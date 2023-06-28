Антикорупційний суд арештував голову Тернопільської облради Головка з можливістю внесення 805 тис. грн застави
Вищий антикорупційний суд обрав голові Тернопільської облради Михайлу Головку, який підозрюється у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 805 тис. грн застави.
Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олег Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції".
Як зазначається, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали в суді про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 13 млн грн застави.
У разі внесення суми застави Головко повинен буде утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Як передає ЦПК, у суді Головко назвав хабар провокацією і підставою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактного знищення корупції а і вимагати застосувати запропоноване готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове саботувати переливання з пустого в порожнє та товчіння води в ступі.
ну, типовий 73/43% з трускавецького універу
А "не-липовые" патриоты у нас в какой партии состоят?
От тільки "дєрьмаківські узеленські" це не підтримають - ні помирать, ні купатися в лайні вони не хочуть... А доведеться ж колись...
я пропоную ФІКСАЦІЮ пропозицій людей як подолати корупцію.
себто якщо хтось пропонує діжку то така пропозиція фіксується, експертна комісія її оцінює і навіть якщо вона буде відхилена і не займе вищих місць то люди про цю пропозицію почують себто влада не приховає того факту що хтось пропонував діжку.
за таких умов той, хто запропонує реальний спосіб подолання корупції буде впевнений що українці про нього почують а якщо українці почують і він їм сподобається то далі тільки питання часу коли вони дожмуть владу щоб та це зробила.
пригадайте скасування недоторканости та шлях вступу до евросоюзу який став приводом до майдану.
НАТО це не ЕС, для вступу до НАТО Україна виконала 1000 відсотків будь-які вимоги бо НАТО це про армію а не про владу чи про економіку.
Так що працюйте ще над аргументами. Не відробляєте поки свої дерев'яні.
НАТО - це про армію. а казочки про політику в гузно засуньте собі, то байки для придурків.
армія люксембургу - 900 чоловік. Україна воює з росією і доволі успішно, з росією, яка армію люксембургу може подолати за пів дня максимум.
тому не треба писати маячню що армія 900 чоловік має право бути в НАТО а армія в 300 тисяч плюс мільйон резервістів не має.
НАТО створювався проти росії. і хто б там що не казав а Україна війною проти росії на мільйон відсотків заслужила своє місце в НАТО і проти виступають лише з двох позицій - дружбаки путіна і сцикуни, що путіна бояться.
політику вже не згадує ніхто. чи ви, б*ядь, будете ще орбана цитувати на повному серйозі, що Україна повинна виконати всі угорські хотілки?
Ну то Ви собі реалізуйте свої вологі мрії в серветку, а не вказуйте альянсу що і як йому робити з такими альтернативно обдарованими як Ви і ваш зелений об'єкт слинявого поклоніння.
Там дорослі дяді, без шмаркатих розберуться.
в НАТО є туреччина та греція, які формально й досі не примирилися через кіпр.
і нічого, члени НАТО.
Україна просить чітко призначити день вступу в НАТО так щоб відкинути вбік усі зайві відмазки, які просто каламутять воду.
Щодо Греції та Турції - їх конфлікт розпочався уже ПІСЛЯ їх вступу до НАТО - ніхто з них не був прийнятий до НАТО під час війни, тим більше - під час гарячої фази війни.
НАТО не прийме Україну до закінчення війни - нам це сказали вже багато раз - після закінчення - веллкам.
але ми всі ходили в школу і знаємо що рівняння 3х=y легко розв;язується коли стає відомий ікс.
тому ми вправі вимагати призначення дати прийняття України в НАТО(y) якщо буде відома дата закінчення війни(х).
себто вступ України стане залежати від факту закінчення війни а не закінчення війни і все по новій - нам знову будуть крутити яйця.
Это как за пенсионера 100 гр залог.
9/10 з них так i вiдпетляють. ЗАСТАВА це для них надiйний спосiб красти та виходити сухими з води. Чому досi ЗАСТАВА можлива??? Скiльки ще сотень iх здрисне пiд ЗАСТАВУ???