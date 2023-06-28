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Мета Заходу - допомогти Україні захистити себе, а не зміна режиму в РФ, - Шольц

шольц

Мета Заходу в підтримці України полягає в тому, щоб допомогти їй захистити себе, а не домогтися зміни режиму в РФ.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на питання, чи сподівався він, що заколот Пригожина покладе край правлінню Путіна, Шольц відповів, що в цьому немає сенсу, оскільки неясно, чи буде краще те, що прийде після нього.

"Війська Вагнера - це військова частина, яка діє дуже агресивно по всьому світу, і дуже конкретно у війні Росії проти України", - сказав Шольц.

Однак канцлер Німеччини заявив, що, на його думку, невдалий заколот послабив Путіна.

"Я дійсно вважаю, що він ослаблений, оскільки це показує, що в автократичних владних структурах є тріщини, і він не так міцно тримається в сідлі, як він завжди стверджує", - сказав Шольц. Але, додав канцлер, неясно, чи підвищить це ймовірність того, що Кремль виведе свої війська з України для проведення мирних переговорів.

Також читайте: Шольц виступає за гарантії безпеки Україні, але не за прискорений вступ у НАТО

Автор: 

Німеччина (7437) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+14
НЕ треба режим в рф міняти. Треба зробити так, щоб не було де міняти режим.
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28.06.2023 22:41
+12
Шольц такий жн тупий як і Макрон
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28.06.2023 22:39
+11
Шольца такий агресивний кацапський режим який весь світ лякає ''ядерною бімбою'' влаштовує! Лютий треш!
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28.06.2023 22:42
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Шольц такий жн тупий як і Макрон
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28.06.2023 22:39 Відповісти
Теж люблю ширих украънцыв з західної України, які здають квартири людям зі схожу які лишились без нічиого, а самі сидять на пособіях у Європі
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28.06.2023 22:48 Відповісти
А що заважає людям зі сходу сісти на пособія у Європі?
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28.06.2023 22:50 Відповісти
так він і сидить у фінляндії на пособії але переймається цінами на західній Україні
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28.06.2023 22:51 Відповісти
Трохи не вгадав, але спроба вдала. Коли мудрий нарід обрав ЗЕленого йолопа президентом, я пішов навчатися у фінський коледж та отримав тут освіту. Мені тебе шкода, якщо в тебе більш ні на що не хватає уяви як сісти на помобієєєєє
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28.06.2023 23:01 Відповісти
з твоєї довгої життєвої історії я роблю висновок що ти сам не знаєш які ціни на західній Україні а просто переказуєш чиїсь слова ?
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28.06.2023 23:13 Відповісти
На та є дуже багато різних причин
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28.06.2023 23:02 Відповісти
Відсутність незруйнованого житла та квартирантів в ньому.
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28.06.2023 23:26 Відповісти
на західній теж ******* тих хто зі східної сидить але воювати не хоче , бо як вони кажуть "А зачем? Там ваших много "
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28.06.2023 22:52 Відповісти
Але розумніший чим ти,десь так в рази 1000000000000
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29.06.2023 00:06 Відповісти
Ні. Він не тупий.

Він відверто виклав свою позицію:

» Можете робити що завгодно.
Ми вас чипатемо НЕ будемо.»
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29.06.2023 02:04 Відповісти
"Мета Заходу в підтримці України полягає в тому, щоб допомогти їй захистити себе, а не домогтися зміни режиму в РФ" Джерело:

