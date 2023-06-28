Польща підтримує скасування заборони на товарообіг між Україною та ЄС після 15 вересня, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда погодився, що Україна та Євросоюз мають повернути регулярний товарообіг без обмежень, що були застосовані раніше на вимогу Варшави.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, він заявив на пресконференції в Києві.

На питання щодо обмеження у торгівлі України з ЄС, Дуда відповів, що вважає доцільним їхнє скасування. "Я сподіваюся, що ці рішення мають бути якнайшвидше скасовані", – сказав президент Польщі.

Термін дії нинішніх обмежень спливає 15 вересня, їхнє дострокове скасування не заплановане. Збереження обмежень на наступні майже два місяці необхідні для певної підготовки, що вже триває, додав Анджей Дуда: "Цей час потрібен для того, щоби уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив і напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін і транзит".

Володимир Зеленський прокоментував, що має підтвердження таких планів також від профільного єврокомісара з питань торгівлі Тьєррі Бретона.

"Ми подивимося, як буде все розблоковано, але комісар пообіцяв мені, що після 15 вересня не може бути продовжено блокувань", – заявив Зеленський.

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