Ізраїль не передасть Україні ППО "Залізний купол", бо система може потрапити до рук Ірану, - Нетаньяху

Ізраїль не погодиться на передачу Україні системи протиповітряної оборони "Залізний купол", розробленої спільно з США, бо боїться, що вона може потрапити до рук Ірану і бути використаною проти самого Ізраїлю

Про це заявив прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У нас є побоювання, які, я не думаю, є у когось із західних союзників України. … Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними і опиняться під загрозою", - сказав він в інтерв'ю WSJ.

Нетаньяху також заперечив передачу Україні і іншого високотехнологічного озброєння, оскільки стурбований тим, що воно може бути захоплене на полі бою в Україні і передане російською стороною Ірану.

Він заявив, що висловив Росії свою стурбованість з приводу її зростаючих військових зв'язків з Іраном, який постачає Москві безпілотники для нападів на Україну.

"Це дуже тривожні відносини. Ми довели до відома росіян нашу стурбованість", - сказав він, однак відмовився коментувати відповідь Москви.

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