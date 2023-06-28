Кількість жертв ракетного удару РФ по Краматорську зросла до 11, - мер Гончаренко

Внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську загинули 11 осіб.

Про це у Facebook повідомив мер Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"11...", - написав очільник міста.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.

Ракета влучила у заклад харчування.

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