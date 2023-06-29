Вночі 29 червня у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Запоріжжі пролунало кілька вибухів сьогодні вночі, 29 червня, під час повітряної тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Попередньо повідомлялося, що росіяни запустили по місту ракети С-300.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар29.06.2023 06:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владимир Потапков #556791
показати весь коментар29.06.2023 07:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
5 копійок
показати весь коментар29.06.2023 08:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль