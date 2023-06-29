Про зліт стратегічної авіації РФ із далеких аеродромів Україні повідомляють наші партнери, - Ігнат

Повітряні сили України дізнаються інформацію про зліт російської стратегічної авіації з далеких від України аеродромів від західних союзників.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Наші союзники підтримують Україну постійно. Та інформація, яка надходить про зліт стратегічної авіації з далеких аеродромів, дальньої авіації та інша інформація, надається нам нашими партнерами. Безумовно, це надзвичайно корисно для нас, і все це використовується для оборони країни", – пояснив Ігнат.

Також він додав, що всередині країни є широкий спектр обладнання для радіолокації, яке стоїть на озброєнні Радіотехнічних військ.

"Про них мало згадують, але разом із Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є Радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил та 24/7 відстежують повітряну обстановку всередині країни та за її кордонами", – сказав спікер Повітряних сил.

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