Євросоюз засудив дії боснійських сербів, які заявили, що не будуть виконувати рішення конституційного суду Боснії

Європейський Союз у середу засудив рішення народної скупщини Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – не визнавати рішень Конституційного суду БіГ, що суперечить Дейтонським мирним угодам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ, яку цитує "Європейська правда".

У ЄС підкреслюють, що парламент Республіки Сербської не має повноважень ухвалювати рішення про невиконання рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини, а тому його рішення не визнавати суд "не має під собою жодних правових підстав".

"Голосування знаменує собою явний відхід від очікувань, які супроводжували надання статусу кандидата на вступ до ЄС. Призупинення співпраці у досягненні ключових пріоритетів ЄС викликає жаль і повністю суперечить бажанням та інтересам усіх громадян Боснії і Герцеговини", – додали там.

ЄС наголосив, що послідовно демонструє прихильність до Боснії і Герцеговини та її перспективи вступу до Євросоюзу "як єдиної, об'єднаної та суверенної держави".

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Напередодні парламент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини проголосував за призупинення дії рішень Конституційного суду БіГ, вживши черговий крок до поглиблення конституційної кризи та демонтажу Дейтонських мирних угод.

Минулого тижня парламент РС також вирішив перестати публікувати в офіційному віснику закони й укази Верховного представника БіГ Крістіана Шмідта, що фактично означає ігнорування рвшень найвищого представника в конфедерації.

Після війни 1990-х років Боснія була розділена на два автономні регіони – Республіку Сербську та Федерацію БіГ, де проживають боснійці та хорвати. Дейтонська мирна угода 1995 року, яка поклала край війні, створила Конституційний суд із виключною юрисдикцією вирішувати будь-які суперечки, що виникають між суб'єктами конфедерації.