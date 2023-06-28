Кількість жертв ракетного удару РФ по Краматорську зросла до 11, - мер Гончаренко
Внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську загинули 11 осіб.
Про це у Facebook повідомив мер Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"11...", - написав очільник міста.
Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.
Ракета влучила у заклад харчування.
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эту тварь разорвать надо