Мета Заходу - допомогти Україні захистити себе, а не зміна режиму в РФ, - Шольц
Мета Заходу в підтримці України полягає в тому, щоб допомогти їй захистити себе, а не домогтися зміни режиму в РФ.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на питання, чи сподівався він, що заколот Пригожина покладе край правлінню Путіна, Шольц відповів, що в цьому немає сенсу, оскільки неясно, чи буде краще те, що прийде після нього.
"Війська Вагнера - це військова частина, яка діє дуже агресивно по всьому світу, і дуже конкретно у війні Росії проти України", - сказав Шольц.
Однак канцлер Німеччини заявив, що, на його думку, невдалий заколот послабив Путіна.
"Я дійсно вважаю, що він ослаблений, оскільки це показує, що в автократичних владних структурах є тріщини, і він не так міцно тримається в сідлі, як він завжди стверджує", - сказав Шольц. Але, додав канцлер, неясно, чи підвищить це ймовірність того, що Кремль виведе свої війська з України для проведення мирних переговорів.
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Він відверто виклав свою позицію:
» Можете робити що завгодно.
Ми вас чипатемо НЕ будемо.»
Одне іншому не заважає, ІМХО...
Але краще не "зміна режиму РФ", а "зникнення РФ з мапи світу". Всім у світі стане дихати легше...
с тем кто в глаз заглянуть даст.
А пару лет назад вся промышленность Украины работала на Катяхостан
Про сборку Лады-калины в Запорожье почитай.
Один Вова и второй - как Биба и Боба.
Тобі ковбаса не ввижається?
Мир - це не відсутність війни, мир - це відсутність москви (C).
хіба путін не загрожує Німеччині ?
он китай теж з США дружив поки інвестиції надходили, а як китайська економіка зміцніла, то й ракети з'явилися, і стелс-бомбордувальники, і космічні війська, і всьо тепер, "подвинь тухєс, Америка"
Ипало закрой. Не кошерно якось -
плювати у колодязь з якого ТИ воду пьешь!
"Почти захваченные" ядерные боеприпасы забыли написать ))
олухолаф шульц знову мимо!
п е д е р а ц і я буде УТИЛІЗОВАНА!!! щоби там якісь шульци чи пукіни не перділи ротом....
Це як відкачувати воду при откритому крані.