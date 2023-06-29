Протягом 28 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження ворога, 5 ЗРК, 11 артпідрозділів, 3 засоби ППО, склад і пункт управління, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по росіянах протягом 28 червня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника".
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Людмила Полякова #573716
показати весь коментар29.06.2023 02:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
dmitri malinsky
показати весь коментар29.06.2023 02:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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