не имеет.
Пригожин жив, и будет жив, потому что на нём висят африканские активы.
Путин ел из рук Пригожина, это высшее доверие, Пригожин держал питерскую "малину",
потому весь "поход на Москву" - классическая провокация.
по кремлю ракетами лодки "Курск", если путин не уйдёт.
Який ядерний удар? Підводний човен "Курськ" був озброєний протикорабельними ракетами "Граніт" з максимальною дальністю 650 км та торпедами.
Ви перед тим, як плескати язиком, спробуйте почитати.
Відірвали свиню від бюджетного корита
Ракети "Граніт" могли нести ядерну бойову частину (50 кілотонн).
2.5 Хіросіми цілком достатньо, щоб привернути увагу і країни, і світу.
Не обов'язково поцілити саме в кремль.
Пригожин наглядатиме, щоб "бацька" не наклав лапу на ЯО в Білорусі,
і, швидше за все, готуватиме удар по Києву з Півночі.
Усі відео, де його бандити щось там йому "пред'являють" - дешева імітація.
А от десант з Білорусі - цілком можливий.
витягти його без очевидного позору. Заодно знищивши РДК, що вже муляв очі *****.
Вийшло як вийшло, але африканські золоті родовища путіну дорожчі, ніж якийсь Бахмут.
Незаймайтесь пустомельством робіть щось для тих хто щахищає ваші дупи.
Справді ?
Путин удержал ситуацию !
Путин нашёл аргументы, и мятежники отступили !
********** повар и беспредельщик с кувалдой, имеющий свою армию и плюющий на закон.
Он же не натовец, не бандеровец он в доску свой, и типа правильно про Шойгу говорит...
Зачем с ним связываться - да пусть идёт куда хочет, берёт в плен Герасимова или ещё кого...
Пусть сами там разбираются, а холопам прикольно посмотреть кому из бояр джоппу порвут...