Одне іншому не заважає, ІМХО...
Але краще не "зміна режиму РФ", а "зникнення РФ з мапи світу". Всім у світі стане дихати легше...
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28.06.2023 22:40 Відповісти
НЕ треба режим в рф міняти. Треба зробити так, щоб не було де міняти режим.
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28.06.2023 22:41 Відповісти
Для заходу це ще страшніше, ніж зміна режиму.
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28.06.2023 22:52 Відповісти
Мабуть. Можливо. Можуть бути свої аргументи. А от для України це зовсім інше. Це питання "як (ви)жити" на десятиліття чи навіть століття.
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28.06.2023 22:54 Відповісти
Но у Зе как раз такая цель,договорится
с тем кто в глаз заглянуть даст.
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28.06.2023 22:41 Відповісти
Він Вам особисто це сказав, чи на заборі прочитали?
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28.06.2023 22:52 Відповісти
2014 год."Россия и Украина - действительно братские народы», - заявил Зеленский в эфире."
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28.06.2023 23:07 Відповісти
Ти не уявляєш взагалі, що було до 91 року. І хто кого й куди цілував. А цей приклад мені до дупи. Це не мій герой.
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29.06.2023 06:59 Відповісти
Уявляю,были купоны 32 года назад и зарплаты свечками или сахаром.
А пару лет назад вся промышленность Украины работала на Катяхостан
Про сборку Лады-калины в Запорожье почитай.
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29.06.2023 09:45 Відповісти
Зелох недоговороспособный, как и Пу.
Один Вова и второй - как Биба и Боба.
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28.06.2023 22:53 Відповісти
расія хАрошая,так пан Шольц??,,((,
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28.06.2023 22:42 Відповісти
Шольца такий агресивний кацапський режим який весь світ лякає ''ядерною бімбою'' влаштовує! Лютий треш!
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28.06.2023 22:42 Відповісти
Шольц - це вже треш.
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28.06.2023 22:57 Відповісти
Ссут кипятком от *****, позор
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28.06.2023 22:43 Відповісти
Ізоляція найкращий спосіб змінити режим в **********.
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28.06.2023 22:47 Відповісти
Шольц!
Тобі ковбаса не ввижається?
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28.06.2023 22:48 Відповісти
Іншими словами - залишити х#йла вічним і загрозу для України та Європи, звісно з умовами не вступу до НАТО та ЄС, "мудре далекоглядне рішення" головне просте 🤬...
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28.06.2023 22:49 Відповісти
А мені здається, що дехто на заході хоче, щоб ця війна була безкінечною.
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28.06.2023 22:55 Відповісти
Єдиний спосіб уберегти від війни ту ж Європу - це зміна режиму в рашці.
Мир - це не відсутність війни, мир - це відсутність москви (C).
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28.06.2023 22:56 Відповісти
отож "целі апєрациі" міняються не тільки в москалів, а й у німців.
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28.06.2023 22:59 Відповісти
Так нехай фріци свою спецоперацію проводять, наприклад: відіб'ють Кенігсберг у рашки.
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28.06.2023 23:08 Відповісти
Сцикуни
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28.06.2023 23:05 Відповісти
На манеже всё те же и всё то же. Приусрались чуть евро-либералы. А вот бы вдруг и правда как только в Ростове цветы принесли и чвк попёрло на мацкву с восторгом по накатанной дорожке, нашлись бы у нас две колоны танков и бтр с заправщиками и резко на Белгород а там и на Тулу за ночь вскочить?! И даже потом, когда пошла обратка, успели ли бы чуть покрошить райотделы и прочих нац-гвардейцев вернутся домой? А ведь смелость города берёт. На грани фантастики конечно. Но как становится ясно уже сегодня, то что там произошло в реале---да могло бы и сработать такое вот действие. Иди знай теперь когда выпадет такое. Можно посмеятся конечно. А может и заплакать.
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28.06.2023 23:06 Відповісти
Як би захід не мріяв відновити гешефт з путіним, але його ж одержимість Україною доведе до зміни режиму або краху рашки. По іншому ця війна не закінчиться, можливо призупинеться, але на короткий проміжок часу.
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28.06.2023 23:10 Відповісти
Байден вообще побежал спасать друга Путина от страшного Пригожина.
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28.06.2023 23:10 Відповісти
Пане Шольц. Щоб захистити не тільки Україну, дійсно не варто змінювати режим в рашці, бо то є марна справа, а потрібно знищити саму колибєль зла. Зло буде народжувати нове і нове зло, тому завданням має бути знищення утроби первісного зла.
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28.06.2023 23:16 Відповісти
ну коли в Греції був дефолт, то вимагали і уряд поміняти

хіба путін не загрожує Німеччині ?

он китай теж з США дружив поки інвестиції надходили, а як китайська економіка зміцніла, то й ракети з'явилися, і стелс-бомбордувальники, і космічні війська, і всьо тепер, "подвинь тухєс, Америка"
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28.06.2023 23:20 Відповісти
Слишь, тухєс!

Ипало закрой. Не кошерно якось -
плювати у колодязь з якого ТИ воду пьешь!
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29.06.2023 02:11 Відповісти
Сподіваюсь хоч тепер всі зрозуміли, що отой весь "прігожинський заколот", це кремлівське шоу, яке демонструвала москалота минулими вихідними. Вигодонабувач цього спектаклю від початку сидів у кремлі. Я про це писав ще 24.06.23. коли майже усі були в суцільній ейфорії та в очікуванні, що ось вона, вагнерівська "табакерка", якою Прігожин жахне ху@ло по довбешці... Нажаль, навіть зараз мало хто з поважних політОлухів зрозумів заради чого був влаштований увесь цей спектакль. А спектакль цей був розрахований виключно на зовнішнього споживача - на Захід, щоб показати, мовляв, хлопці, якщо вам не подобається ху@ло, тоді йому на заміну може прийти неадекватний кримінальник бєспрєдєльщік Пригожин з кувлдою та зі своєю братвою. Цей спектакль не для України, бо українці всіх цих пригожиних та його вагнерівську пєтушатню на своєму прутні крутимо вже 1.5 року. Цей спектакль виключно для Заходу, який зараз і фінансує нас і дає нам зброю і без якого ми не встоїмо. І цією постановою кремль хоче вплинути на рішення Заходу - не дати можливості Україні остаточно перемогти москальську орду, дати залишити режим ху@ла, як "менше зло", бо на місце ботоксного гнома може прийти отаке пугало - відвертий кримінальник Прігожин. І реакція Шольца (Макрона і т.д.) нажаль підтверджує, що це москальське шоу дає свій результат. Чи буде він тривалим залежить лише від України та її успіхів на фронті.
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28.06.2023 23:30 Відповісти
100%
"Почти захваченные" ядерные боеприпасы забыли написать ))
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28.06.2023 23:52 Відповісти
***** може вийти та згвалтуваьи немовля, показати це по всім каналам світу, і європейські політики будуть говорити що путін безальтернативний, путін хороший
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28.06.2023 23:34 Відповісти
олух олаф шульц знову мимо!

п е д е р а ц і я буде УТИЛІЗОВАНА!!! щоби там якісь шульци чи пукіни не перділи ротом....
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29.06.2023 05:36 Відповісти
Боротися з наслідками лиха марно - якщо не усувати причину.

Це як відкачувати воду при откритому крані.
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29.06.2023 09:01 Відповісти
Вроде в последнее время Шольц начал делать правильные вещи и вот на тебе, понёс пургу.
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29.06.2023 10:25 Відповісти
 
 