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Лідери узгодили позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, - Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Литви Науседою

науседа

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, який перебуває з візитом у Києві.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України.

"Глава Української держави наголосив, що візит литовського колеги в День Конституції України є черговим підтвердженням вагомої та своєчасної підтримки з боку Литви", - йдеться в повідомленні на офіційному порталі президента України.

Як повідомляється, Зеленський подякував Науседі за оборонну допомогу Україні, яка сягнула близько 1,5% ВВП Литви. Окремо він відзначив оприлюднене в середу рішення про купівлю Литовською Республікою двох пускових установок NASAMS для передачі їх Україні.

"Дякую за рішучий крок до зміцнення нашої оборонної потужності та захисту українського неба і громадян від ворожих атак", - зазначив глава Української держави, слова якого наводить пресслужба.

Як інформує пресслужба президента України, лідери узгодили "позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. У цьому контексті президент України висловив подяку президенту Литви за дієве сприяння руху нашої держави до членства в Альянсі".

Зеленський також поінформував колегу про ситуацію на фронті та поточні потреби українських військових для продовження захисту та деокупації українських територій. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я прибув до Києва з головним меседжем: місце України - в НАТО, - президент Литви Науседа. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Науседа Гітанас (345)


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Оісапєду здав у ремонт? А то щось не видно ні лісапєди, ні голобородьки на ньому... Мабуть зламався... І лісапєд, і голобородька... От тільки останній не ремонтується - несіть іншого!
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28.06.2023 22:58 Відповісти
Знов бородате у футболці строїть з себе найвеличнішого лідора.
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28.06.2023 22:59 Відповісти
Лідери це хто?
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28.06.2023 23:05 Відповісти
Один з них лідер, а другий лідор..
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28.06.2023 23:48 Відповісти
Добре.
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29.06.2023 02:33 Відповісти
 
 