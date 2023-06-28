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Дешеві російські дрони-камікадзе "Ланцет" становлять загрозу для західної техніки, яку отримала Україна, - Reuters

ланцет

За даними Reuters, російські окупанти нарощують використання недорогих безпілотників "Ланцет", які здатні знищувати військову техніку, що в багато разів перевищує їхню вартість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що безпілотники "Ланцет" дедалі частіше пошкоджують або знищують таку цінну для України техніку як танк Leopard 2 чи самохідна гаубиця Caesar. Українські військовослужбовці з чотирьох різних артилерійських команд у розмові з Reuters назвали їх однією з головних загроз, з якими вони зіткнулися на полі бою. Дехто із солдатів говорить, що останніми місяцями їх використання зросло.

Помічник старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт відзначив, що Міністерство оборони Росії заохочує збільшення виробництва "Ланцетів" як дешевого способу вразити дорогоцінне західне обладнання, передане Україні для контрнаступу. Згідно з загальнодоступними російськими джерелами, такий дрон коштує приблизно 3 мільйони рублів (близько 35 тисяч доларів).

Для порівняння, аналітики оцінюють одну ракету С-300, яку використовує Росія, у щонайменше кілька сотень тисяч доларів. Танк Leopard 2 коштує кілька мільйонів доларів.

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"Ланцет" несе відносно невелике вибухове навантаження — у межах від 1,5 до 5 кг. Однак, незважаючи на меншу потужність, ніж артилерійський снаряд, він здатний завдати значної шкоди. Окрім того, ці дрони управляються пілотом у режимі реального часу, що робить їх небезпечнішими.

За словами Бендетта, найновіша модель "Ланцет 3" може долати відстань до 50 км, завдяки чому він може вражати цілі глибоко за українськими лініями. Його здатність переслідувати свою ціль робить його загрозою для високоцінного обладнання, такого як танки, самохідні артилерійські установки та ракетні системи.

Автор: 

безпілотник (4285) дрони (4830)


