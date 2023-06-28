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Говорили про навчання українських пілотів на літаках F-16, - Зеленський провів двосторонню зустріч із Дудою

дуда,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуває з візитом у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

Глава Української держави зазначив, що присутність Анджея Дуди в Україні у День Конституції є важливим сигналом підтримки нашої країни, особливо напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Володимир Зеленський висловив подяку за оборонну допомогу, яку Польща надає нашій державі. Президент України також високо оцінив лідерство Варшави у створенні танкової коаліції та активну участь в авіаційній коаліції, зокрема готовність навчати українських пілотів на літаках F-16.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дуда прибув із візитом до Києва. ВIДЕО

Глава Української держави детально поінформував польського колегу про ситуацію на болі бою та ключові потреби України на фронті задля прискорення звільнення українських територій від російських загарбників.

Лідери скоординували позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Володимир Зеленський високо оцінив позицію Президента Польщі щодо політичного запрошення України до членства в НАТО.

Глави держав окремо обговорили низку актуальних питань двосторонньої взаємодії.

"Ми вже неодноразово спільно знаходили рішення для складних питань. Це відповідатиме високому рівню відносин і духу стратегічного партнерства між двома державами", – підсумував Президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програма навчання українських пілотів на F-16 все ще розробляється, - Міноборони Данії

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Дуда Анджей (777) F16 F-16 (686)


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Топ коментарі
+9
говорити без перерви- це все на що ти здатен..зелений баклажан
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28.06.2023 20:19
+8
Хто б тебе навчив виглядати як президент, а не як шпана якась.
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28.06.2023 20:30
+4
це в котрий раз можна куйню вішати українцям на вуха???
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28.06.2023 20:26
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говорити без перерви- це все на що ти здатен..зелений баклажан
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28.06.2023 20:19 Відповісти
це в котрий раз можна куйню вішати українцям на вуха???
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28.06.2023 20:26 Відповісти
Після минулої зустрічі, ляхи заборонили весь український агроекспорт, навіть транзит через свою країну.Тепер уважно слідкуємо за тим, які національні інтереси здав зелох сьогодні.
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28.06.2023 20:29 Відповісти
Марафєт, марафєт
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28.06.2023 20:30 Відповісти
Хто б тебе навчив виглядати як президент, а не як шпана якась.
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28.06.2023 20:30 Відповісти
Так він і є ''шпана криворога'' яка завдяки тупій недалекоглядності стала президентом
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28.06.2023 20:39 Відповісти
Посадити його в цей ф16 з мінімумом палива ,пошкодженим рулем та без катапульти.
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28.06.2023 20:37 Відповісти
Просити F-16S недостатньо. Вони мають бути зі зброєю "stand-off" типу, щоб їх можна було запускати за межі радіусу дії російських ППО. В іншому випадку вони так само схильні до збиття, як і всі інші реактивні літаки.
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28.06.2023 20:40 Відповісти
Ой, думаю, не для цього відкомандирували Дуду і Наусєду до Києва після самміту G7! Крім пряників вони ще й привезли батоги, про які наша корумпована влада не розкаже.
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28.06.2023 20:54 Відповісти
Без прикриття з повітря, не можна іти в наступ. Це догма,що не
потребує доказів. А людські втрати не можна порівнювати з ні з чим.
А ні гроші , а ні залізо.
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28.06.2023 21:14 Відповісти
добре
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29.06.2023 02:23 Відповісти
 
 