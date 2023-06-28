Лідери узгодили позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, - Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Литви Науседою
Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, який перебуває з візитом у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України.
"Глава Української держави наголосив, що візит литовського колеги в День Конституції України є черговим підтвердженням вагомої та своєчасної підтримки з боку Литви", - йдеться в повідомленні на офіційному порталі президента України.
Як повідомляється, Зеленський подякував Науседі за оборонну допомогу Україні, яка сягнула близько 1,5% ВВП Литви. Окремо він відзначив оприлюднене в середу рішення про купівлю Литовською Республікою двох пускових установок NASAMS для передачі їх Україні.
"Дякую за рішучий крок до зміцнення нашої оборонної потужності та захисту українського неба і громадян від ворожих атак", - зазначив глава Української держави, слова якого наводить пресслужба.
Як інформує пресслужба президента України, лідери узгодили "позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. У цьому контексті президент України висловив подяку президенту Литви за дієве сприяння руху нашої держави до членства в Альянсі".
Зеленський також поінформував колегу про ситуацію на фронті та поточні потреби українських військових для продовження захисту та деокупації українських територій.
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