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Про зліт стратегічної авіації РФ із далеких аеродромів Україні повідомляють наші партнери, - Ігнат

ігнат

Повітряні сили України дізнаються інформацію про зліт російської стратегічної авіації з далеких від України аеродромів від західних союзників.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Наші союзники підтримують Україну постійно. Та інформація, яка надходить про зліт стратегічної авіації з далеких аеродромів, дальньої авіації та інша інформація, надається нам нашими партнерами. Безумовно, це надзвичайно корисно для нас, і все це використовується для оборони країни", – пояснив Ігнат.

Також він додав, що всередині країни є широкий спектр обладнання для радіолокації, яке стоїть на озброєнні Радіотехнічних військ.

"Про них мало згадують, але разом із Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є Радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил та 24/7 відстежують повітряну обстановку всередині країни та за її кордонами", – сказав спікер Повітряних сил.

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Автор: 

авіація (4151) Повітряні сили (2733) Ігнат Юрій (800)


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ДЬЯКУЄМ нашим союзникам, а ти гнат стули пельку.
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29.06.2023 11:00 Відповісти
Є своє обладнання, але відомості від партнерів. То яке те своє? притулякін найвеличніший спутнік?
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29.06.2023 11:14 Відповісти
Дальність і охоплення різні у різних систем.
Або, наприклад, фіни повідомляють - з Мурманська взлетіли у ваш бік.
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29.06.2023 11:40 Відповісти
Та воно так, звичайно. Але саме притулин супутник навряд чи існує взагалі, бо воно махровий шахрай
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29.06.2023 12:17 Відповісти
Когда нет ума и хочется быть на высоте, мы сливаем союзников.
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29.06.2023 11:31 Відповісти
"Колчуга" вже не працює?
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29.06.2023 12:03 Відповісти
А, спутнік , ПРИТУЛеного ОПою?
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29.06.2023 12:04 Відповісти
Сегодня, 22 июня 2023 года, Фонд Сергея Притулы https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/278773908058913 объявил новый сбор Достанем врага всюду. Цель сбора - 101 600 000 грн.
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29.06.2023 12:24 Відповісти
ага , 3 суток не могли понять какими ракетами бомбили Крамоторск , то Х22 то С300 , а щас Исканндер
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29.06.2023 12:21 Відповісти
 
 