УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10285 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
4 912 52

Антикорупційний суд арештував голову Тернопільської облради Головка з можливістю внесення 805 тис. грн застави

головко

Вищий антикорупційний суд обрав голові Тернопільської облради Михайлу Головку, який підозрюється у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 805 тис. грн застави.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олег Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції".

Як зазначається, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали в суді про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 13 млн грн застави.

У разі внесення суми застави Головко повинен буде утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як передає ЦПК, у суді Головко назвав хабар провокацією і підставою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голові Тернопільської облради і двом заступникам голови Тернопільської ОВА повідомлено про підозру в отриманні хабаря, - САП

Автор: 

хабар (4723) Антикорупційний суд ВАКС (1970) Тернопільська область (599)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Рило дуже нагле в нього. Слизька й вонюча істота.
показати весь коментар
28.06.2023 21:58
+8
ну хіба така рожа з такими зеленими беньками може бути хабарником? ))
показати весь коментар
28.06.2023 21:56
+7
Корупція в головах з раннього дитинства. Це вже спосіб життя і мислення мільйонів українців. 30 років я слухаю такі ідіотські пропозиції, але корупціонери безкарні і задоволені життям. Звідси залишаються тільки Комітети Лінча на місцях. І знищувати падло потрібно цілими родинами (кланами) до третього коліна разом з майном нечесно надбаним.
показати весь коментар
28.06.2023 22:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактного знищення корупції а і вимагати застосувати запропоноване готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове саботувати переливання з пустого в порожнє та товчіння води в ступі.
показати весь коментар
28.06.2023 21:55 Відповісти
Ойййй,
ну, типовий 73/43% з трускавецького універу
показати весь коментар
28.06.2023 22:12 Відповісти
ви щось маєте проти подолання корупції? ні? тоді заваліть свій дурнуватий хавальник, щоб не смерділо тут.
показати весь коментар
28.06.2023 22:16 Відповісти
пщол ти назд до мамки в вульву...
показати весь коментар
28.06.2023 23:01 Відповісти
чому відразу з трускавецького універу, людина просто геній від народження
показати весь коментар
28.06.2023 22:38 Відповісти
причому генієм він був ще в утробі
показати весь коментар
28.06.2023 23:02 Відповісти
нет это типичный представитель партии "Сволота" липовые патриоты которые были на подсосе у партии рыгов а теперь у ЗЕ-щмар
показати весь коментар
29.06.2023 00:19 Відповісти
Свободовцы, которые с 2014 на фронте твою жирную задницу защищают, значит, для тебя "липовые патриоты".
А "не-липовые" патриоты у нас в какой партии состоят?
показати весь коментар
29.06.2023 08:03 Відповісти
сволотовцы это те спойлеры крторые были быстро сварганены партией рыгов братьями Клюевыми под выборы януковоща те которые всегда голосвали против НАТО и евроинтеграцию и ты ботяра прекрасно об этом знаешь
показати весь коментар
29.06.2023 08:07 Відповісти
Я знаю, что ты - кацапский провокатор и брехун. Это я точно знаю. А к твоим словам всегда нужно относиться как к кацапской ИПСО.
показати весь коментар
29.06.2023 09:01 Відповісти
Никто не хочет с ней бороться....пропащая ситуация....люди живут в этом го*не и их устраивает....а потом удивляются, почему всякие путлеры нападают на слабую и беззащитную страну....правда жизни....
показати весь коментар
28.06.2023 22:13 Відповісти
Корупція в головах з раннього дитинства. Це вже спосіб життя і мислення мільйонів українців. 30 років я слухаю такі ідіотські пропозиції, але корупціонери безкарні і задоволені життям. Звідси залишаються тільки Комітети Лінча на місцях. І знищувати падло потрібно цілими родинами (кланами) до третього коліна разом з майном нечесно надбаним.
показати весь коментар
28.06.2023 22:17 Відповісти
Воооот! Золотые слова. Согласен.
показати весь коментар
28.06.2023 22:41 Відповісти
бредни популистов и пестаболов типа этого свободовца - который обещал тоже самое когда боролся за власть - а как только пришел туда, сразу поймали на Хабарi
показати весь коментар
29.06.2023 00:24 Відповісти
бред собачий - коррупция уничтожается легко - принятием прозрачного законодательства и независимым судейством
показати весь коментар
29.06.2023 00:21 Відповісти
У нас прекрасне антикорупційне законодавство. Проблемка лиш в тому що воно не працює. І працювати не буде доки корупціонери не будуть висіти на ліхтарях. Так було в усьому світі завжди. І ніяк інакше при такому розгулі корупції і безкарності бути не може. Громадяни зупиняють їх позасудовими методами або перетворюються на пограбоване бидло. Совістити ситих і безкарних даремна справа...
показати весь коментар
29.06.2023 08:20 Відповісти
бред собачий законодавство не прекрасне томущо воно не однозначно трактуется слiдчими органами и судом
показати весь коментар
29.06.2023 08:23 Відповісти
Законодавство будь якої цивілізованої країни постійно змінюється пристосовуючись до змін в країні. Орієнтиром є права людини. То ж ідеального "однозначного" законодавства немає і бути не може. Кожний "кейс" розглядається окремо і накопичується база прецедентів які призводять до корекції законів.
показати весь коментар
29.06.2023 17:18 Відповісти
При існуючому стані речей, найефективнішим буде діжка з лайном, в якій по саму шию буде сидіти хабарник, і воїн з шаблею коло тієї діжки. Діжку везуть по Хрещатику, це знімають ВСІ канали "єдиного марафету" і показують у "прайм-тайм" (закордонні - по бажанню), а воїн шаблею б'є над діжкою кожні секунд 20-30. І в ефір іде або пірнання хабарника в лайно, або "забрюлена" голова, що підскакує по асфальту Хрещатика.

