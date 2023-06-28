Антикорупційний суд арештував голову Тернопільської облради Головка з можливістю внесення 805 тис. грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав голові Тернопільської облради Михайлу Головку, який підозрюється у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 805 тис. грн застави.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олег Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції".

Як зазначається, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали в суді про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 13 млн грн застави.

У разі внесення суми застави Головко повинен буде утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як передає ЦПК, у суді Головко назвав хабар провокацією і підставою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голові Тернопільської облради і двом заступникам голови Тернопільської ОВА повідомлено про підозру в отриманні хабаря, - САП