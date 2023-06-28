Протягом 28 червня росіяни 7 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 36 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (9 вибухів), СПГ (2 вибухи) та мінометів (7 вибухів).

Краснопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: був мінометний обстріл (10 вибухів)

Юнаківська громада: здійснено артобстріл (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури".

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