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Вночі 29 червня у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

с-300

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів сьогодні вночі, 29 червня, під час повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  "Суспільне".

Попередньо повідомлялося, що росіяни запустили по місту ракети С-300.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог бив по Запорізькій області ракетами С-300, - Ігнат

Автор: 

Запоріжжя (2289) обстріл (28948)


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Ніяких вибухів не було.
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29.06.2023 06:22 Відповісти
Были.
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29.06.2023 07:43 Відповісти
Мабуть десь далеко від мене.
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29.06.2023 08:03 Відповісти
 
 