Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 227 780 осіб (+680 за добу), 308 гелікоптерів, 4038 танків, 4116 артсистем, 7857 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 29 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 227 780 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,
танків - 4038 (+2) од,
бойових броньованих машин - 7857 (+10) од,
артилерійських систем - 4116 (+27) од,
РСЗВ - 627 (+0) од,
засоби ППО - 388 (+1) од,
літаків - 315 (+1) од,
гелікоптерів - 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3513 (+14),
крилаті ракети - 1261 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6780 (+6) од,
спеціальна техніка - 569 (+6).
Дані уточнюються.
Топ коментарі
+15 Анатолий К #427424
показати весь коментар29.06.2023 08:33 Посилання
+14 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар29.06.2023 09:13 Посилання
+8 Qq Qqq #455433
показати весь коментар29.06.2023 08:48 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Весною ЗСУ спалили ворожі "зоопарки" і тепер нищать тварюк пачками
Слава Гармашам ЗСУ!
52 одиниці техніки, 1 пєпєлац та 680 чумардосів. Знову арта в фаворі, броня та логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка - 1:6. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 227 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...