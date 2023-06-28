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Кількість жертв ракетного удару РФ по Краматорську зросла до 11, - мер Гончаренко

краматорськ,нацполіція

Внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську загинули 11 осіб.

Про це у Facebook повідомив мер Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"11...", - написав очільник міста.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.

Ракета влучила у заклад харчування

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Краматорськ (672) обстріл (28948) жертви (1810)


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Скоти кацапські.
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28.06.2023 17:35 Відповісти
скотина так же та шмара которая выложила фотки в сеть переполненым кафе
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29.06.2023 00:45 Відповісти
****** недолюдки. Унтерменші.
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28.06.2023 18:39 Відповісти
СУМНО!Навіщо було збиратися?ВІЙНА,ПОВНО ЗРАДНИКІВ!НАВІЩО ЗАМИЛЮВАТИ ЇХНІ РОЖІ,Вони повинні висіти на кожному стовпі-мешканець Краматорську.
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28.06.2023 18:54 Відповісти
а почему молчат о суке которая навела ракету на Краматорск в соцсетях
эту тварь разорвать надо
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28.06.2023 20:44 Відповісти
 
 