Уряд Литви розширив заборону на експорт товарів подвійного використання до РФ та Білорусі

Литва додала понад пів сотні позицій до Національного переліку контрольованих товарів подвійного використання, які експортуються транзитом через територію Литви, насправді ж можуть використовуватися Росією при веденні бойових дій в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінекономіки Литви.

"Щоб обмежити можливості Росії та Білорусі продовжувати бойові дії в Україні, які становлять загрозу безпеці Литви, Литва вживає рішучих дій – ми обмежимо експорт товарів подвійного призначення до третіх країн через Росію та Білорусь", – прокоментувала рішення міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

Таке рішення було ухвалене на основі даних, наданих Європейською комісією, що показали значне зростання експорту до країн Центральної Азії санкційних товарів, які, ймовірно, будуть використані як зброя у війні проти України.

Пропозицію щодо поповнення переліку заборонених товарів подвійного використання висунуло Міністерство економіки та інновацій. Литовський уряд схвалив її. Рішення набирає чинності 3 липня 2023 року і діятиме 2 січня до 2024 року.

Таким чином, уряд виділив з елементів боротьби зі схемами ухилення від санкцій, які реалізуються через концерни, що працюють в третіх країнах.

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Литовські ЗМІ уточнюють, що список поповнено на 57 груп товарів подвійного призначення, це переважно товари з мікроелектронними та напівпровідниковими компонентами. "Деякі деталі можна встановлювати в пральні машини, а деякі – в зброю", – заявила Армонайте.

Міністр економіки наголосила, що новий порядок – це не санкції, а лише обмеження.

"Ми повідомили Єврокомісію. Найефективнішим було б (спільне - ред.) європейське рішення, щоб такі товари не проходили через Латвію, Фінляндію та Норвегію", - сказала вона.

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс уточнив, що Литва має найбільший кордон з Білоруссю, і всі звикли, що найбільший транзит йде саме через Литву. Наразі це питання обговрюється і вирішується у Вільнюсі.

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