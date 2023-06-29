Ізраїль не передасть Україні ППО "Залізний купол", бо система може потрапити до рук Ірану, - Нетаньяху
Ізраїль не погодиться на передачу Україні системи протиповітряної оборони "Залізний купол", розробленої спільно з США, бо боїться, що вона може потрапити до рук Ірану і бути використаною проти самого Ізраїлю
Про це заявив прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"У нас є побоювання, які, я не думаю, є у когось із західних союзників України. … Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними і опиняться під загрозою", - сказав він в інтерв'ю WSJ.
Нетаньяху також заперечив передачу Україні і іншого високотехнологічного озброєння, оскільки стурбований тим, що воно може бути захоплене на полі бою в Україні і передане російською стороною Ірану.
Він заявив, що висловив Росії свою стурбованість з приводу її зростаючих військових зв'язків з Іраном, який постачає Москві безпілотники для нападів на Україну.
"Це дуже тривожні відносини. Ми довели до відома росіян нашу стурбованість", - сказав він, однак відмовився коментувати відповідь Москви.
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До чого тут Уругвай і сотні якихось країн??
А зараз і зовсім заткнулися на цю тему. Бо раніше вони тикали єврейство Пороху як щось погане.
А тепер ЗЄ еврей і вже воно начеб то і непогано
- Та який він "єврей"? "Маланець"! Свинину їсть, івриту не знає Говорить лише на "абщепанятнам" і любить лише гроші , а не Ізраїль! Кацапи гроші запропонують - він їм той "Залізний купол" здасть - як пробує здавать Україну вже п"ятий рік!
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Dome
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/lockheed-martin-israels-rafael-develop-laser-weapon-system-2022-12-05/
https://interestingengineering.com/innovation/lockheed-martin-successfully-fires-laser-weapon
а завтра прийдеш по колеса.
Іноді складається враження, що наш дипкорпус працює не зовсім на Україну. А за великим рахунком Ізраїль нам нічого не винен.
Потому, когда произошел вооруженный захват Крыма Россией, стоит признать, что многие израильтяне особенно не разбирались в подоплеке и восприняли это позитивно.
В новостях показали, что пришел красавчик Путин и ни разу не применив оружие настоял на своем.
https://nv.ua/world/geopolitics/ukraina-drug-no-est-obida-zhiteli-izrailya-o-voyne-netanyahu-i-irane-poslednie-novosti-50282424.html
Беннет рассказал, что в начале войны за посреднической помощью к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, на переговорах 5 марта прошлого года Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. В свою очередь Зеленский в те же выходные согласился отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, отметил Беннет.
Кроме того, бывший премьер-министр Израиля, заявил, что Путин обещал ему "не убивать Зеленского".
Беннет передал слова Путина украинскому лидеру, и через пару часов Зеленский записал видео, в котором сказал, что ничего не боится.
https://www.currenttime.tv/a/eks-premer-izrailya-bennet-peregovory-rossii-i-kieva-poteryali-smysl-posle-buchi/32256553.html
А от провести в Україні в Президенти українця - куди складніше.
(Хоча це нормальний стан речей).
Але запам"ятати варто.
Потому отношения с кремлём для Израиля всегда в приоритете.
Лукашенко сотрудничает с Зелемойскими чуваками,а значит и с пуцлом...🆘
Справа в дивній дипломатії - Нещодавно у Данії відбулася мирна конференція щодо України, участь у якій нібито брали представники Китаю, Індії, Бразилії, ПАР та інші.
В умовах суворої секретності пройшла мирна конференція щодо України...так секретно, що їх злили в ЗМІ, а уряд Данії офіційно не коментував зміст чи учасників)) Маячню не можливо не коментувати.
Можна не сумніватися у "високому рівні" учасників цієї конференції
Дивиться на це в Ізраїлі та офгівають, а потім "стони" в Києві "лідерів думок", чому не дають високотехнолгічну зброю...
У евреев есть, что просить и что они могут дать - прежде всего медицина, нелетатка всякая, снаряжение, возможно даже разведдроны. У них своих проблем миллион. И миллиард арабов рядом.
В этом Украина виновата?
Баннеры с Путиным и Трампом на здании "Дома Жаботинского" в Тель-Авиве, где расположена штаб-квартира партии Беньямина Нетаньяху "Ликуд"
Об этом заявил в субботу израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.
Премьер Израиля также заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным нашел компромисс, который удовлетворяет израильскую сторону и
не нарушает интересов Москвы.
https://eadaily.com/ru/news/2023/02/05/netanyahu-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-putinym
В свое время страны Европы начали изгонять евреев. И ничего. Потом евреев гнобила расея
А виноватыми во всех грехах в конечном итоге перед евреями сделали украинцев.
Ну надо же было найти виноватого, чтоб его сделать символом.
Европейцы могли ведь и сдачи дать. Расея тоже могла просто убить или в лагеря заслать.
Сделали виноватыми украинцев.
Как говорится Бог вам судья.
Справимся без вас. Но где-то и вас небо покарает
Але не треба дивуватись. Нам теж так треба дружити клавши на інтереси інших.