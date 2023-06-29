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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 28 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження ворога, 5 ЗРК, 11 артпідрозділів, 3 засоби ППО, склад і пункт управління, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по росіянах протягом 28 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника

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авіація (4148) Генштаб ЗС (6723) артилерія (794)


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Це ж авіацію росіяни вже півтора року як язиком своїм знищили ...
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29.06.2023 02:00 Відповісти
Браво!
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29.06.2023 02:48 Відповісти
 
 