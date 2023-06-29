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Ізраїль не передасть Україні ППО "Залізний купол", бо система може потрапити до рук Ірану, - Нетаньяху

купол,залізний

Ізраїль не погодиться на передачу Україні системи протиповітряної оборони "Залізний купол", розробленої спільно з США, бо боїться, що вона може потрапити до рук Ірану і бути використаною проти самого Ізраїлю

Про це заявив прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У нас є побоювання, які, я не думаю, є у когось із західних союзників України. … Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними і опиняться під загрозою", - сказав він в інтерв'ю WSJ.

Нетаньяху також заперечив передачу Україні і іншого високотехнологічного озброєння, оскільки стурбований тим, що воно може бути захоплене на полі бою в Україні і передане російською стороною Ірану.

Він заявив, що висловив Росії свою стурбованість з приводу її зростаючих військових зв'язків з Іраном, який постачає Москві безпілотники для нападів на Україну.

"Це дуже тривожні відносини. Ми довели до відома росіян нашу стурбованість", - сказав він, однак відмовився коментувати відповідь Москви.

Читайте: Посольство України в Ізраїлі розкритикувало позицію Єрусалима та закликало підтримати Київ

Автор: 

Ізраїль (1655) Нетаньягу Беньямін (172) ППО (3261)


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Топ коментарі
+24
Вот это доверие землячку!
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29.06.2023 10:48
+20
Заборонити хасидам на 50 років відвідувати Умань, бо вони можуть потрапити до Ірану
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29.06.2023 10:53
+17
Ну то нехай взагалі нічого не передає, бо це може потрапити в руки Ірану....як стаціонарна ППО може потрапити в Іран, він що дурень чи тільки прикидається??
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29.06.2023 10:49
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За кошти від відвідин цадика деякі жителі Умані потім рік живуть. Раніше там ціни вдесятерялись під час приїзду хасидів.
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29.06.2023 11:05 Відповісти
То раніше. А зараз власниками всіх готелів в районі могили є самі ж хасиди і прибутки від проживання і харчування паломників ідуть в кармани пейсатих. Уманчанам залишаються гори сміття і те що з носа скапає.
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29.06.2023 11:26 Відповісти
Можливо. Але якийсь прибуток має бути. Від споживання, транспорту.
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29.06.2023 11:51 Відповісти
Як же ці бідні уманці жили без хасидських грошей раніше?
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29.06.2023 14:18 Відповісти
Да еще и со скидкой. Абидна будет.
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29.06.2023 10:58 Відповісти
Надо же - к Израилю претензии. А к Уругваю и ещё сотне стран - почему-то нет.
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29.06.2023 10:58 Відповісти
Ті іноплеменники !
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29.06.2023 11:10 Відповісти
Коли буде стаття про Уругвай , тоді про нього і поговоримо.
До чого тут Уругвай і сотні якихось країн??
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29.06.2023 11:22 Відповісти
это поц с темы съезжает
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29.06.2023 16:51 Відповісти
Надо же - к Израилю претензии. А к Уругваю и ещё сотне стран - почему-то нет.-Уругвай,маючи "купол" мабуть би вже давно поділився з Україною,,,?
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29.06.2023 11:24 Відповісти
К Израилю нет претензий. Страна уровня Уругвая.
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29.06.2023 13:16 Відповісти
Уругвай лучше.
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29.06.2023 16:41 Відповісти
Тю, ви ж знаєте, шо винуваті завжди євреї. І самий винуватий єврей це Порох
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29.06.2023 15:31 Відповісти
Як не пнулися зелені так і не довели, що Порох єврей.

А зараз і зовсім заткнулися на цю тему. Бо раніше вони тикали єврейство Пороху як щось погане.

