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Новини Україна-НАТО
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Говорили про перспективи України в НАТО, - Кулеба провів розмову із нідерландським колегою Гукстрою

гукстра,вопке

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою майбутні саміти ЄС і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

"Переговори з Вопке Гукстрою. Подякував Нідерландам за послідовну військову допомогу. Зосередилися на майбутніх самітах ЄС і НАТО. ЄС: важливо продовжити послідовний рух до відкриття переговорів про членство до кінця 2023 року. НАТО: обговорили формулювання щодо перспективи членства України", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти "дуже скоро" почнуть навчання на F-16, - глава МЗС Нідерландів Гукстра

Автор: 

Нідерланди (1581) Кулеба Дмитро (3604) Гукстра Вопке (16)


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Пусті балачки - головний козир зелених зрадників.
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28.06.2023 19:21 Відповісти
Єрмак з кулебою це хрест на НАТО для України
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28.06.2023 19:59 Відповісти
Шкода цього голандського міністра-витрачає час із нікчемністю !
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28.06.2023 19:24 Відповісти
Кулєба! Ну не оп же ж твою ять!
Де заява МЗС або хоча б нашого посла в Угорщині стосовно "висерів" Орбана? Чому посол Угорщини ще не викликаний до тебе "на килим"?
Де реакція на те, що МЗС Ізраїлю викликає нашого посла "на килим" через заяви твого заступника?

Звісно, там де все працює і робити нічого не треба, то можна і поговорити, зробити видимість бурхливої діяльності! А проблеми самі розсосуться? Чи дєрьмак розрулить? Але ж то ТВОЯ робота!
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28.06.2023 19:24 Відповісти
 
 