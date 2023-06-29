Китай намагається підтримати Росію, але хоче бути миротворцем. Напруга наростає, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай намагається підтримати Росію, але водночас хоче бути миротворцем у війні, що створює дедалі більшу напругу.

Про це він повідомив у діалозі з президентом Ради з міжнародних відносин Ріхардом Хаассом, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Китай намагався "знайти правильний баланс", з одного боку, підтримуючи РФ на міжнародній арені, сприяючи її агресії проти України, але водночас Пекін намагається бути "нейтральною силою миру".

"Ця напруга стає все більш очевидною", - сказав Блінкен.

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Він зазначив, що Китай міг би зіграти роль у можливих переговорах Росії та України, оскільки він має вплив на Москву.

Дипломат заявив, що США згодні з пунктом "мирного плану" КНР щодо прихильності до територіальної цілісності країн.

"У наших інтересах подивитися, чи не можемо ми заохотити їх бути більш позитивними учасниками у припиненні цієї агресії, і водночас слідкувати, щоб вони не поставили зброю Росії", - резюмував держсекретар.

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