А тепер ЗЄ еврей і вже воно начеб то і непогано
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29.06.2023 16:34 Відповісти
А хіба це треба доводити? Порох - єврей і барига, Зє - не єврей і патріот. Спитай у будьякого зєлєбобіка
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29.06.2023 16:55 Відповісти
Сара не даст Абраму, ибо Йоська захочет.
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29.06.2023 11:00 Відповісти
- Куме! Ви "Цензор" читали сьогодні? "Ізраїль не передасть Україні ППО "Залізний купол", бо система може потрапити до рук Ірану, - Нетаньяху" Як це так? Євреї не бажають свого єврея виручить?
- Та який він "єврей"? "Маланець"! Свинину їсть, івриту не знає Говорить лише на "абщепанятнам" і любить лише гроші , а не Ізраїль! Кацапи гроші запропонують - він їм той "Залізний купол" здасть - як пробує здавать Україну вже п"ятий рік!
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29.06.2023 11:01 Відповісти
Зяма накатає купол з асфальту і пофігу мороз.
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29.06.2023 11:02 Відповісти
Ну а звідкіи у воєнкома Одещини з російським прізвіщем гроші на будинок в Іспанії?
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29.06.2023 11:03 Відповісти
Тож в Іспанії, не в Ірані...
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29.06.2023 11:05 Відповісти
я і не казав що то він продає західну зброю - але рівень компенсацїі плюс минус однаковий, і це значить що він або крупний бізнесмен (що малоймовірно) або середній злочинець
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30.06.2023 15:23 Відповісти
Хтось знає щось про той "залізний купол", що воно таке, з чого складається, як працює і скільки коштує? Таке враження що мала дитина щось побачила в магазині і конючить, ...мамо купиии!!!... Коли вже люди подорослішають, і закінчать перебувати свідомістю в кварталі 95?
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29.06.2023 11:03 Відповісти
Таємну інформацію не коментуватиму. Бо не мав доступу і не знаю. Публічна, непогана (із купою посилань на джерела) отут:
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Dome
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29.06.2023 13:16 Відповісти
Мені це не потрібно, я і так знаю, що в наших умовах воно не ефективне. А грошей стоїть, якщо прикрити один Київ, що за них можна всю Україну Петріотами утикати.
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29.06.2023 13:26 Відповісти
Ви явно помиляєтесь у трьох твердженнях із чотирьох, висловлених у коментарі.
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29.06.2023 13:44 Відповісти
Все можливо, можете просити собі цей купол, може колись дадуть...
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29.06.2023 13:53 Відповісти
Залізний купол, то тільки проти шахедів.
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29.06.2023 11:08 Відповісти
І снарядів 152/155. І ракет РСЗО.
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29.06.2023 13:45 Відповісти
для борьбы с артиллерийскими снарядами и минами у них предназначен комплекс Iron Beam, обеспечивающий покрытие на расстоянии до 7 км.
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29.06.2023 17:01 Відповісти
Не чув щоб ним збивались артснаряди. Він розроблявся у США проти дронів, літальних апаратів та крилатих ракет.

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/lockheed-martin-israels-rafael-develop-laser-weapon-system-2022-12-05/

https://interestingengineering.com/innovation/lockheed-martin-successfully-fires-laser-weapon
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29.06.2023 18:36 Відповісти
железный купол предназначен для борьбы с неуправляемыми реактивными снарядами, т.е. с целями имеющими скорость до 800-900 метров в секунду.
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29.06.2023 16:57 Відповісти
А, что ожидать другого от этого Путинского *******.
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29.06.2023 11:09 Відповісти
Знову на пустому місці балачки ні про що. Хтось там щось пи₴донув про надання цього "куполу"..ці тепер відповідають. Аби тільки інфошум створювати.
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29.06.2023 11:12 Відповісти
А Україна воює з Іраном чи друзями Нітаньяху з парашостану? Якщо зброя потрапить до Ірану то хто їм має її передати???
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29.06.2023 11:17 Відповісти
их друзья русские
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29.06.2023 16:42 Відповісти
Ізраїль не погодиться на передачу Україні системи протиповітряної оборони "Залізний купол", розробленої спільно з США, бо Ізраїль не має дозволу від США і має заборону від рашиста
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29.06.2023 11:19 Відповісти
А що, ще треба було зрозуміти ? Оце тобі ось(дуля),
а завтра прийдеш по колеса.
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29.06.2023 11:23 Відповісти
Давай прямо скажем Ізраїль ніколи не був на боці України ,на відміну від США ,Канади та більшості країн ЄС ,тому і очікувань немає ніяких ,до речі деякі "експерти " порівнюють Ізраїль з Україною ,тут зовсіцм недоречно територія якого менша Київської області і воюють вони з арабськими терористами ,а не другою армією світу та ракет що запускаются терористами за рік не зрівняти ,скільки запускають рашисти лише за одну ніч.
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29.06.2023 11:24 Відповісти
Дешевая еврейская отмазка! А главное - не передают, потому что боятся испортить отношения с рашей!
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29.06.2023 11:25 Відповісти
Дивлячись на ізраїльські заглядання в о*ко ***** , і нагле ігнорування ним геноциду українців з боку русляндії , все більше схиляюсь до думки що - може лаврушка був не так вже й недалеко від істини , коли говорив про гітлера ..
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29.06.2023 11:25 Відповісти
Нехай наш посол ще більше накидає на Ізраїль.Тоді нам точно дадуть. Доженуть і дадуть ще раз.
Іноді складається враження, що наш дипкорпус працює не зовсім на Україну. А за великим рахунком Ізраїль нам нічого не винен.
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29.06.2023 11:26 Відповісти
Крім компенсації за Голодомор. Можете здіймати свій срач.
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29.06.2023 12:12 Відповісти
бвилядок хоче з візитом в Україну? нах. він потрібен???
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29.06.2023 11:29 Відповісти
Здесь на Ближнем Востоке очень мощно работает право сильного: тот, кто демонстративно применяет силу - тот красавчик, он получает политические баллы и успех в народе.

