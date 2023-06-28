Говорили про перспективи України в НАТО, - Кулеба провів розмову із нідерландським колегою Гукстрою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою майбутні саміти ЄС і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Переговори з Вопке Гукстрою. Подякував Нідерландам за послідовну військову допомогу. Зосередилися на майбутніх самітах ЄС і НАТО. ЄС: важливо продовжити послідовний рух до відкриття переговорів про членство до кінця 2023 року. НАТО: обговорили формулювання щодо перспективи членства України", - написав Кулеба.

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