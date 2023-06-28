Тільки 24-25 червня знайдено 60 тіл загиблих внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, їх ховають у братських могилах, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо поширення вірусних хвороб на окупованій Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.
Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл.
Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання".
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Ці ******** нічого в житті більше не вміють, як вбивати, руйнувати та влаштовувати масові поховання
Зробити ДНК кожному, та ховати окремо. Для цього не треба
багато розуми, України повинна зважати своїх громадян.