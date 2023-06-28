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Говорили про перспективи України в НАТО, - Кулеба провів розмову із нідерландським колегою Гукстрою
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою майбутні саміти ЄС і НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Переговори з Вопке Гукстрою. Подякував Нідерландам за послідовну військову допомогу. Зосередилися на майбутніх самітах ЄС і НАТО. ЄС: важливо продовжити послідовний рух до відкриття переговорів про членство до кінця 2023 року. НАТО: обговорили формулювання щодо перспективи членства України", - написав Кулеба.
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Де заява МЗС або хоча б нашого посла в Угорщині стосовно "висерів" Орбана? Чому посол Угорщини ще не викликаний до тебе "на килим"?
Де реакція на те, що МЗС Ізраїлю викликає нашого посла "на килим" через заяви твого заступника?
Звісно, там де все працює і робити нічого не треба, то можна і поговорити, зробити видимість бурхливої діяльності! А проблеми самі розсосуться? Чи дєрьмак розрулить? Але ж то ТВОЯ робота!