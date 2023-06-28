Дешеві російські дрони-камікадзе "Ланцет" становлять загрозу для західної техніки, яку отримала Україна, - Reuters
За даними Reuters, російські окупанти нарощують використання недорогих безпілотників "Ланцет", які здатні знищувати військову техніку, що в багато разів перевищує їхню вартість.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зазначається, що безпілотники "Ланцет" дедалі частіше пошкоджують або знищують таку цінну для України техніку як танк Leopard 2 чи самохідна гаубиця Caesar. Українські військовослужбовці з чотирьох різних артилерійських команд у розмові з Reuters назвали їх однією з головних загроз, з якими вони зіткнулися на полі бою. Дехто із солдатів говорить, що останніми місяцями їх використання зросло.
Помічник старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт відзначив, що Міністерство оборони Росії заохочує збільшення виробництва "Ланцетів" як дешевого способу вразити дорогоцінне західне обладнання, передане Україні для контрнаступу. Згідно з загальнодоступними російськими джерелами, такий дрон коштує приблизно 3 мільйони рублів (близько 35 тисяч доларів).
Для порівняння, аналітики оцінюють одну ракету С-300, яку використовує Росія, у щонайменше кілька сотень тисяч доларів. Танк Leopard 2 коштує кілька мільйонів доларів.
"Ланцет" несе відносно невелике вибухове навантаження — у межах від 1,5 до 5 кг. Однак, незважаючи на меншу потужність, ніж артилерійський снаряд, він здатний завдати значної шкоди. Окрім того, ці дрони управляються пілотом у режимі реального часу, що робить їх небезпечнішими.
За словами Бендетта, найновіша модель "Ланцет 3" може долати відстань до 50 км, завдяки чому він може вражати цілі глибоко за українськими лініями. Його здатність переслідувати свою ціль робить його загрозою для високоцінного обладнання, такого як танки, самохідні артилерійські установки та ракетні системи.
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Потрібно бути обєткивним, щоб потім не кидатись на людей з іпсо та зрадофільством.
нажаль від того що Ви не дивитесь на відео на яких помирають наші герої їх менше у кацапів від того не стає.
Спочатку такі як Ви писали що відео з розбитою(окрема "подяка" ******** безуглій яка здала з потрохами місце розташування бригади) 47 то фейк кацапні, але виявилось що то не зовсім так.
Их цель - любыми пустями снизить мораль и подорвать боевой дух украинцев.
Потрібно цим тільки займатись , а не просто балакати.
Ось Ізраїль свою такую систему на кожен танк , чі беху ставить. Назва її "трофі". І це не є якась ноу хау. Потрібно тільки включати мозг, і працювати.
Во время испытаний модуль от Raytheon Technologies на базе машины Stryker поразил множество БПЛА весом до 600 кг, но плохо показал себя против ракет и артиллерийских снарядов.
Для испытаний просите, может и дадут. Американское, немецкое, израильское....
війна це змагання двох ємностей. кожна з воюючих сторін намагається чужу ємність сильніше пошкодити щоб звідти швидше виливалося. чия ємність перша буде спустошеною той війну і програв.
так от, до чого веду - пріоритетом на війні є завдання ворогу ударів а посилення власного захисту другорядне, про те треба було до війни думати.
тому на війні дуже часто буде таке що ніхто не перейматиметься захистом, всі будуть займатися нанесенням шкоди.
і до речі - той український цезарь, якого москалі знищили був би цілим якби водій не смикнув би кермо вбік бо ланцет промахувався і промахнувся.
думаю якби влада та генштаб започаткували б якесь б'юро, що приймало від людей ідеї та платило за них гроші то вже давно б щось та придумали проти ланцетів.
просто влада думає лише про одне - як триматися за владу, їй це достатньо, вона не розуміє що як програти війну то і влади ніякої не буде.