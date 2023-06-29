Вночі 29 червня у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів сьогодні вночі, 29 червня, під час повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Попередньо повідомлялося, що росіяни запустили по місту ракети С-300.

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