Потому, когда произошел вооруженный захват Крыма Россией, стоит признать, что многие израильтяне особенно не разбирались в подоплеке и восприняли это позитивно.

В новостях показали, что пришел красавчик Путин и ни разу не применив оружие настоял на своем.



https://nv.ua/world/geopolitics/ukraina-drug-no-est-obida-zhiteli-izrailya-o-voyne-netanyahu-i-irane-poslednie-novosti-50282424.html

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29.06.2023 11:29 Відповісти
Двоюрідна сестра, яка живе в Ізраілі 30+ років в 14 році після захвату Криму сказала, що нам повезло і ми будемо тепер в жити в в вєлікай расії. Зараз бідкається що нас ********, але основним посилом є що потрібно швидко здатися і жить счастліво і долго вмєсте с расієй.
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29.06.2023 12:05 Відповісти
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29.06.2023 11:38 Відповісти
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29.06.2023 11:39 Відповісти
Знову перешкода кроти у владі.
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29.06.2023 11:39 Відповісти
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29.06.2023 11:40 Відповісти
Можна було просто сказати. "Не дамо, бо не бажаємо". А не вигадувати якусь НІСЕНІТНИЦЮ.
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29.06.2023 11:42 Відповісти
так сказать, самому стыдно и неудобно. А гнилая отмазка вполне ничего для них.
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29.06.2023 16:44 Відповісти
Як, ****, вона попаде до Ірана? І нафуя нам той Купол? Він може тільки збивати палестинські ракети з гівна і палок.
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29.06.2023 11:49 Відповісти
Беннет - первый ортодоксальный премьер-министр Израиля. Он вылетел на переговоры с Путиным в шаббат

Беннет рассказал, что в начале войны за посреднической помощью к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, на переговорах 5 марта прошлого года Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. В свою очередь Зеленский в те же выходные согласился отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, отметил Беннет.

Кроме того, бывший премьер-министр Израиля, заявил, что Путин обещал ему "не убивать Зеленского".

Беннет передал слова Путина украинскому лидеру, и через пару часов Зеленский записал видео, в котором сказал, что ничего не боится.

https://www.currenttime.tv/a/eks-premer-izrailya-bennet-peregovory-rossii-i-kieva-poteryali-smysl-posle-buchi/32256553.html
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29.06.2023 11:52 Відповісти
І чому це ми досі не в НАТО?...
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29.06.2023 12:17 Відповісти
Значить не вбивати можна тільки ЗЄ, а українців можна вбивати...у будь-яких кількостях
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29.06.2023 11:54 Відповісти
Ми запам'ятаємо це.
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29.06.2023 11:59 Відповісти
Запам'ятовувати багато розуму не треба.
А от провести в Україні в Президенти українця - куди складніше.
(Хоча це нормальний стан речей).
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29.06.2023 12:10 Відповісти
Запам'ятовувати може й не треба багато розуму
Але запам"ятати варто.
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29.06.2023 14:29 Відповісти
Допомога від союзника московії?! Ще у Ірана попросіть!
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29.06.2023 12:08 Відповісти
Нічого! Зараз запрацює нарешті УкрОборонПром і зробить таке, що світ ще не бачив! )))
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29.06.2023 12:12 Відповісти
В кремле сидять одни хабадники.
Потому отношения с кремлём для Израиля всегда в приоритете.
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29.06.2023 12:14 Відповісти
Ізраїль не хоче мати правдоподібних іміджевих втрат,якби система "залізний купол"виявилась занадто не ефективною на полі бою в Україні,можна було б заявити відверто ,що вона призначена для обставин ,але тоді знов втрата іміджу,і тоді з'являються байки про Іран.
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29.06.2023 12:37 Відповісти
Всі,хто обурюється позицією влади Їзраїлю,спитайте у наших "боневтіків",де зброя?
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29.06.2023 12:48 Відповісти
https://youtu.be/1PXrFaZ5OXc ...

