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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 227 780 осіб (+680 за добу), 308 гелікоптерів, 4038 танків, 4116 артсистем, 7857 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 227 780 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,

танків - 4038 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7857 (+10) од,

артилерійських систем - 4116 (+27) од,

РСЗВ - 627 (+0) од,

засоби ППО - 388 (+1) од,

літаків - 315 (+1) од,

гелікоптерів - 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3513 (+14),

крилаті ракети - 1261 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6780 (+6) од,

спеціальна техніка - 569 (+6).

Дані уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається наступати на трьох напрямках, на Запорізькому та Херсонському - стримати сили ЗСУ, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 227 780 осіб (+680 за добу), 308 гелікоптерів, 4038 танків, 4116 артсистем, 7857 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17743) Генштаб ЗС (6737) ліквідація (4050) знищення (7483)


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Топ коментарі
+15
Непогані показники по знищенню ворожої артилерії! Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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29.06.2023 08:33
+14
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29.06.2023 09:13
+8
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3415 день.
52 одиниці техніки, 1 пєпєлац та 680 чумардосів. Знову арта в фаворі, броня та логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка - 1:6. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 227 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
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29.06.2023 08:48
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Самолеты решили посоревноваться в скорости самовыпиливания с вертолетами.
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29.06.2023 08:24 Відповісти
Непогані показники по знищенню ворожої артилерії! Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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29.06.2023 08:33 Відповісти
Зверни увагу - артсистеми, в основному - причіпна артилерія радянських часів Одне з двох - або основну масу САУ вони вже втратили, або ховають у тилу(в глибині оборони) - як ударний кулак та останню надію…
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29.06.2023 08:40 Відповісти
Саме так. Ретельно планують артудари. Розвідка, підскочили, відстрілялись швидесенько, можуть пару раз поміняти позицію поки не відстріляють БК, і ліняють знову в тил, за 60 км.
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29.06.2023 08:51 Відповісти
Додайте туди здохшого чмобіка якого мелітопольські самогонники отруїли своїм шмурдяком.
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29.06.2023 08:37 Відповісти
Шо, оце ось недавно? Шось пропустив
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29.06.2023 08:39 Відповісти
https://ria-m.tv/ua/news/323419/pid_melitopolem_mistsevi_samogonniki_vbili_rosiyskogo_viyskovogo.html
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29.06.2023 08:41 Відповісти
Так вони до бояри та скломою звикли, а тут якісний напій ))
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29.06.2023 08:53 Відповісти
Ага. Тобто "Зелений фургон" ....Врємєнноє, так скать пользованіє
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29.06.2023 09:02 Відповісти
По арті ситуація стабільно-чудова
Весною ЗСУ спалили ворожі "зоопарки" і тепер нищать тварюк пачками
Слава Гармашам ЗСУ!
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29.06.2023 08:48 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3415 день.
52 одиниці техніки, 1 пєпєлац та 680 чумардосів. Знову арта в фаворі, броня та логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка - 1:6. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 227 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
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29.06.2023 08:48 Відповісти
я в шоке... спасибо западной братве за средства контрбатарейной борьбы... ещё один артдивизион орков отправится на переплавку в Криворожсталь
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29.06.2023 08:54 Відповісти
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29.06.2023 09:13 Відповісти
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29.06.2023 13:23 Відповісти
По моим прикидам, из всех артсистем в россии осталась только одна царь-пушка.
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29.06.2023 15:46 Відповісти
Все йде по плану.
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29.06.2023 16:13 Відповісти
 
 