Китай намагається підтримати Росію, але хоче бути миротворцем. Напруга наростає, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай намагається підтримати Росію, але водночас хоче бути миротворцем у війні, що створює дедалі більшу напругу.
Про це він повідомив у діалозі з президентом Ради з міжнародних відносин Ріхардом Хаассом, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, Китай намагався "знайти правильний баланс", з одного боку, підтримуючи РФ на міжнародній арені, сприяючи її агресії проти України, але водночас Пекін намагається бути "нейтральною силою миру".
"Ця напруга стає все більш очевидною", - сказав Блінкен.
Він зазначив, що Китай міг би зіграти роль у можливих переговорах Росії та України, оскільки він має вплив на Москву.
Дипломат заявив, що США згодні з пунктом "мирного плану" КНР щодо прихильності до територіальної цілісності країн.
"У наших інтересах подивитися, чи не можемо ми заохотити їх бути більш позитивними учасниками у припиненні цієї агресії, і водночас слідкувати, щоб вони не поставили зброю Росії", - резюмував держсекретар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він отримує гроші за військову продукцію від обох сторін (БПЛА), одночасно ослаблює Захід і росію, а в разі перемоги росії буде мати впевненість в успішності кампанії проти Тайваню.
Та ще коли їсти все, що рухається - гусениць, тараканів, черв'яків ...