Лукашенко сотрудничает с Зелемойскими чуваками,а значит и с пуцлом...🆘
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29.06.2023 13:21 Відповісти
За кого він нас має, той Бібі (як його називають в Ізраїлі)?
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29.06.2023 13:21 Відповісти
НУ ДАК НЕ ДЫШИ ПОТОМУЧТО ТАКИМ ЖЕ ВОЗДУХОМ И ИРАНЦЫ ДЫШАТ.
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29.06.2023 13:22 Відповісти
ИЗРАИЛЬ ДОИГРАЕТЬСЯ ЧТО ВМЕСТО СУ-35 ПАРАША БУДЕТ С ИРАНОМ ЯДЕРКАМИ РОЗПЛАЧИВАТЬСЯ.
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29.06.2023 13:28 Відповісти
Чем-то он мне Берлускони напоминает, тоже другом путлера считался, плохо кончил
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29.06.2023 13:28 Відповісти
Ізраїль не передасть Україні ППО "Залізний купол"...Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними. Хто би сумнівався(

Справа в дивній дипломатії - Нещодавно у Данії відбулася мирна конференція щодо України, участь у якій нібито брали представники Китаю, Індії, Бразилії, ПАР та інші.
В умовах суворої секретності пройшла мирна конференція щодо України...так секретно, що їх злили в ЗМІ, а уряд Данії офіційно не коментував зміст чи учасників)) Маячню не можливо не коментувати.

Можна не сумніватися у "високому рівні" учасників цієї конференції

Дивиться на це в Ізраїлі та офгівають, а потім "стони" в Києві "лідерів думок", чому не дають високотехнолгічну зброю...
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29.06.2023 13:45 Відповісти
неможливо
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29.06.2023 19:45 Відповісти
Израиль не передаст, Израиль не передаст. Самый что ни на есть передаст
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29.06.2023 13:45 Відповісти
Большого ума нужно быть человеком чтобы просить у Израиля самое его секретное оружие...
У евреев есть, что просить и что они могут дать - прежде всего медицина, нелетатка всякая, снаряжение, возможно даже разведдроны. У них своих проблем миллион. И миллиард арабов рядом.
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29.06.2023 13:57 Відповісти
"У них своих проблем миллион. И миллиард арабов рядом"
В этом Украина виновата?
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29.06.2023 17:27 Відповісти
Нет. Как и Израиль не виноват в нападении питуна на Украину. Еще вопросы?
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30.06.2023 12:39 Відповісти
Пусть и они потом у нас ничего не просят. У нас проблем не меньше.
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29.06.2023 14:32 Відповісти


Баннеры с Путиным и Трампом на здании "Дома Жаботинского" в Тель-Авиве, где расположена штаб-квартира партии Беньямина Нетаньяху "Ликуд"
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29.06.2023 14:35 Відповісти
Израиль не желает конфронтации с РФ и инцидентов между военными самолетами двух стран в воздушном пространстве Сирии.

Об этом заявил в субботу израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.

Премьер Израиля также заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным нашел компромисс, который удовлетворяет израильскую сторону и

не нарушает интересов Москвы.
https://eadaily.com/ru/news/2023/02/05/netanyahu-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-putinym
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29.06.2023 15:16 Відповісти
Ахахахахах....кто там верил в Израиль как союзника и всю ту лапшу, которую они вешали?
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29.06.2023 15:54 Відповісти
ЧУШЬ собачья! Просто УЗУРПАТОР узурпатору друг, товарищ и брат! Все остальное - отговорки!
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29.06.2023 16:43 Відповісти
Еще существуют такие супернаивные, которые надеются, что Израель будет помогать Украине.

В свое время страны Европы начали изгонять евреев. И ничего. Потом евреев гнобила расея
А виноватыми во всех грехах в конечном итоге перед евреями сделали украинцев.
Ну надо же было найти виноватого, чтоб его сделать символом.

Европейцы могли ведь и сдачи дать. Расея тоже могла просто убить или в лагеря заслать.

Сделали виноватыми украинцев.
Как говорится Бог вам судья.
Справимся без вас. Но где-то и вас небо покарает
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29.06.2023 16:47 Відповісти
Со смеху можно упасть, железные купола будут на поле боя стоять, наверное как в Израиле да?😂😂😂
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29.06.2023 17:54 Відповісти
Нетаньяху спалился.
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30.06.2023 10:28 Відповісти
Натомість Ізраїль передав росії та ірану свої технології бпла.
Але не треба дивуватись. Нам теж так треба дружити клавши на інтереси інших.
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10.07.2023 00:52 Відповісти
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