Мета Заходу - допомогти Україні захистити себе, а не зміна режиму в РФ, - Шольц

Мета Заходу в підтримці України полягає в тому, щоб допомогти їй захистити себе, а не домогтися зміни режиму в РФ.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на питання, чи сподівався він, що заколот Пригожина покладе край правлінню Путіна, Шольц відповів, що в цьому немає сенсу, оскільки неясно, чи буде краще те, що прийде після нього.

"Війська Вагнера - це військова частина, яка діє дуже агресивно по всьому світу, і дуже конкретно у війні Росії проти України", - сказав Шольц.

Однак канцлер Німеччини заявив, що, на його думку, невдалий заколот послабив Путіна.

"Я дійсно вважаю, що він ослаблений, оскільки це показує, що в автократичних владних структурах є тріщини, і він не так міцно тримається в сідлі, як він завжди стверджує", - сказав Шольц. Але, додав канцлер, неясно, чи підвищить це ймовірність того, що Кремль виведе свої війська з України для проведення мирних переговорів.

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