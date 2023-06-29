ОК "Південь" про підрив Чонгарського мосту: Це передумови гарних новин, до яких ми наближаємося

Окупанти намагаються замінити пошкоджений Чонгарський міст понтонною переправою.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, понтонна переправа, яку звели окупанти після пошкодження Чонгарського мосту, не є абсолютною альтернативою і повноцінною заміною стаціонарного мосту.

"Це такий "екстремальний" спосіб заміни мосту. Знаємо досвід по Антонівському мосту, вздовж Каховської ГЕС. В принципі тактика дій окупантів нам вже зрозуміла. Ми знаємо, що вони будуть робити і як намагатимуться влаштувати альтернативу. В принципі і вони обізнані в тому, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі. Зрозуміло, що це ускладнює їм логістику", - пояснила речниця.

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Водночас, загарбники намагатимуться відремонтувати міст у Чонгарі, як це робили під час визволення правобережжя Херсонщини.

"Але в цьому випадку у них дуже складні умови через те, що події, які розвиваються на лінії фронту, вони відбуваються безпосередньо на суходолі і цей міст в глибокому тилу самих окупантів. Тому вони будуть знов і знов потерпати через те, що він не працює повноцінно. Тому що альтернативний шлях через Армянськ набагато ближче до позицій Сил оборони, окупанти усвідомлюють, що там вогневий контроль також потужний", - додала Гуменюк.

Також вона прокоментувала свою заяву про те, що скоро будуть результати, які всіх порадують.

"Це передумови створення тих позитивних новин, до яких ми наближаємося. Треба трошечки терпіння для того, щоб ми могли оприлюднити результати", - додала речниця.

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