От тільки "дєрьмаківські узеленські" це не підтримають - ні помирать, ні купатися в лайні вони не хочуть... А доведеться ж колись...
показати весь коментар
28.06.2023 22:25 Відповісти
Турецька кара) Краще руку на перший раз відрубати..
показати весь коментар
28.06.2023 22:31 Відповісти
пане, ви не зрозуміли.

я пропоную ФІКСАЦІЮ пропозицій людей як подолати корупцію.

себто якщо хтось пропонує діжку то така пропозиція фіксується, експертна комісія її оцінює і навіть якщо вона буде відхилена і не займе вищих місць то люди про цю пропозицію почують себто влада не приховає того факту що хтось пропонував діжку.

за таких умов той, хто запропонує реальний спосіб подолання корупції буде впевнений що українці про нього почують а якщо українці почують і він їм сподобається то далі тільки питання часу коли вони дожмуть владу щоб та це зробила.

пригадайте скасування недоторканости та шлях вступу до евросоюзу який став приводом до майдану.
показати весь коментар
28.06.2023 22:31 Відповісти
Якщо не помиляюсь,Головко--**Свободівець**,і кому можно вірити,якщо це правда,думав хоч там немає хабарників.....
показати весь коментар
28.06.2023 21:55 Відповісти
так, соратник Тягнибока))
показати весь коментар
28.06.2023 21:57 Відповісти
і так вже майже рейтинг нульовий був....Кошулинського шкода...
показати весь коментар
28.06.2023 22:09 Відповісти
ага, і Мірошніченка також?))
показати весь коментар
28.06.2023 22:14 Відповісти
ага, і Шрека також
показати весь коментар
28.06.2023 22:16 Відповісти
ну хіба така рожа з такими зеленими беньками може бути хабарником? ))
показати весь коментар
28.06.2023 21:56 Відповісти
де ти побачив зелені беньки?
показати весь коментар
28.06.2023 22:10 Відповісти
не по темі - зеленському їхати на самміт НАТО не варто, нас не беруть і не кажуть коли візьмуть, тож, краще показати демарш аніж поїхати і як ющенко замок поцілувати.
показати весь коментар
28.06.2023 21:57 Відповісти
Нє, нехай їде і пояснить там з високої трибуни чому зелена влада так обісралась. Головне щоб замість саміту раптом в Омані не опинився.
показати весь коментар
28.06.2023 22:20 Відповісти
пане, не меліть дурниць і не тупіть.

НАТО це не ЕС, для вступу до НАТО Україна виконала 1000 відсотків будь-які вимоги бо НАТО це про армію а не про владу чи про економіку.
показати весь коментар
28.06.2023 22:25 Відповісти
Для особливо обдарованих (для Вас): НАТо є військово-ПОЛІТИЧНИЙ блок. Тому і вимоги вступу військово-ПОЛІТИЧНІ.
Так що працюйте ще над аргументами. Не відробляєте поки свої дерев'яні.
показати весь коментар
28.06.2023 22:29 Відповісти
для баранів - сонце встає не тому що є про це довідка а тому що воно встає.

НАТО - це про армію. а казочки про політику в гузно засуньте собі, то байки для придурків.

армія люксембургу - 900 чоловік. Україна воює з росією і доволі успішно, з росією, яка армію люксембургу може подолати за пів дня максимум.

тому не треба писати маячню що армія 900 чоловік має право бути в НАТО а армія в 300 тисяч плюс мільйон резервістів не має.