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Топ коментарі
+47
А у нас є дрони-камікадзе власного виробництва? Чи тільки асфальти та побєдобєсні відосики кожного дня?
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28.06.2023 22:58
+38
Надо же, спустя полгода наконец заметили проблему.
Ещё несколько месяцев и будет неприятное открытие, что кацапский ВПК перегоняет западные поставки, а украинский вообще в ус не дует и победы все только пропагандистские и в будущем времени, а с ноября 2022 никаких побед нет.
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28.06.2023 23:01
+38
Ця проблема уже як рік стоїть. Але Резнікова це не хвилює. Йому головне яйця по 17 грн. продати. А робити свої дрони-камікадзе чи закуповувати іноземні він забороняє високими пошлінами.
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28.06.2023 23:01
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ахаха "как удобно" жити у теплій ванні де тільки Ми (мадяр) нищить кацапню дронами.
Потрібно бути обєткивним, щоб потім не кидатись на людей з іпсо та зрадофільством.
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29.06.2023 00:48 Відповісти
ІПСО це ви. Бачити біль бійця коли його вибухом зносить це одне,це зрозуміло і боляче. Читати тут бота,який цього бійця рахує м'ясом і неуком,це зовсім інше. І при цьому зсилатися на ресурси ворога. Мда.,ваш прапор має інші кольори, не України
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29.06.2023 00:53 Відповісти
ясно я вам про іванів ви мені про баранів.
нажаль від того що Ви не дивитесь на відео на яких помирають наші герої їх менше у кацапів від того не стає.
Спочатку такі як Ви писали що відео з розбитою(окрема "подяка" ******** безуглій яка здала з потрохами місце розташування бригади) 47 то фейк кацапні, але виявилось що то не зовсім так.
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29.06.2023 01:03 Відповісти
Було тут,і Бутусов говорив про любителів інформації з ресурсів ворога. Далеко не правдивої, навіть попереджав про останній ролик. Відносно техніки, не ви її забирали на ремонт, і не вам знати де вона і що з нею. Досить тут даних з сайтів орків. Одне їх тролити,а інше сюди їх сміття тягнути.
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29.06.2023 01:11 Відповісти
То есть миллион видео где наши оператораторы (типа тех же Птахив Мадяра и других многих) уничтожают кучу российской техники гораздо более дешевыми дронами, чем ланцет мы НЕ учитываем? А только раздуваем зраду насчет ланцетов, с которыми уже достаточно успешно борятся ВСУ? Хороший подход.
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29.06.2023 00:17 Відповісти
А Терра? Тут зібралися ті, у яких хата скраю. Пусті слова, бездумні коменти, і ніякої допомоги захисникам. Самі на диванах, а хлопці на мінах. Стидно
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29.06.2023 00:24 Відповісти
если бы пустые, тут пасутся зрадоботы и зрадофилы... полтора года с начала войны, безвылазно.
Их цель - любыми пустями снизить мораль и подорвать боевой дух украинцев.
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29.06.2023 00:31 Відповісти
Саме так. Одне діло, коли просто кажуть, що є проблема, є варіанти рішення, щось працює, щось - ні. А зовсім інше, - читати коменти від ідіотів "шеф, фсьо пропало, ми програли, русскіє такіє сільниє, треба здаваться!!!111"
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29.06.2023 00:44 Відповісти
Верно. Иногда они настолько увлечены, что не замечают что они выглядят один в один как пригожинские тролли
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29.06.2023 13:02 Відповісти
ну супер, а тепер подумай що те збирає мадяр на донати кацапи будуть клепати на заводах. Справа тут далеко не в ланцетах, і їх збивають бо кацапи ними тил промацують, але то таке.
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29.06.2023 00:29 Відповісти
Судячи з усього коли нам нададуть F-16,вони повинні будуть ганятися за Ланцетами...більше ніяких варіантів влада не передбачила...?!!!
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29.06.2023 00:22 Відповісти
Пока Зе и его шобла пиарилась на контрнаступе, а Резников тырил народное бабло, ***** увеличил производство ланцетов.
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29.06.2023 00:30 Відповісти
Ага, ніби чмобіки раптово стали ефективними. Ті над якими сміялися вже давно закінчилися, бо в них і не було іншого призначення. І хто тут рже? Одні зрадофіли і всепропальщики
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29.06.2023 02:25 Відповісти
зрадофилы бьются в экстазе.
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29.06.2023 02:32 Відповісти
Цій проблемі вже 9 місяців, але саботажники резніков і гусєв займались зовсім іншими справами. Чим контрнаступ прводитимо, коли танки і бмп закінчаться?
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29.06.2023 02:47 Відповісти
Для систем активного захисту бронетехніки , знищення ланцетна не буде якоюсь проблемою.
Потрібно цим тільки займатись , а не просто балакати.
Ось Ізраїль свою такую систему на кожен танк , чі беху ставить. Назва її "трофі". І це не є якась ноу хау. Потрібно тільки включати мозг, і працювати.
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29.06.2023 06:37 Відповісти
DE M-SHORAD - это лазерное оружие мощностью 50 киловатт, предназначенное для поражения пилотируемых и беспилотных самолетов, вертолетов и ракет с борта бронемобиля Stryker
Во время испытаний модуль от Raytheon Technologies на базе машины Stryker поразил множество БПЛА весом до 600 кг, но плохо показал себя против ракет и артиллерийских снарядов.
Для испытаний просите, может и дадут. Американское, немецкое, израильское....
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29.06.2023 08:17 Відповісти
думаю ми даремно собачимося між собою через те що не розуміємо суть війни.

війна це змагання двох ємностей. кожна з воюючих сторін намагається чужу ємність сильніше пошкодити щоб звідти швидше виливалося. чия ємність перша буде спустошеною той війну і програв.

так от, до чого веду - пріоритетом на війні є завдання ворогу ударів а посилення власного захисту другорядне, про те треба було до війни думати.

тому на війні дуже часто буде таке що ніхто не перейматиметься захистом, всі будуть займатися нанесенням шкоди.

і до речі - той український цезарь, якого москалі знищили був би цілим якби водій не смикнув би кермо вбік бо ланцет промахувався і промахнувся.

думаю якби влада та генштаб започаткували б якесь б'юро, що приймало від людей ідеї та платило за них гроші то вже давно б щось та придумали проти ланцетів.

просто влада думає лише про одне - як триматися за владу, їй це достатньо, вона не розуміє що як програти війну то і влади ніякої не буде.
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29.06.2023 10:09 Відповісти
Значит надо поставлять Украине побольше РЭБ а не писать всякую чушь типа все пропало.
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29.06.2023 10:29 Відповісти
Украине побольше поставлять, а влади только красть и красть...
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29.06.2023 12:25 Відповісти
А ви спитайте у зеленої мразі як з асфальта зробити дрончики,чи може голова верховного суду передасть хабар на дрони,чи одеський военком закупить дрони за взятки,чи голова укроборонпрому почав робити дрони по австралійський технології з картону,дайте відповідь зебіли-дебіли?
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29.06.2023 14:16 Відповісти
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