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Новини Війна
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ОК "Південь" про підрив Чонгарського мосту: Це передумови гарних новин, до яких ми наближаємося

чонгар,міст,чонгарський

Окупанти намагаються замінити пошкоджений Чонгарський міст понтонною переправою.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, понтонна переправа, яку звели окупанти після пошкодження Чонгарського мосту, не є абсолютною альтернативою і повноцінною заміною стаціонарного мосту.

"Це такий "екстремальний" спосіб заміни мосту. Знаємо досвід по Антонівському мосту, вздовж Каховської ГЕС. В принципі тактика дій окупантів нам вже зрозуміла. Ми знаємо, що вони будуть робити і як намагатимуться влаштувати альтернативу. В принципі і вони обізнані в тому, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі. Зрозуміло, що це ускладнює їм логістику", - пояснила речниця.

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Водночас, загарбники намагатимуться відремонтувати міст у Чонгарі, як це робили під час визволення правобережжя Херсонщини.

"Але в цьому випадку у них дуже складні умови через те, що події, які розвиваються на лінії фронту, вони відбуваються безпосередньо на суходолі і цей міст в глибокому тилу самих окупантів. Тому вони будуть знов і знов потерпати через те, що він не працює повноцінно. Тому що альтернативний шлях через Армянськ набагато ближче до позицій Сил оборони, окупанти усвідомлюють, що там вогневий контроль також потужний", - додала Гуменюк.

Також вона прокоментувала свою заяву про те, що скоро будуть результати, які всіх порадують.

"Це передумови створення тих позитивних новин, до яких ми наближаємося. Треба трошечки терпіння для того, щоб ми могли оприлюднити результати", - додала речниця.

Також читайте: Після підриву Чонгарського мосту росіяни намагаються йти через Армянськ, але це надто близько до позицій ЗСУ, - ОК "Південь"

Автор: 

міст (1239) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+10
Тепер бійці гинуть визволяючи те що найвеличніший лідор здав за оманським договорняком.
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29.06.2023 09:45
+9
24.02.2022 підрив би приніс кращі новини і наслідки! Бо теперішнє це все зелений фуфломарафон....
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29.06.2023 09:41
+7
Там уже неделю как соорудили понтонную переправу, а эти до сих пор в эйфории находятся.
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29.06.2023 09:46
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Чому досі не підірвали кримський міст і дають можливість русне накопичувати озброєння та особовий склад? Схоже українському керівництву та командуванню дуже сподобалося воювати і отримувати (п*здити) західну допомогу??
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29.06.2023 09:40 Відповісти
У меня тоже был этот вопрос. Мое мнение, что его не подрывают, поскольку через него отслеживают поставки боеприпасов на склады и потом по ним бьют. Когда придет время подорвут.
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29.06.2023 09:53 Відповісти
А якщо його підірвати, то тоді не зможуть відстежувати? Роман Світан чомусь таке саме запитання ставить: чому не знищують.. кримський міст??
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29.06.2023 10:08 Відповісти
Мы всего не знаем, может там разведка работает. А при поставках со стороны Мариуполя, ее возможно нет. Давайте исходить, что в штабе люди не глупее нас.
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29.06.2023 10:12 Відповісти
Они скорее всего умнее, но я больше доверяю Свитану. ( потому что военному начальству война - как булка с маслом.👈
(читали про одесского начальника "тцк" - который купил виллу в Испании
за 4млн.$$$
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29.06.2023 10:21 Відповісти
Загляните в эту тему, я там оставил коммент.
https://censor.net/ua/news/3427712/*******************************************************************************
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29.06.2023 10:23 Відповісти
Ми активно працюємо зі США щодо членства України в НАТО, - посол Маркарова Джерело:
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29.06.2023 10:24 Відповісти
24.02.2022 підрив би приніс кращі новини і наслідки! Бо теперішнє це все зелений фуфломарафон....
показати весь коментар
29.06.2023 09:41 Відповісти
Тепер бійці гинуть визволяючи те що найвеличніший лідор здав за оманським договорняком.
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29.06.2023 09:45 Відповісти
Да, дорогой ценой Украина платит за шапито-95 во главе государства.
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29.06.2023 09:56 Відповісти
Це до того, що ніколи більше
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29.06.2023 09:56 Відповісти
Сумліваюсь. Корисні ідіоти оберуть його знов.
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29.06.2023 10:06 Відповісти
Ще перед війною шанси переобратися були «тривожні». Після війни вони будуть рівні «0». Немає категорії громадян яких би не торкнулися «покращення». Ну може буде відсотків 10-15 «упоротих» - максимум
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29.06.2023 13:42 Відповісти
Так він же не допускає нікого з потенційних кандидатів до медіапростору. Немає зараз такої кандидатури яка б світилась і набирала собі рейтинг. Ось і буде раздрай серед лохторату хто куди, а він буде героєм на їхньому фоні і лохторат скаже окрім нього більше нікого нема.
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29.06.2023 13:57 Відповісти
Медіа-простір вже вийшов далеко за межі телебачення… всьому свій час. Впевнений стільки г…. потече, що і ми ще здивуємося
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29.06.2023 14:09 Відповісти
Там уже неделю как соорудили понтонную переправу, а эти до сих пор в эйфории находятся.
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29.06.2023 09:46 Відповісти
А який потужний вогневий контроль над дорогою через Армянськ, любо глянути.
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29.06.2023 10:06 Відповісти
Так його ж вже відремонтували - замінили розбиті балки і закрили плитами перекриття. Окрім того, що залізничний міст як працював, так і працює - таке собі досягнення. Як кажуть, бити треба по усім трьом мостам, інакше це просто витрачання штормів
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29.06.2023 09:55 Відповісти
а шо там путь через Армянск , успешно идет снабжение российских оккупантов ?
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29.06.2023 10:01 Відповісти
Не треба "позитивних новин". Просто працюйте.
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29.06.2023 10:51 Відповісти
вот вам и ответ. если бы вы в февр 22 подорвали мосты это не сильно задержало бы касапов. переправу за сутки бы максимум соорудили.
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29.06.2023 11:19 Відповісти
"Дебіл" - ***
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29.06.2023 12:13 Відповісти
да. лично и только ты.
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29.06.2023 12:29 Відповісти
 
 