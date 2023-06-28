Говорили про навчання українських пілотів на літаках F-16, - Зеленський провів двосторонню зустріч із Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуває з візитом у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Глава Української держави зазначив, що присутність Анджея Дуди в Україні у День Конституції є важливим сигналом підтримки нашої країни, особливо напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Володимир Зеленський висловив подяку за оборонну допомогу, яку Польща надає нашій державі. Президент України також високо оцінив лідерство Варшави у створенні танкової коаліції та активну участь в авіаційній коаліції, зокрема готовність навчати українських пілотів на літаках F-16.

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Глава Української держави детально поінформував польського колегу про ситуацію на болі бою та ключові потреби України на фронті задля прискорення звільнення українських територій від російських загарбників.

Лідери скоординували позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Володимир Зеленський високо оцінив позицію Президента Польщі щодо політичного запрошення України до членства в НАТО.

Глави держав окремо обговорили низку актуальних питань двосторонньої взаємодії.

"Ми вже неодноразово спільно знаходили рішення для складних питань. Це відповідатиме високому рівню відносин і духу стратегічного партнерства між двома державами", – підсумував Президент України.

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