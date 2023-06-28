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Тільки 24-25 червня знайдено 60 тіл загиблих внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, їх ховають у братських могилах, - Генштаб

херсонщина,підтоплення,затоплення

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо поширення вірусних хвороб на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл.

Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються повернутися на позиції, які вони займали до підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"

Автор: 

Генштаб ЗС (6723) труп (100) Каховська ГЕС (567)


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Топ коментарі
+17
Печальный итог выборов 2019. Спроси у преза, кто дал команду на разминирование перешейков и почему без команды из опы мосты взрывать было запрещено. Вся предательская зелень на Генштаб и Армию стрелы переводит, просто стесняются сказать
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28.06.2023 20:44
+10
Печальный итог того, что армия куда-то делась с Крымского коридора. Стратегические объекты, такие как ЗАЭС вообще ни армия, ни нацгвардия не защищали. Ну Генштаб наверное в курсе, как так, прост стесняются сказать.
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28.06.2023 20:06
+9
И где ваши международные организации которые собираются только поболтать или рассказывают про обе стороны? Или вообще говорят что ***** не военный преступник и с ним можно говорить как сегодня ватиканский ***** поехал к ***** кланяться и руку лизать
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28.06.2023 20:36
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Печальный итог того, что армия куда-то делась с Крымского коридора. Стратегические объекты, такие как ЗАЭС вообще ни армия, ни нацгвардия не защищали. Ну Генштаб наверное в курсе, как так, прост стесняются сказать.
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28.06.2023 20:06 Відповісти
Печальный итог выборов 2019. Спроси у преза, кто дал команду на разминирование перешейков и почему без команды из опы мосты взрывать было запрещено. Вся предательская зелень на Генштаб и Армию стрелы переводит, просто стесняются сказать
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28.06.2023 20:44 Відповісти
Вічна пам'ять тим хто загинув від рук фашистів-рашистів! Перемога за нами!
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28.06.2023 20:26 Відповісти
И где ваши международные организации которые собираются только поболтать или рассказывают про обе стороны? Или вообще говорят что ***** не военный преступник и с ним можно говорить как сегодня ватиканский ***** поехал к ***** кланяться и руку лизать
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28.06.2023 20:36 Відповісти
Нагадаю, що Ху'ло свідомо ввело гост на масові поховання в вересні 2021, готуючись до нападу на Україну

Ці ******** нічого в житті більше не вміють, як вбивати, руйнувати та влаштовувати масові поховання
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28.06.2023 21:04 Відповісти
Братські могили-- це російське ,а навідь німці хоронили окремо.
Зробити ДНК кожному, та ховати окремо. Для цього не треба
багато розуми, України повинна зважати своїх громадян.
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28.06.2023 21:09 Відповісти
Важно чтоб люди понимали, что живя в окупации их жизни не стоят ломаного гроша для русни.
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28.06.2023 21:28 Відповісти
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28.06.2023 23:28 Відповісти
Геноцид украинского народа продолжается.
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29.06.2023 09:58 Відповісти
 
 