НАТО створювався проти росії. і хто б там що не казав а Україна війною проти росії на мільйон відсотків заслужила своє місце в НАТО і проти виступають лише з двох позицій - дружбаки путіна і сцикуни, що путіна бояться.

політику вже не згадує ніхто. чи ви, б*ядь, будете ще орбана цитувати на повному серйозі, що Україна повинна виконати всі угорські хотілки?
показати весь коментар
28.06.2023 22:40 Відповісти
Я так зрозумів, що у Вас якесь СВОЄ НАТО в голові, яке до реального НАТО не має жодного стосунку.
Ну то Ви собі реалізуйте свої вологі мрії в серветку, а не вказуйте альянсу що і як йому робити з такими альтернативно обдарованими як Ви і ваш зелений об'єкт слинявого поклоніння.
Там дорослі дяді, без шмаркатих розберуться.
показати весь коментар
28.06.2023 22:47 Відповісти
Які 1000%?? В Україні війна йде. Доти, доки закінчиться війна, нас у НАТО не візьмуть.
показати весь коментар
29.06.2023 08:06 Відповісти
війна це просто відмазка щоб приховати страх НАТО перед росією.

в НАТО є туреччина та греція, які формально й досі не примирилися через кіпр.

і нічого, члени НАТО.

Україна просить чітко призначити день вступу в НАТО так щоб відкинути вбік усі зайві відмазки, які просто каламутять воду.
показати весь коментар
29.06.2023 09:25 Відповісти
Як можна призначити день вступу, якщо невідома дата закінчення війни??
Щодо Греції та Турції - їх конфлікт розпочався уже ПІСЛЯ їх вступу до НАТО - ніхто з них не був прийнятий до НАТО під час війни, тим більше - під час гарячої фази війни.
НАТО не прийме Україну до закінчення війни - нам це сказали вже багато раз - після закінчення - веллкам.
показати весь коментар
29.06.2023 10:27 Відповісти
дата закінчення війни невідома, ви абсолютно праві.

але ми всі ходили в школу і знаємо що рівняння 3х=y легко розв;язується коли стає відомий ікс.

тому ми вправі вимагати призначення дати прийняття України в НАТО(y) якщо буде відома дата закінчення війни(х).

себто вступ України стане залежати від факту закінчення війни а не закінчення війни і все по новій - нам знову будуть крутити яйця.
показати весь коментар
29.06.2023 10:32 Відповісти
Рило дуже нагле в нього. Слизька й вонюча істота.
показати весь коментар
28.06.2023 21:58 Відповісти
А очі такі чесні - чесні.
показати весь коментар
28.06.2023 21:59 Відповісти
Добра новина! Але застава для такого хабарника замала((
показати весь коментар
28.06.2023 22:09 Відповісти
А коли за зелених корупціонерів візьметеся? Чи ''ета другоє''!
показати весь коментар
28.06.2023 22:09 Відповісти
805 тис. грн- це його місячний хабар.
показати весь коментар
28.06.2023 22:10 Відповісти
ні, це місячна оф. з/п
показати весь коментар
28.06.2023 22:16 Відповісти
На його місце зелені готують свою ''карабєльную сосну'' або ''сосунка''.
показати весь коментар
28.06.2023 22:12 Відповісти
****** , 21000 долларов для них - пыль на ботинках , дебилы ***.
показати весь коментар
28.06.2023 22:12 Відповісти
Это его дневная выручка
Это как за пенсионера 100 гр залог.
показати весь коментар
28.06.2023 22:26 Відповісти
корупція ...., ну хто ж з нею боротиметься, вона ж - годувальниця, золота рибка, дитяча мрія ..... Нічого святого!
показати весь коментар
28.06.2023 23:35 Відповісти
А були сумнiви що не вийде за ЗАСТАВУ?

9/10 з них так i вiдпетляють. ЗАСТАВА це для них надiйний спосiб красти та виходити сухими з води. Чому досi ЗАСТАВА можлива??? Скiльки ще сотень iх здрисне пiд ЗАСТАВУ???
показати весь коментар
29.06.2023 02:03 Відповісти
Это что ? ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД НАРОДОМ ! Он на коррумпировал бабла , из которого легко внесёт любой залог и продолжит в том же духе !!! ЭТУ ХЕРНЮ С ЗАЛОГАМИ , ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ !!! И ДЕЛАТЬ ЭТО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ !!!!
показати весь коментар
29.06.2023 08:06 Відповісти
Чувачок опозорил ВО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB «Свобода»
показати весь коментар
29.06.2023 10:18 Відповісти
 
 