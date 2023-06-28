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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ризик вчинення Росією теракту на ЗАЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив онлайн на Конференції Головування ОБСЄ з огляду безпекових питань, де заявив, що окупація і ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МЗС. 

"Сьогодні Росія загрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що б не говорила російська пропаганда, саме Росія, і тільки Росія має сьогодні мотивацію і засоби для того, щоб здійснити інцидент на ЗАЕС", - сказав Кулеба.

Окрім цього, міністр наголосив, що Росія використовує Запорізьку АЕС як інструмент ядерного шантажу після того, як окупувала її та перетворила на військову базу.

"Не знаю, що ще має статися, щоб держави-учасниці ОБСЄ визнали очевидне: Росії не місце за цим столом", - зазначив Кулеба.

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Разом із тим, глава МЗС нагадав, що три тижні тому РФ спричинила найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Масштаб наслідків цього акту тероризму держави-агресора можна буде оцінити лише з часом.

Кулеба подякував Головуванню Північної Македонії за тверду позицію щодо захисту принципів ОБСЄ в умовах повномасштабної агресії Росії проти України.

"Не можна терпіти безкарність Росії, незаконне утримання співробітників ОБСЄ, крадіжку понад 70 автомобілів Організації. Не може бути дискусій з країною, чий президент перебуває в розшуку МКС за воєнний злочин викрадення українських дітей. Не може бути надії на цивілізований діалог із країною, яка завдає інтенсивних ударів ракетами та дронами по густонаселених житлових масивах, вдається до масових звірств, тортур, зґвалтувань і залякування цивільного населення", - зазначив Кулеба.

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Також він наголосив, що "не може бути пошуку порозуміння з агресором, який намагається знищити українську державність і національну ідентичність".

Міністр наголосив, що Україна боротиметься за свою свободу і відновлення територіальної цілісності та має цілісне бачення щодо відновлення справедливого і тривкого миру, яке детально викладено у Формулі миру президента Володимира Зеленського.

Кулеба закликав ОБСЄ до активної участі у втіленні української Формули миру.

"Ми живемо в час викликів, коли дискусії без прагматичних рішень більше не працюють. Якщо ми хочемо зберегти ОБСЄ і нашу колективну прихильність цінностям і принципам Гельсінського заключного акту, потрібно знайти спосіб призупинити участь Росії в ОБСЄ", - підсумував глава МЗС.

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Автор: 

ОБСЄ (3509) Кулеба Дмитро (3604) Запорізька АЕС (1415)


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Топ коментарі
+3
А хто ж кацапів туди пустив?
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28.06.2023 21:20
+2
Причому разом з кулебою.
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28.06.2023 21:10
+2
Кулєба! Ну не оп же ж твою ять!
Де заява МЗС або хоча б нашого посла в Угорщині стосовно "висерів" Орбана? Чому посол Угорщини ще не викликаний до тебе "на килим"?
Де реакція на те, що МЗС Ізраїлю викликає нашого посла "на килим" через заяви твого заступника?

Звісно, там де все працює і робити нічого не треба, то можна і поговорити, зробити видимість бурхливої діяльності! А проблеми самі розсосуться? Чи дєрьмак розрулить? Але ж то ТВОЯ робота!
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28.06.2023 21:22
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*******.
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28.06.2023 21:05 Відповісти
ОБСЄ йде на х#й.
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28.06.2023 21:06 Відповісти
Причому разом з кулебою.
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28.06.2023 21:10 Відповісти
Всьо пропало..у ОБСЄ свиснули 70 тачил..капець..
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28.06.2023 21:08 Відповісти
Ну если дадут Кулебе бабла,то он загрозу отменит.
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28.06.2023 21:14 Відповісти
А хто ж кацапів туди пустив?
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28.06.2023 21:20 Відповісти
Кулєба! Ну не оп же ж твою ять!
Де заява МЗС або хоча б нашого посла в Угорщині стосовно "висерів" Орбана? Чому посол Угорщини ще не викликаний до тебе "на килим"?
Де реакція на те, що МЗС Ізраїлю викликає нашого посла "на килим" через заяви твого заступника?

Звісно, там де все працює і робити нічого не треба, то можна і поговорити, зробити видимість бурхливої діяльності! А проблеми самі розсосуться? Чи дєрьмак розрулить? Але ж то ТВОЯ робота!
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28.06.2023 21:22 Відповісти
ОБСЕ не нужен такой мир, в котором есть Россия.
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28.06.2023 21:32 Відповісти
обсе это шайка прихвостней кремлевии. Просите 6 Флот США...надо вырезать охрану мокш в заэс.Слава Солдатам Великой Ukrainy
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28.06.2023 22:03 Відповісти
А кто виноват что НАТО усралось и спокойно наблюдает за геноцидом украинского народа.
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29.06.2023 10:14 Відповісти
 
 