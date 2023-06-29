УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10311 відвідувач онлайн
Новини
3 997 9

Євросоюз засудив дії боснійських сербів, які заявили, що не будуть виконувати рішення конституційного суду Боснії

босния

Європейський Союз у середу засудив рішення народної скупщини Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – не визнавати рішень Конституційного суду БіГ, що суперечить Дейтонським мирним угодам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ, яку цитує "Європейська правда".

У ЄС підкреслюють, що парламент Республіки Сербської не має повноважень ухвалювати рішення про невиконання рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини, а тому його рішення не визнавати суд "не має під собою жодних правових підстав".

"Голосування знаменує собою явний відхід від очікувань, які супроводжували надання статусу кандидата на вступ до ЄС. Призупинення співпраці у досягненні ключових пріоритетів ЄС викликає жаль і повністю суперечить бажанням та інтересам усіх громадян Боснії і Герцеговини", – додали там.

ЄС наголосив, що послідовно демонструє прихильність до Боснії і Герцеговини та її перспективи вступу до Євросоюзу "як єдиної, об'єднаної та суверенної держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз закликав Сербію та Косово до деескалації конфлікту та пригрозив "негативними наслідками"

Напередодні парламент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини проголосував за призупинення дії рішень Конституційного суду БіГ, вживши черговий крок до поглиблення конституційної кризи та демонтажу Дейтонських мирних угод.

Минулого тижня парламент РС також вирішив перестати публікувати в офіційному віснику закони й укази Верховного представника БіГ Крістіана Шмідта, що фактично означає ігнорування рвшень найвищого представника в конфедерації.

Після війни 1990-х років Боснія була розділена на два автономні регіони – Республіку Сербську та Федерацію БіГ, де проживають боснійці та хорвати. Дейтонська мирна угода 1995 року, яка поклала край війні, створила Конституційний суд із виключною юрисдикцією вирішувати будь-які суперечки, що виникають між суб'єктами конфедерації.

Автор: 

Боснія (70) Косово (93) Сербія (374)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брати росіян по розуму. Ні, вони не з Кремля фінансування отримують. Не обов'язково. Просто такі ж альтернативно обдаровані ...
показати весь коментар
29.06.2023 00:36 Відповісти
Так як титул малороси кацапи по своїй дурості нам нав'язують (що з них взяти, з ідіотів), то для сербів залишається лише титул мікро- або мініроси. Недонація, яка навіть не уявляє себе без росіюшки.
- Нас с рассієй 150 мілліонов
- А без россії
- А бєз рассіі мьі сібя не відім!
показати весь коментар
29.06.2023 01:17 Відповісти
Чемодан-вокзал-Сербія
показати весь коментар
29.06.2023 00:37 Відповісти
Без кацапії не обійшлося це факт, там і досі бачуть слов'янський мір,братів і ТД. Мозги Сербам промили сильно. А в тих краях нарід різний. Хоча Сербська Окраїна немає кордонів з Сербією але ж . Ще один гемор для ЕС як і Мадярія яку ніхто не любить
показати весь коментар
29.06.2023 00:44 Відповісти
Там була дуже кривава війна у 90-х. З етнічними чистками і всіма жахами війни. Українські миротворці рятували мирних від сербів і запобігти великій різанині. Дейтонські домовленості насилу врегулювали всі конфлікті питання і тут знову все спочатку?
показати весь коментар
29.06.2023 00:44 Відповісти
ну давайте говорить откровенно-конец войне и геноциду со стороны сербов положили американские самолёты ,а не миротворцы.
показати весь коментар
29.06.2023 00:52 Відповісти
Такі собі балканські *********** на мінімалках.
показати весь коментар
29.06.2023 00:49 Відповісти
наверно вы мало с ними сталкивались-по уровню нацизма они русне не уступят.
показати весь коментар
29.06.2023 00:54 Відповісти
Все кто через Сербию ездил,говорят что без взятки не проедешь.
Устраивают очереди,ковыряются в чемоданах,заставляют любыми способами заплатить.
Возражаешь,тогда или вернут в конец очереди или составят протокол за оскорбление сербского мусора.
показати весь коментар
29.06.2023 05:51 Відповісти
 
 