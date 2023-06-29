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Китай намагається підтримати Росію, але хоче бути миротворцем. Напруга наростає, - Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай намагається підтримати Росію, але водночас хоче бути миротворцем у війні, що створює дедалі більшу напругу.

Про це він повідомив у діалозі з президентом Ради з міжнародних відносин Ріхардом Хаассом, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Китай намагався "знайти правильний баланс", з одного боку, підтримуючи РФ на міжнародній арені, сприяючи її агресії проти України, але водночас Пекін намагається бути "нейтральною силою миру".

"Ця напруга стає все більш очевидною", - сказав Блінкен.

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Він зазначив, що Китай міг би зіграти роль у можливих переговорах Росії та України, оскільки він має вплив на Москву.

Дипломат заявив, що США згодні з пунктом "мирного плану" КНР щодо прихильності до територіальної цілісності країн.

"У наших інтересах подивитися, чи не можемо ми заохотити їх бути більш позитивними учасниками у припиненні цієї агресії, і водночас слідкувати, щоб вони не поставили зброю Росії", - резюмував держсекретар.

Також читайте: МЗС Китаю підтвердило підтримку Москві, з якою Пекін разом бореться за "глобальний мир", - CNN

Автор: 

Китай (4680) росія (65883) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
У Китаю великий інтерес у цій війні, і у перемозі росії за підсумками.
Він отримує гроші за військову продукцію від обох сторін (БПЛА), одночасно ослаблює Захід і росію, а в разі перемоги росії буде мати впевненість в успішності кампанії проти Тайваню.
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29.06.2023 09:34
+5
Китай намагається підтримати Росію, але хоче бути миротворцем. Напруга наростає,. Китай підливає все більше свого "миротворчого" масла у вогнище війни (намагаючись сховати свої дії написами "вода"), як і папа з Риму лукаво "мироточить" оливковим маслом у вогонь, який може охопити всю Європу.
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29.06.2023 09:44
+3
Лицемірним китайцям-хто кого підтримує той є тим самим...
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29.06.2023 09:31
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Лицемірним китайцям-хто кого підтримує той є тим самим...
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29.06.2023 09:31 Відповісти
У Китаю великий інтерес у цій війні, і у перемозі росії за підсумками.
Він отримує гроші за військову продукцію від обох сторін (БПЛА), одночасно ослаблює Захід і росію, а в разі перемоги росії буде мати впевненість в успішності кампанії проти Тайваню.
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29.06.2023 09:34 Відповісти
А ще Китай тихо колонізує Сибір. За смішний прайс отримує її природні ресурси. Вони ж не потрібні вже мертвим і поки що живим росіянам, котрим належать всі природні ресурси Сибіру за їхньою ж конституцією?
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29.06.2023 09:47 Відповісти
Ставки ростуть ?
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29.06.2023 09:34 Відповісти
Китай намагається підтримати Росію, але хоче бути миротворцем. Напруга наростає,. Китай підливає все більше свого "миротворчого" масла у вогнище війни (намагаючись сховати свої дії написами "вода"), як і папа з Риму лукаво "мироточить" оливковим маслом у вогонь, який може охопити всю Європу.
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29.06.2023 09:44 Відповісти
люто плюсую
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29.06.2023 09:48 Відповісти
Ці слова сказані відкрито багато про що говорять, але зовсім не ясно про що.
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29.06.2023 09:50 Відповісти
Таке ж гівно як і раша . Тупикова гілка розвитку. Спроба йти ,,своїм шляхом ,, , всупереч законам еволюції - все одно як сцяти проти вітру , або плисти проти течії . Динозаври вимруть.
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29.06.2023 09:58 Відповісти
Який там розвиток, коли їм видно вузеньку щілинку замість повноцінної картини.
Та ще коли їсти все, що рухається - гусениць, тараканів, черв'яків ...
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29.06.2023 10:43 Відповісти
Комуняки захищають своїх родітєлєй! Бо дезинтеграція і розподіл Московії на національні держави стане каталізаторлм і проти комуністичного тоталітпрного Китаю і його можливого розпаду. Не забуваємо про гноблення там уйгурів!
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29.06.2023 10:19 Відповісти
Они уже переросли своих "родителей". И сами хочет стать в ихнее место.
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29.06.2023 14:05 Відповісти
Нет никакого доверия этим *******, даже и без войны в Украине. А уж в вопросах касаемых рашки, тем более
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29.06.2023 12:49 Відповісти
 
 